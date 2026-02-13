Видели, что сделал Клебо? Так могут побеждать только великие

Йоханнес Клебо доказал, что он – величайший лыжник современности. Доказал в той гонке на Олимпиаде-2026, где он не считался фаворитом. Доказал в той гонке, которую он считает самой сложной для себя. Доказал в той гонке, где конкуренция в мире высочайшая. И в той, где у него был такой соперник, который вообще ничего и никого не боится.

Уже стартовый номер Клебо вызвал, наверное, удивление. Он предпочёл стартовать 44-м, одним из первых в красной группе. Казалось бы, выгоднее быть позже основных соперников, бежать, зная их результаты. Но Йоханнес предпочёл бежать исключительно по собственной раскладке, не обращая внимания на остальных. Возможно, был расчёт и на то, что к более поздним номерам состояние трассы станет похуже.

Клебо пробежал гонку шикарно. На разгоне он вообще был достаточно низко, однако постепенно начал увеличивать темп. На втором, самом сложном круге Йоханнес серьёзно вложился в безумно сложные подъёмы. При этом он оставил силы и на последний круг, который прошёл просто с высочайшей скоростью.

Он отработал заключительные полтора километра так, словно бежал спринт. Даже на последнем подъёме, где многое решалось, Клебо сумел включиться – пусть и не так мощно, как в скиатлоне и спринте. Норвежец сделал максимум того, что мог. После финиша он просто подъехал к бортикам и упал на снег. Крайне редко Йоханнес бывает в таком состоянии.

Но он довольно быстро поднялся и с кресла лидера следил за тем, что происходило на трассе. Один из его основных соперников, француз Матис Делож финишировал спустя минуту после Клебо. По отсечкам он шёл впереди, однако за те самые полтора километра до финиша уже начал уступать Клебо. Француз вообще прыгнул выше головы и прошёл финишный кусок тоже очень сильно, хотя и не так, как норвежец.

Оставался ещё один опаснейший соперник. Бывший биатлонист Эйнар Хедегарт по сезону выкашивал коньковые разделки, да ещё и прямые эфиры из зоны финиша умудрялся вести. На олимпийской десятке он долго лидировал. Но на последнем круге начал терять. А заключительный подъём забрал у него все силы.

Клебо подаёт руку Хедегарту Фото: Daniel Karmann/Getty Images

Хедегарт преодолевал этот подъём в стиле Джессики Диггинс, только американка даже в таком состоянии сумела увеличить скорость по сравнению с соперницами в борьбе за бронзу, а Эйнар просто встал. За последний километр он проиграл Клебо 15 секунд и финишировал третьим. Клебо подошёл к соотечественнику, помог ему снять лыжи и поднял на ноги.

Для 23-летних Деложа и Хедегарта итоговые результаты – несомненный успех. А Клебо сделал то, на что способны только великие. Он пробежал гонку, не оглядываясь на остальных. Все пытались перебить его результат, однако не смог никто.

Теперь Йоханнес Клебо – восьмикратный олимпийский чемпион. Столько же титулов у его легендарных соотечественников Бьорна Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена. Нет никаких сомнений в том, что с Олимпиады-2026 Клебо вернётся самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр. У него впереди эстафета, командный спринт и классический масс-старт на 50 км.