Российские спортсмены сегодня выступят в лыжных гонках и фигурном катании. Верим в ребят!

Седьмой день Олимпиады-2026. Коростелёв и Гуменник в борьбе за медали. LIVE

Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдут соревнования седьмого дня Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграют семь комплектов наград: в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, сноуборде, биатлоне и скелетоне.

Для российских болельщиков главные события — это лыжная коньковая разделка на 10 км с участием Савелия Коростелёва и произвольная программа у мужчин в фигурном катании с участием Петра Гуменника, который заявил пять четверных прыжков.

Верим в наших ребят и подробно следим за всеми событиями дня на «Чемпионате» — вас ждут результаты, обзоры и оперативные видео с олимпийских арен.