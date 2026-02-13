Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — онлайн-трансляция лыжной разделки, 10 км, гонка Савелия Коростелёва 13 февраля 2026

Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
Батраз Томаев
Савелий Коростелёв
Комментарии
Савелий уже стал четвёртым в Италии. Пора брать медаль!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Олимпийские игры — 2026 продолжаются! Сегодня, 13 февраля, в Валь-ди-Фьемме лыжники разыграют комплект наград в гонке на 10 км свободным стилем. Среди участников — россиянин Савелий Коростелёв. В этом сезоне он стал пятым и восьмым в этой дисциплине, а на Играх остановился в шаге от подиума в скиатлоне. Кажется, именно в разделке у Савелия самые высокие шансы на медали. Справится ли он с натиском соперников?

Среди оппонентов россиянина в том числе два норвежца – Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт. Первый уже стал семикратным олимпийским чемпионом и спешит к восьмой победе, а вот его коллега только дебютирует в Италии. Хедегарт в сезоне-2025/2026 не проиграл ни одной разделки в которой принимал участие, поэтому его шансы на очередной триумф оцениваются как высокие.

Начало гонки — в 13:45 мск. Болеем за Савелия Коростелёва!

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Батраз Томаев

На Олимпиаде-2022 в разделке у России была медаль — серебро Александра Большунова. Победил тогда Ийво Нисканен, а Йоханнес Клебо довольствовался третьим местом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 15 км. Классический стиль
11 февраля 2022, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
37:54.8
2
Александр Большунов
Россия
+23.2
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+37.5
09:37 Батраз Томаев

А вот слова теперь уже двукратной олимпийской чемпионки Фриды Карлссон:

Что сказала шведка?
Фрида Карлссон прокомментировала своё второе золото на Олимпиаде — 2026 в Италии
09:35 Батраз Томаев

Накануне женскую разделку взяла Фрида Карлссон, а вот лидер общего зачёта Кубка мира Джессика Диггинс стала третьей. С трещиной в рёбрах!

Диггинс, ты что творишь?
Американская лыжница вырвала бронзу Олимпиады с травмой рёбер. Вот это характер!
Видео
Американская лыжница вырвала бронзу Олимпиады с травмой рёбер. Вот это характер!
09:33 Батраз Томаев

Савелию сегодня будет тяжело, ибо синоптики прогнозируют тёплую погоду. Это значит, что лыжня к моменту старта россиянина и прохождения им дистанции превратится в кашу. Впрочем, такие сложности есть и у Хедегарта, собравшегося побеждать Клебо.

09:31 Батраз Томаев

Изучаем стартовые номера всех лидеров, включая Клебо и Хедегарта:

38. Виктор Ловера (Франция).
40. Вильям Порома (Швеция).
42. Эндрю Масгрейв (Великобритания).
44. Йоханнес Клебо (Норвегия).
46. Матис Делож (Норвегия).
48. Уго Лапалус (Франция).
52. Мика Фермойлен (Австрия).
54. Эдвин Ангер (Швеция).
58. Харальд Амундсен (Норвегия).
60. Мартин Нюэнгет (Норвегия).
62. Эйнар Хедегарт (Норвегия).
64. Жюль Лапьер (Франция).
66. Гус Шумахер (США).
70. Савелий Коростелёв (Россия).

09:31 Батраз Томаев

Доброе утро! 🌤

Лыжи на Играх в Италии продолжаются. Сегодня усиленно следим за мужской разделкой, в которой под 70-м номером убежит Савелий Коростелёв. Между прочим, после всех лидеров.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android