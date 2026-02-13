Русская классика прозвучит на Играх в Милане. Гуменник вытащит себя со дна «пятиквадкой»?

Россияне в фигурном катании зачастую заставляют нервничать — исключением не стал и Пётр Гуменник, который слегка оступился в первом прокате на Олимпиаде. Судьи его за это жёстко наказали, поэтому теперь нашему парню, чтобы сохранить хоть какие-то математические шансы на медаль, нужно вытаскивать себя со дна. Благо есть чем.

Гуменник не мелочится: он заявил «пятиквадку» — если исполнит её чисто, то не только станет вторым по технике после Малинина, но и сможет обойти целый ряд соперников. Однако на одних прыжках далеко не уехать — нужна ещё и программа. Пётр подготовился и привёз в Милан русскую классику. Даром что предыдущую постановку в сезоне тоже пришлось экстренно менять на «Онегина»…

О том, как ведётся подготовка к произвольной программе, рассказываем в этом материале. История замены «Онегина», контент Гуменника, основные конкуренты и многое другое.

Итоги короткой программы

Первый выход на лёд для Гуменника оказался более волнительным, чем ожидалось. Пройдя через все трудности с улаживанием проблем с авторскими правами на музыку, фигурист, вероятно, потратил много эмоций, из-за чего в решающий момент не смог удержать концентрацию. Пётр оступился на стартовом четверном флипе — выезд получился неидеальным, поэтому каскад 4+3 не удался — спортсмен «сдвоил» тулуп. Именно эта осечка и вышла боком.

Второй старший квад Гуменник сделал хорошо — судьи пересматривали элемент, но не нашли ни недокрута, ни неточностей с ребром (а на этом прыжке у некоторых они бывают). Ну а с простым для нашего парня акселем в 3,5 оборота и вовсе никаких сложностей не возникло.

Технически Гуменник был очень силён, но одна помарка позволила арбитрам поскупиться на GOE. Это вкупе с совсем крохотными компонентами (первый стартовый номер и отсутствие международного рейтинга сделали своё дело) отбросило Петра на 12-е место.

Спортсмен остался в предпоследней разминке, что можно рассматривать как некое преимущество, ведь это гарантирует, что в произвольной программе надбавки от судейской бригады увеличатся.

История программы «Онегин»

Правда, это произойдёт, только если представленная постановка понравится специалистам. Опыт короткой, где пришлось экстренно менять музыку и выступать и вполовину не так артистично, как может Пётр, показал, что это станет решающим фактором при распределении баллов между участниками. Гуменнику ничего не остаётся, кроме как впечатлить всех в Милане русской классикой, а именно своим «Онегиным».

Иронично, что эта программа поначалу не была первым выбором команды спортсмена. Хореограф Илья Авербух подготовил для Петра абстрактную философскую историю, которая с треском провалилась — её не понял почти никто, поэтому штаб оперативно произвёл замену (видимо, такой уж у Гуменника крест — в олимпийском сезоне перебирать постановки, ища лучшую) на хорошо известную произвольную, которая полюбилась российской публике.

Главный плюс в том, что эта программа точно доведена до идеала — с ней в сезоне-2024/2025 фигурист взял золото финала Гран-при России и, можно сказать, застолбил за собой путёвку в Италию — наши чиновники были удивлены его нереальным перформансом и сделали ставку на него.

Минус же этой постановки в том, что при всей её художественной силе нельзя предсказать реакцию иностранцев на творческое прочтение произведения Александра Сергеевича Пушкина и кинофильма, снятого по нему. Понять сакральный смысл, скорее всего, не получится, и это будет обидно, но не так критично, ведь для тех, кто не погружён в нашу литературу, постановщики предусмотрели наличие довольно понятной хореографии, отражающей сюжет романа, дополнили это всё символичными деталями и объединили в плавный эмоционально объёмный танец. Никакой ошибки быть не должно. В этом уверен и сам Гуменник.

