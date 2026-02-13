Гуменник пока 12-й, но в произвольной программе ему будет проще? LIVE

Мужчины готовы определить нового олимпийского чемпиона! Однако для российских болельщиков наибольший интерес представляет не итоговый победитель, а выступление нашего фигуриста — Петра Гуменника. После короткой программы он идёт на промежуточном 12-м месте, но это не значит, что для него всё потеряно.

Не стоит забывать, что в короткой программе российский фигурист выступал первым, да ещё и не под свою музыку – за несколько дней до Игр он лишился музыки и был вынужден экстренно накатывать постановку под новое сопровождение. Но Пётр сделал всё — и у него хорошие позиции для улучшения своих позиций.

Контент в произвольной программе у Гуменника убойный – пять четверных прыжков, сложнее набор только у претендента на золото Ильи Малинина! А с учётом того, что американец единственный из всех лидеров мужской одиночки является по-настоящему стабильным, шансы у Петра остаются. Главное — сделать всё чисто.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане.