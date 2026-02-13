Мужской спринт на Олимпиаде-2026. Сможет ли Перро взять долгожданное золото? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2026 будет разыграно семь комплектов медалей. В том числе за награды будут биться биатлонисты в мужской спринтерской гонке.
Главный претендент на победу — Эрик Перро. Француз прекрасно проявил себя в индивидуалке, но остался без золота. Ему помешал один промах. Так что у Перро явно есть желание реабилитироваться!
Конкуренцию Перро составят Томмазо Джакомель, Йохан-Олав Ботн, Мартин Понсилуома, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. В общем, будет жарко!
«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всём важном, что происходит на трассе, стрельбище и за их пределами.
Старт спринта — в 16:00 мск.
Один из главных претендентов на медали сегодня — Эрик Перро. Француз на Игры приехал в статусе лидера Кубка мира. Но поможет ли это ему?
Для вас мы собрали полный гайд по биатлону на Олимпиаде. Здесь вы найдёте, когда стартуют те или иные гонки, и кто будет их фаворитом.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию очередной биатлонной гонки на Олимпиаде. Сегодня мужчины побегут спринт!