«При сравнении оказалось, что Евгений Онегин хоть и русский персонаж, однако даже для международной арены он будет более выигрышным. Я пытался понять человека, у которого свой жизненный путь со сложностями, но это не так хорошо резонировало со мной. Я даже это не до конца понимал, пока не попробовал за неделю до отборочных соревнований вспомнить «Онегина». И когда вспомнил, первый раз прокатал, понял, что всё-таки эта программа гораздо лучше, гораздо больше во мне отзывается. Когда её катаю, мне даже физически легче, потому что все эмоции я могу показать, пережить, мне они понятны», — сказал Пётр в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Заявка и результаты тренировок

Дополнить такую комплексную программу было решено максимальным количеством ультра-си. Спортсмен признавался, что «Онегин» изначально был поставлен так, чтобы включить в него «пятиквадку».

Весь сезон Гуменник накатывал контент с пятью четверными, причём выбирал между двумя вариантами, и, когда определился, выяснилось, что этот набор станет вторым по сложности на Играх после технической заявки Малинина.

Перед произвольной стало известно, на какие прыжки пойдёт Пётр: из четверных он попробует исполнить флип, лутц, риттбергер, сальхов в каскаде с тройным тулупом, сальхов в комбинации с двумя акселями в 2,5 оборота, а дополнит всё это каскадом ультра-си — тройной лутц — тройной риттбергер.

На первой тренировке, где фигурист оттачивал элементы из произвольной, он разминал 3Lz+3Lo, 3A, 3A 3А+2А, 4Lo, 4F, 4Lz — старшие квады по несколько раз получились успешно, да и в целом вне прогона спортсмен лишь раз коснулся льда рукой на трикселе. Попытавшись исполнить всю программу, Гуменник упал с четверного лутца, а перед прыжками во второй половине сделал паузу. Но в целом вышло неплохо: 4F, 4Lz (ошибка), 4Lo, 4S+3T, передышка, 4S+2A+2A, 3A, 3Lz+3Lo.

Главные интриги и фавориты

Чтобы сохранить хоть какую-то надежду зацепиться за пьедестал, Гуменнику нужно прыгнуть выше головы и не допустить ни малейшего огреха. Тем не менее, если соперники Пети выступят чисто, математически никаких шансов не останется. Наиболее опасными являются Даниэль Грассль, идущий четвёртым после короткой программы и имеющий серьёзный контент, компонентные Адам Сяо Хим Фа и Джун Хван Ча, а также Михаил Шайдоров и Сюн Сато, у которых высокая техника, усреднённый артистизм и пониженная стабильность. Не стоит забывать и про Кевина Аймоза – даже с младшими квадами он может подняться очень высоко.

Что же касается битвы за золото, то тут всё однозначно: Илья Малинин против Юмы Кагиямы, техника против артистизма. Японец допустил ошибку в первом прокате, поэтому пропустил американца вперёд, однако если он откатается чисто, а его соперник дрогнет (как в команднике, например), то они могут поменяться местами.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Порядок выхода фигуристов

1. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй)

2. Донован Каррильо (Мексика)

3. Као Миура (Япония)

4. Владимир Самойлов (Польша)

5. Адам Гагара (Словакия)

6. Лукас Бричги (Швейцария)

7. Александр Селевко (Эстония)

8. Денис Васильев (Латвия)

9. Маттео Риццо (Италия)

10. Ника Эгадзе (Грузия)

11. Максим Наумов (США)

12. Цзинь Боян (Китай)

13. Пётр Гуменник (Россия)

14. Кирилл Марсак (Украина)

15. Стивен Гоголев (Канада)

16. Сюн Сато (Япония)

17. Эндрю Торгашев (США)

18. Кевин Аймоз (Франция)

19. Джун Хван Ча (Южная Корея)

20. Михаил Шайдоров (Казахстан)

21. Даниэль Грассль (Италия)

22. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Илья Малинин (США).

Дата и время

13 февраля, пятница

Мужчины, произвольная программа — 21:00.

Где смотреть

Соревнования в прямом эфире будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko.