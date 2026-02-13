Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король

Савелий Коростелёв провёл хорошую гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде в Италии, но повторить результат скиатлона или даже попасть в десятку российскому лыжнику не удалось. Он финишировал 15-м, сумев опередить многих сильных лыжников. Однако от сильнейших Коростелёв отстал серьёзно.

Давайте честно, надежд на высокое место и не было. Именно эта дисциплина не является коронкой Савелия. Если бы гонка была «классикой», вот тогда можно было бы рассчитывать не только на место топ-10, но и выше. А в «коньке»… В «коньке» на безумно тяжёлой трассе с набором высоты почти 400 м и со сложнейшими подъёмами он начал отставать ещё на разгоне.

Уже после отсечки 1,8 км стало понятно, что высокого места не будет. Савелий бежал примерно на том же уровне, если судить по отсечкам, что и Дарья Непрева. Однако заключительную часть гонки Коростелёв провёл очень хорошо. Российский лыжник грамотно разложил силы и за последний круг отыграл несколько мест.

В итоге он финишировал 15-м. Можно ли назвать этот результат хорошим? Оценивать должны сам Савелий и его тренер. Болельщикам, как всегда, хотелось бы большего. Но давайте дождёмся 21 февраля и классического масс-старта на 50 км. Вот там будем верить в зарубу Коростелёва с лидерами.

Победу в гонке, которая стала пока самой интересной на Олимпиаде, одержал Йоханнес Клебо. Он разобрался с бросившими ему вызов французом Матисом Деложем и бывшим биатлонистом Эйнаром Хедегартом. Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом и сравнялся с легендами – Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Марит Бьорген и Бьорном Дэли.

Король. Просто король.