Кёрлинг. Германия — Италия
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Олимпиада 2026

Биатлон на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция мужского спринта 13 февраля 2026

Мужской спринт на Олимпиаде-2026. Сможет ли Перро взять долгожданное золото? LIVE
Татьяна Постникова
Эрик Перро на Олимпиаде-2026
Комментарии
В индивидуалке Эрик остановился в шаге от победы. Француз жаждет забрать своё!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2026 будет разыграно семь комплектов медалей. В том числе за награды будут биться биатлонисты в мужской спринтерской гонке.

Главный претендент на победу — Эрик Перро. Француз прекрасно проявил себя в индивидуалке, но остался без золота. Ему помешал один промах. Так что у Перро явно есть желание реабилитироваться!

Конкуренцию Перро составят Томмазо Джакомель, Йохан-Олав Ботн, Мартин Понсилуома, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. В общем, будет жарко!

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всём важном, что происходит на трассе, стрельбище и за их пределами.

Старт спринта — в 16:00 мск.

Расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Татьяна Постникова

Один из главных претендентов на медали сегодня — Эрик Перро. Француз на Игры приехал в статусе лидера Кубка мира. Но поможет ли это ему?

10:31 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию очередной биатлонной гонки на Олимпиаде. Сегодня мужчины побегут спринт!

Комментарии
