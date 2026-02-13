Итальянцы уже первые! Медальный зачёт Олимпиады-2026 после шестого дня

В шестой медальный день Олимпийских игр – 2026 было разыграно девять комплектов наград. И после окончания заключительного вида таблица медалей видоизменилась. Мощный рывок вперёд сделала сборная Италии, которая теперь по общему количеству наград опережает абсолютно всех.

В супергиганте у женщин победу праздновала 35-летняя Федерика Бриньоне, которая восстановилась после тяжёлой травмы и вернулась на топ-уровень. Даже Линдси Вонн из больницы написала слова поздравления своей многолетней сопернице. В беге на коньках на 5000 м красивейшую победу одержала Франческа Лоллобриджида, ровесница Бриньоне. Она бежала в последней паре и сумела дотерпеть до золота, вырвав 0,1 секунды. Вообще, трёх призёров разделили 0,17 секунды – такое и на 500 м редко случается.

А великолепная Арианна Фонтана на пятой Олимпиаде подряд забрала медаль на 500 м в шорт-треке, на этот раз – серебро. Теперь у сборной Италии шесть золотых наград и 17 медалей всего (6 – 3 – 8).

Сборная Норвегии возглавляет медальную таблицу исключительно по количеству золотых наград, однако 12 февраля для норвежцев был не самый удачный день. На счету команды сейчас 14 наград (7 – 2 – 5). Сборная США также недобрала ожидаемых медалей, например, в женском хафпайпе, где легендарная сноубордистка Хлоя Ким проиграла юной кореянке, которая едва не отправилась в больницу на скорой после жуткого падения в первой попытке. У американцев 14 наград (4 – 7 – 3).

За счёт лыжниц Фриды Карлссон и Эббы Андерссон пополнили свой медальный счёт шведы, на счету которых стало восемь наград (4 – 3 – 1), а Нидерланды поднялись благодаря великолепным выступлениям в шорт-треке, где Ксандра Велзебур и Йенс ван Ваут победили на дистанциях 500 и 1000 м.

Открыли свой медальный счёт австралийцы – в могуле Купер Вудс обыграл самого Микаэля Кингсбери, набрав при этом одинаковую сумму баллов с канадцем. Всё решила оценка за технику, которая у представителя Зелёного континента оказалась выше. Кингсбери от досады даже бросил свои лыжи на снег, как делали Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Поднялась в медальной таблице и сборная Австрии, представители которой были шикарны в борд-кроссе.

У российских спортсменов наград по-прежнему нет. Дарья Непряева в лыжной гонке на 10 км свободным стилем выступила даже хуже, чем в скиатлоне, заняв только 21-е место. Спортсменка явно не в той форме, чтобы бороться хотя бы за место в топ-10. А горнолыжница Юлия Плешкова в супергиганте заняла высокое для себя 19-е место, но при этом значительная часть спортсменок дистанцию не закончили.