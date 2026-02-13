Скидки
Российский лыжник Савелий Коростелёв стал 15-м в гонке на 10 км на Олимпиаде-2026, победил Клебо, подробности

Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв стал 15-м в гонке на 10 км
Комментарии
Российский лыжник финишировал 15-м в самой пока крутой гонке на Играх-2026.

Савелий Коростелёв провёл хорошую гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде в Италии, но повторить результат скиатлона или даже попасть в десятку российскому лыжнику не удалось. Он финишировал 15-м, сумев опередить многих сильных лыжников. Однако от сильнейших Коростелёв отстал серьёзно.

Давайте честно, надежд на высокое место и не было. Именно эта дисциплина не является коронкой Савелия. Если бы гонка была «классикой», вот тогда можно было бы рассчитывать не только на место топ-10, но и выше. А в «коньке»… В «коньке» на безумно тяжёлой трассе с набором высоты почти 400 м и со сложнейшими подъёмами он начал отставать ещё на разгоне.

Подробности гонки на 10 км с Савелием Коростелёвым:
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ!
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ!

Уже после отсечки 1,8 км стало понятно, что высокого места не будет. Савелий бежал примерно на том же уровне, если судить по отсечкам, что и Дарья Непрева. Однако заключительную часть гонки Коростелёв провёл очень хорошо. Российский лыжник грамотно разложил силы и за последний круг отыграл несколько мест.

В итоге он финишировал 15-м. Можно ли назвать этот результат хорошим? Оценивать должны сам Савелий и его тренер. Болельщикам, как всегда, хотелось бы большего. Но давайте дождёмся 21 февраля и классического масс-старта на 50 км. Вот там будем верить в зарубу Коростелёва с лидерами.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

Победу в гонке, которая стала пока самой интересной на Олимпиаде, одержал Йоханнес Клебо. Он разобрался с бросившими ему вызов французом Матисом Деложем и бывшим биатлонистом Эйнаром Хедегартом. Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом и сравнялся с легендами – Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Марит Бьорген и Бьорном Дэли.

Король. Просто король.

