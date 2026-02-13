Скидки
Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
12:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане: расписание трансляций на 13 февраля 2026, главные события, где смотреть Олимпийские игры

У России есть шансы на медаль! Что смотреть в пятницу 13-го на Олимпиаде?
Батраз Томаев
Пётр Гуменник/Савелий Коростелёв
Комментарии
Пётр Гуменник и Савелий Коростелёв готовы биться за медали. Но будет непросто!

В Италии продолжается зимняя Олимпиада. В зловещую дату — пятницу 13-го — семь золотых олимпийских наград найдут своих хозяев. Для России этот день крайне важен, в особенности двумя финалами, которые пройдут в Милане и Валь-ди-Фьемме.

Запаситесь успокоительными. Будет очень нервно!

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Наш Савелий пробежит разделку

В начале будем болеть за Савелия Коростелёва в коньковой разделке на 10 км. На этой дистанции у россиянина есть шансы на попадание в тройку сильнейших. Но для успеха необходимо угадать с парой лыж, подойти к старту в хорошем физическом состоянии и правильно разложиться. Восстановился ли россиянин после скиатлона и неудачного спринта?

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: РИА Новости

В ком точно не приходится сомневаться, так это в Йоханнесе Клебо. Потенциально в пятницу он может сравняться с Бьорндаленом, Дэли и Бьорген по числу золотых наград ОИ. В активе действующего лыжника их семь, у легенд — восемь.

Но есть человек, способный Клебо помешать. Это бывший биатлонист Эйнар Хедегарт, не проигравший в этом сезоне ни одну из коньковых разделок, в которых участвовал. В какой форме главная неожиданность сезона? И правда ли он оставит короля лыж без победы в гонке с раздельным стартом?

Дата и время: 13 февраля в 13:45 мск.

В спринте Коростелёву и Непряевой было непросто:
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?

Второй выход Гуменника — будет ли он медальным?

Уже вечером готовим успокоительные для просмотра мужского фигурного катания, развязка которой обещает быть горячей!

Пётр Гуменник по итогам короткой программы идёт 12-м, но на произвольную уже заявил пять четверных прыжков. Он попытается отыграть большое отставание, чтобы оказаться на подиуме рядом с Ильёй Малининым и Юмой Кагиямой.

Илья Малинин

Илья Малинин

Фото: Elsa/Getty Images

Американец и японец, в свою очередь, будут решать судьбу золотой медали. Если по итогам КП в командном турнире Кагияма был в лидерах, то в личке отстаёт от соперника на пять баллов. В любом случае его нельзя списывать со счетов и раньше времени вешать на шею русского американца второе золото Олимпиады.

Дата и время: 13 февраля в 21:00 мск.

Слова опытной спортсменки — о Гуменнике:
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой
Эксклюзив
«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой

Кто выиграет в биатлонном спринте?

В мужском биатлонном спринте одним из главных фаворитов является итальянец Томмазо Джакомель, который на Кубке мира дважды побеждал на данной дистанции. Со скоростью проблем у итальянца на Играх нет, однако прихрамывает стрельба. Если Томмазо дома допустит даже один промах, то окажется в призах.

Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Его главный соперник — уже чемпион и серебряный призёр ОИ-2026 Эрик Перро. Француз в последние годы не знал побед в спринте, но сейчас пребывает в великолепном состоянии. Также стоит ожидать крепкой гонки от триумфатора индивидуалки Йохан-Олава Ботна.

Не сказали своего слова и шведские биатлонисты, которые пока не справляются со стрельбой.

Дата и время: 13 февраля в 16:00 мск.

Канада вновь на льду

Продолжается мужской хоккейный турнир. Звёздная сборная Канады на сей раз встречается со Швейцарией. В состав европейской сборной вошёл Павел Курашёв — сын советского хоккеиста Константина Курашёва.

Сам Павел сейчас выступает за «Сан-Хосе Шаркс» на позиции нападающего. Продемонстрирует ли он результативную игру против канадцев?

Дата и время: 13 февраля в 23:10 мск.

Кто из бывших россиян ещё выступает на Олимпиаде?
Русские корни на ОИ-2026: уральская молния, легенда биатлона и фигурист-суперзвезда
Русские корни на ОИ-2026: уральская молния, легенда биатлона и фигурист-суперзвезда
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости

