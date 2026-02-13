Седьмой день Олимпиады-2026. Коростелёв и Гуменник в борьбе за медали. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 13 февраля, в Италии пройдут соревнования седьмого дня Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграют семь комплектов наград: в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, сноуборде, биатлоне и скелетоне.
Для российских болельщиков главные события — это лыжная коньковая разделка на 10 км с участием Савелия Коростелёва и произвольная программа у мужчин в фигурном катании с участием Петра Гуменника, который заявил пять четверных прыжков.
Верим в наших ребят и подробно следим за всеми событиями дня на «Чемпионате» — вас ждут результаты, обзоры и оперативные видео с олимпийских арен.
Через несколько минут открывается программа дня в сноуборде. У женщин начинается квалификация в сноуборд-кроссе. В ней принимают участие 32 спортсменки. По её итогам будут сформированы группы участников 1/8 финала. Следим за её ходом в нашем онлайн-табло.
Накануне в борьбу на олимпийском турнире вступила хоккейная сборная Канады. Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Маклин Селебрини и их партнёры не заметили сопротивления со стороны сборной Чехии, которая в 2024 году стала чемпионом мира. Отчёт об этом матче можно прочитать на «Чемпионате».
Традиционно первыми программу соревнований открыли кёрлингисты. Уже началась утренняя сессия у мужчин. На четырёх дорожках встречаются Канада — США, Великобритания — Италия, Китай — Норвегия и Швейцария — Чехия. За ходом поединков следите в нашем онлайн-табло.
Сегодня на Олимпиаде-2026 будет разыграно семь комплектов медалей. В том числе за награды будут биться биатлонисты в мужской спринтерской гонке. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всём важном, что происходит на трассе, стрельбище и за их пределами. Старт спринта — в 16:00 мск.
Напомню, что сегодняшний день на Олимпиаде в Италии является одним из наиболее интригующих для российских болельщиков. Вечером болеем за Петра Гуменника в произвольной программе у мужчин в фигурном катании, а уже через несколько часов лыжник Савелий Коростелёв выйдет на старт коньковой разделки на 10 км. Начало гонки — в 13:45 мск.
📩 Расписание пятницы
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию седьмого дня Олимпийских игр — 2026. А вот как выглядит подробное расписание на сегодня.