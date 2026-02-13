Какая драма на Олимпиаде! Легендарный фристайлист психанул, увидев оценки

Микаэль Кингсбери остался вторым, получив равную сумму баллов с чемпионом, а затем швырнул лыжи на снег.

Соревнования по могулу на Олимпиаде-2026 завершились так, как не мог предположить никто. Два спортсмена в битве за золото получили абсолютно одинаковые баллы! В итоге всё решилось только по одному дополнительному показателю – победитель получил больше баллов за технику прохождения трассы.

Борьба за первое место в могуле развернулась между канадцем Микаэлем Кингсбери и австралийцем Купером Вудс-Топаловичем.

Канадец – в буквальном смысле икона могула. В январе в Квебеке он одержал свою 100-ю победу на этапах Кубка мира и на Олимпиаду точно ехал за победой. Хотя сезон для него складывался непросто. В сентябре он получил тяжёлую травму и подумывал заканчивать.

Но семья и друзья убедили его, что нужно попробовать восстановиться, а со спортом попрощаться после Олимпийских игр. Кингсбери приложил максимум усилий, чтобы вернуться на максимально возможный уровень, хотя, по собственному признанию, лучшую форму набрать так и не успел.

На Олимпиаде он выглядел здорово, вновь показав высочайший уровень исполнения элементов.

Австралиец Купер Вудс-Топалович был абсолютным андердогом. До Игр он лишь однажды попал на пьедестал на этапах Кубка мира, а на главных стартах у него было ровно 0 наград. Однако именно на главном старте в своей карьере он предстал в лучшей форме.

По итогам решающей попытки Вудс-Топалович и Кингсбери набрали абсолютно одинаковое количество баллов. Почему же тогда не были вручены две золотые награды?

Потому что в могуле оценка складывается из трёх компонентов: техника (чистота) прохождения трассы – 60%, два прыжка – 20%, скорость прохождения трассы – 20%. Соответственно, при равной общей сумме баллов предпочтение отдаётся тому, кто показал лучшую технику прохождения трассы.

Эта оценка на 0,7 балла оказалась выше у Вудс-Топаловича. Когда были объявлены результаты, австралиец просто прыгал от счастья, и его можно понять. Ведь он победил сильнейшего в истории могула спортсмена!

Кингсбери же долго держался: мило улыбался и смотрел, как австралиец сходит с ума. Микаэль почти заставил всех поверить, что не расстроился из-за поражения. Но истинные эмоции всё-таки взяли верх, и он психанул. Когда канадец покидал зону, где медалисты ожидали оценки, то с силой швырнул свои лыжи на снег почти под ноги Куперу, который шёл следом.

Микаэль Кингсбери психанул на Олимпиаде-2026 Фото: кадр из трансляции

В ожидании церемонии награждения Микаэль ходил с грустным лицом, вымученно улыбаясь на камеру. Периодически канадец закрывал лицо руками и хватался за голову, будто пытаясь осознать, что произошло. Но в итоге принял своё серебро.

На пресс-конференции он сообщил, что это его последняя Олимпиада. Возможно, он уже и на гонки Кубка мира не поедет.

Завершение карьеры у легендарного спортсмена получилось серебряным. Кингсбери стал вторым в Сочи, вторым в Пекине и вторым в Милане. Однако титул олимпийского чемпиона в его карьере тоже есть – в Пхёнчхане ему никто не смог помешать.