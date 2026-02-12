Скидки
Горнолыжный спорт на Олимпийских играх — 2026: результаты россиянки Юлии Плешковой в скоростном спуске и супергиганте

Финишировала — и на том спасибо! Россиянка устояла, пока лидеров выносило с трассы
Юлия Сидорова
Юлия Плешкова
Юлия Плешкова показала, что российские горные лыжи сохранили уровень Пекина-2022.

Трасса супергиганта на стадионе «Олимпия-делле-Тофане» на Играх-2026 оказалась настолько сложной, что до финиша не доехали аж 17 спортсменок!

Пока падали (к счастью, без травм) Эстер Ледецка, Бризи Джонсон, София Годжа и другие горнолыжницы мировой величины, россиянка Юлия Плешкова спокойно и красиво доехала до финиша, где показала 19-й результат.

Победу одержала 35-летняя итальянка Федерика Бриньоне, вернувшаяся в большой спорт после тяжелейшей травмы только в январе 2026-го. Она просто хотела выступить на домашней Олимпиаде, но неожиданно даже для себя стала олимпийской чемпионкой. Настоящая сказка, которая не получилась у Линдси Вонн.

Сказки Вонн не случилось:
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Прогресс россиянки

Для 28-летней Плешковой эти Игры стали вторыми в карьере. В Пекине-2022 Юлия была лучшей из россиянок: заняла 10-е место в комбинации, 18-е – в супергиганте, 20-е — в скоростном спуске, 27-е — в гигантском слаломе.

В Италии она выступила только в двух видах — стала 22-й в скоростном спуске, в супергиганте —19-й. Разница в результатах минимальная. Видимо, горнолыжный спорт России сохранил свой уровень, несмотря на четырёхлетнюю изоляцию.

Кстати, Плешкова быстро прогрессирует. Ещё в январе после возвращения на Кубок мира россиянка не могла заехать в топ-40, а уже в середине февраля держит уверенные топ-20.

Для Юлии Плешковой Олимпийские игры – 2026 – всё! Но горные лыжи с участием россиян ещё не завершились. 16 февраля в своей коронной дисциплине – слаломе – выступит Семён Ефимов.

Знакомимся с Ефимовым:
«Твоя минута славы». У нашего горнолыжника есть лишь один шанс на медаль Олимпиады-2026
