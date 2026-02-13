Мужской спринт на Олимпиаде-2026. Сможет ли Перро взять долгожданное золото? LIVE

В индивидуалке Эрик остановился в шаге от победы. Француз жаждет забрать своё!

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2026 будет разыграно семь комплектов медалей. В том числе за награды будут биться биатлонисты в мужской спринтерской гонке.

Главный претендент на победу — Эрик Перро. Француз прекрасно проявил себя в индивидуалке, но остался без золота. Ему помешал один промах. Так что у Перро явно есть желание реабилитироваться!

Конкуренцию Перро составят Томмазо Джакомель, Йохан-Олав Ботн, Мартин Понсилуома, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. В общем, будет жарко!

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всём важном, что происходит на трассе, стрельбище и за их пределами.