Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты мужского спринта 13 февраля 2026, Фийон Майе стал чемпионом

В спринте на Олимпиаде случилась заруба снайперов. Француз вырвал золото у норвежцев!
Батраз Томаев
В спринте на Олимпиаде случилась заруба снайперов
Но лучший стрелок не попал в число призёров. Как же так?

Что за гонку подарили биатлонисты на Олимпийских играх в Италии! В мужском спринте шла нереальная рубка между сильнейшими спортсменами мира. Как они стреляли, как они бились на трассе! Это было очень здорово. И как жаль спортсмена, который стрелял лучше всех — после финиша он просто расплакался.

Перед стартом главными фаворитами эксперты и болельщики называли Эрика Перро и Томмазо Джакомеля. Но никто не верил в Кентена Фийона Майе так, как Мартен Фуркад. Бывший биатлонист ещё до начал Игр в интервью намекнул, что 33-летнего спортсмена нельзя списывать со счетов.

Мартен, ты был прав!
Фуркад назвал биатлониста, которого «нельзя списывать со счетов» в борьбе за медали ОИ

Победа на опыте

Да, именно Кентен Фийон Майе одержал победу в спринтерской гонке на 10 км. Выходец из комуны Шампаньоле мощно передвигался по трассе, а в стрельбе проявил свою меткость и закрыл все мишени.

В активе у француза на Играх-2026 уже второе золото, а всего побед на Олимпиадах у него теперь четыре! Чтобы сравняться с Мартеном Фуркадом, Фийону Майе осталось победить ещё в двух олимпийских гонках. Впереди у него как раз будут гонка преследования, эстафета и масс-старт.

На 13,7 секунды победителю проиграл его ровесник из Норвегии Ветле Шоста Кристиансен. Норвежец также отстрелял 10 из 10, но был немного слабее на лыжне.

Тройку сильнейших на Играх в Антхольце вновь замкнул Стурла Холм Легрейд. На финише он уступил всего 15,9. Представитель Норвегии выдержал безумное психологическое давление последних дней. И Легрейд тоже был абсолютно точен.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
13 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
22:53.1
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+13.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+15.9
Биатлонный мир обсуждал поступок Стурлы:
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире
«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире

Ну как же так, Эмильен!

А главным неудачником стал француз Эмильен Жаклен, который шёл по дистанции после Кентена Фийона Майе.

По итогам второго рубежа он вёз Кентену 6,3 секунды, показав невероятную скорость стрельбы! Он поразил все мишени всего лишь за 16 секунд! Но в итоге Эмильен уступил соотечественнику, почти встав на последнем километре. Окончательно испортил его день тот факт, что Эмильену не хватило 0,2 до бронзы, первой личной награды на ОИ. Вероятно, это был его главный шанс на олимпийское золото в карьере. И он им не воспользовался.

Эмильен Жаклен

Эмильен Жаклен

Фото: Harry How/Getty Images

Пятое место досталось главному врагу сборной Норвегии Себастиану Самуэльссону. Швед закрыл все мишени, но всё равно оказался мимо тройки сильнейших. Перро и Джакомель разочаровали. Француз стал только девятым. На его счету два промаха и отставание в 1 минуту 2 секунды. А вот хозяин трассы очутился на 22-й позиции — Томмазо промахнулся трижды и проиграл 1 минуту 43 секунды. Отыгрывать такое отставание в пасьюте ему будет сложно.

А вот Фийон Майе в гонке преследования 15 февраля постарается повторить триумф.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
