Кёрлинг. Германия — Италия
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 13 февраля 2026

Седьмой день Олимпиады-2026. Коростелёв и Гуменник в борьбе за медали. LIVE
Сергей Емельянов Даниил Сальников
,
Пётр Гуменник и Савелий Коростелёв
Комментарии
Российские спортсмены сегодня выступят в лыжных гонках и фигурном катании. Верим в ребят!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдут соревнования седьмого дня Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграют семь комплектов наград: в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, сноуборде, биатлоне и скелетоне.

За кем следить на Олимпиаде в пятницу, 13-го?
У России есть шансы на медаль! Что смотреть в пятницу 13-го на Олимпиаде?

Для российских болельщиков главные события — это лыжная коньковая разделка на 10 км с участием Савелия Коростелёва и произвольная программа у мужчин в фигурном катании с участием Петра Гуменника, который заявил пять четверных прыжков.

Верим в наших ребят и подробно следим за всеми событиями дня на «Чемпионате» — вас ждут результаты, обзоры и оперативные видео с олимпийских арен.

📩 Расписание пятницы
Live Сергей Емельянов

Через несколько минут открывается программа дня в сноуборде. У женщин начинается квалификация в сноуборд-кроссе. В ней принимают участие 32 спортсменки. По её итогам будут сформированы группы участников 1/8 финала. Следим за её ходом в нашем онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
13 февраля 2026, пятница. 12:00 МСК
Идёт
1
Яна Фишер
Германия
2
Ноэми Видмер
Швейцария
3
Зина Зигенталер
Швейцария
11:41 Сергей Емельянов

Накануне в борьбу на олимпийском турнире вступила хоккейная сборная Канады. Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Маклин Селебрини и их партнёры не заметили сопротивления со стороны сборной Чехии, которая в 2024 году стала чемпионом мира. Отчёт об этом матче можно прочитать на «Чемпионате».

Сидни Кросби в 38 лет поставил очередной рекорд на Олимпиаде
Видео
Канада сильно впечатлила на старте Олимпиады! Игру с Чехией сделали лидеры трёх поколений
11:35 Сергей Емельянов

Традиционно первыми программу соревнований открыли кёрлингисты. Уже началась утренняя сессия у мужчин. На четырёх дорожках встречаются Канада — США, Великобритания — Италия, Китай — Норвегия и Швейцария — Чехия. За ходом поединков следите в нашем онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур. Канада — США
13 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Канада
Идёт
1:1
США
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур. Великобритания — Италия
13 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Великобритания
Идёт
1:5
Италия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур. Китай — Норвегия
13 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Китай
Идёт
2:2
Норвегия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Чехия
13 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Швейцария
Идёт
4:1
Чехия
11:27 Сергей Емельянов

Сегодня на Олимпиаде-2026 будет разыграно семь комплектов медалей. В том числе за награды будут биться биатлонисты в мужской спринтерской гонке. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всём важном, что происходит на трассе, стрельбище и за их пределами. Старт спринта — в 16:00 мск.

Кто станет чемпионом Олимпиады в биатлонном спринте у мужчин?
Live
Мужской спринт на Олимпиаде-2026. Сможет ли Перро взять долгожданное золото? LIVE
11:17 Сергей Емельянов

Напомню, что сегодняшний день на Олимпиаде в Италии является одним из наиболее интригующих для российских болельщиков. Вечером болеем за Петра Гуменника в произвольной программе у мужчин в фигурном катании, а уже через несколько часов лыжник Савелий Коростелёв выйдет на старт коньковой разделки на 10 км. Начало гонки — в 13:45 мск.

Выиграет ли Россия первую медаль на Играх в Италии?
Live
Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
11:03 Сергей Емельянов

📩 Расписание пятницы

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию седьмого дня Олимпийских игр — 2026. А вот как выглядит подробное расписание на сегодня.

Расписание Олимпиады. Что смотреть сегодня?
У России есть шансы на медаль! Что смотреть в пятницу 13-го на Олимпиаде?
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
