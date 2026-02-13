Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Олимпийские игры — 2026 продолжаются! Сегодня, 13 февраля, в Валь-ди-Фьемме лыжники разыграют комплект наград в гонке на 10 км свободным стилем. Среди участников — россиянин Савелий Коростелёв. В этом сезоне он стал пятым и восьмым в этой дисциплине, а на Играх остановился в шаге от подиума в скиатлоне. Кажется, именно в разделке у Савелия самые высокие шансы на медали. Справится ли он с натиском соперников?
Среди оппонентов россиянина в том числе два норвежца – Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт. Первый уже стал семикратным олимпийским чемпионом и спешит к восьмой победе, а вот его коллега только дебютирует в Италии. Хедегарт в сезоне-2025/2026 не проиграл ни одной разделки в которой принимал участие, поэтому его шансы на очередной триумф оцениваются как высокие.
Начало гонки — в 13:45 мск. Болеем за Савелия Коростелёва!
На Олимпиаде-2022 в разделке у России была медаль — серебро Александра Большунова. Победил тогда Ийво Нисканен, а Йоханнес Клебо довольствовался третьим местом.
Савелию сегодня будет тяжело, ибо синоптики прогнозируют тёплую погоду. Это значит, что лыжня к моменту старта россиянина и прохождения им дистанции превратится в кашу. Впрочем, такие сложности есть и у Хедегарта, собравшегося побеждать Клебо.
Изучаем стартовые номера всех лидеров, включая Клебо и Хедегарта:
38. Виктор Ловера (Франция).
40. Вильям Порома (Швеция).
42. Эндрю Масгрейв (Великобритания).
44. Йоханнес Клебо (Норвегия).
46. Матис Делож (Норвегия).
48. Уго Лапалус (Франция).
52. Мика Фермойлен (Австрия).
54. Эдвин Ангер (Швеция).
58. Харальд Амундсен (Норвегия).
60. Мартин Нюэнгет (Норвегия).
62. Эйнар Хедегарт (Норвегия).
64. Жюль Лапьер (Франция).
66. Гус Шумахер (США).
70. Савелий Коростелёв (Россия).
Доброе утро! 🌤
Лыжи на Играх в Италии продолжаются. Сегодня усиленно следим за мужской разделкой, в которой под 70-м номером убежит Савелий Коростелёв. Между прочим, после всех лидеров.