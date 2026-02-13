Савелий уже стал четвёртым в Италии. Пора брать медаль!

Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE

Олимпийские игры — 2026 продолжаются! Сегодня, 13 февраля, в Валь-ди-Фьемме лыжники разыграют комплект наград в гонке на 10 км свободным стилем. Среди участников — россиянин Савелий Коростелёв. В этом сезоне он стал пятым и восьмым в этой дисциплине, а на Играх остановился в шаге от подиума в скиатлоне. Кажется, именно в разделке у Савелия самые высокие шансы на медали. Справится ли он с натиском соперников?

Среди оппонентов россиянина в том числе два норвежца – Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт. Первый уже стал семикратным олимпийским чемпионом и спешит к восьмой победе, а вот его коллега только дебютирует в Италии. Хедегарт в сезоне-2025/2026 не проиграл ни одной разделки в которой принимал участие, поэтому его шансы на очередной триумф оцениваются как высокие.