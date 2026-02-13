Топ-события субботы: Олимпиада-2026, «Интер» — «Ювентус», хоккей, биатлон и лыжные гонки

Горячее 14 февраля: «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад», Дёмин в Матче восходящих звёзд НБА, США — Дания и Швеция — Словакия, а ещё шорт-трек!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 6:00*: Матч восходящих звёзд НБА: Команда Винса — Команда Ти-Мака

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проявит себя Егор Дёмин на звёздном уикенде?

В НБА в целом было не так много россиян, а тех, кто пробивался на Матч восходящих звёзд, всего трое — Кириленко, Швед и Дёмин. Егор выступит в команде, которую возглавил Винс Картер. Удастся ли нашему таланту ярко заявить о себе в очень важном событии для американского спорта?

🎯 11:00: Кубок Содружества, этап 5, масс-старты, мужчины, 15 км и женщины, 12,5 км

Интрига: борьба Шевченко и Резцовой продолжается

Две российские биатлонистки с разницей в пять очков между собой лидируют в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. Шевченко идёт впереди благодаря победе в пасьюте, но это не значит, что пятый этап соревнований она закончит в статусе лидера. В воскресном масс-старте всё решится на стрельбе, и здесь Наталия должна проявить хладнокровие.

Свою гонку с общего старта пробегут и мужчины, в тотале у которых первенствует белорус Антон Смольский. Но и ему невозможно быть спокойным из-за подбирающихся Эдуарда Латыпова и Кирилла Бажина. Чем ближе развязка в КС, тем выше цена ошибки.

🥇❄️🎿 14:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, женщины, эстафета, 4x7,5 км

Интрига: Швеция выиграет эстафету?

Скандинавские лыжницы на Играх в Италии находятся в великолепной форме. Представительницы Швеции уже выиграли три из трёх личных гонок в Валь-ди-Фьемме, поэтому их шансы на успех в командной дисциплине оцениваются как крайне высокие. Шведкам попробуют навязать борьбу Норвегия и США, но эти две сборные, скорее всего, будут оспаривать второе и третье место на пьедестале почёта.

❄️🏒 14:10: Швеция — Словакия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

Интрига: реабилитируется ли Швеция во встрече с лидером группы?

Сборная Словакии набрала максимальное количество очков в двух матчах на старте группового этапа. Словацкие хоккеисты последовательно переиграли сборные Финляндии и Италии, благодаря чему сейчас возглавляют свою группу. В заключительной встрече предвариловки словаки сразятся со сборной Швеции, которая во 2-м туре уступила финнам в принципиальном северном дерби.

🥇❄️🎯 16:45: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, спринт, женщины, 7.5 км

Интрига: Лу выиграет личное золото?

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону нацелилась на победу в спринте. В текущем сезоне Лу Жанмонно выиграла один старт на 7,5 км на этапе в Хохфильцене и дважды была второй (Анси и Рупольдинг). В тотале она везёт соперницам больше 200 очков и уже проявила себя в Антхольце в смешанной эстафете и индивидуалке, взяв там золото и серебро соответственно. Собирается ли француженка останавливаться на достигнутом? Конечно, нет! Но ей нужно будет провести идеальный спринт, чтобы золото не досталось кому-нибудь другому, включая коллег по собственной сборной.

⚽️ 17:30: «Вердер» — «Бавария», Бундеслига, 22-й тур

Интрига: лидер чемпионата Германии раскатает очередного соперника?

«Бавария» возглавляет таблицу чемпионата Германии, а ближайший преследователь отстал на шесть очков. В прошлом туре команда Венсана Компани не оставила никаких шансов «Хоффенхайму» — 5:1. На тот момент соперник «Баварии» одержал победы во всех матчах в 2026 году, но не выдержал испытание в Мюнхене. «Вердер» оказался в зоне переходных встреч. Более того, команда не побеждает в Бундеслиге на протяжении 11 матчей. Ужасный результат! «Бавария» обыграла соперника три раза подряд и забила в общей сложности 12 мячей.

«Бавария» решила один вопрос с составом: Официально Деотшанкюль Юпамекано продлил контракт с «Баварией» до 2030 года

🏒 17:30: «Сочи» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли южане остановить лидера Западной конференции КХЛ?

В последнее время черноморский клуб выступает максимально непредсказуемым образом. В начале этой недели команда Дмитрия Михайлова потерпела сокрушительное поражение в Новосибирске, умудрившись пропустить 10 шайб за два периода. Однако следом они смогли реабилитироваться в Нижнекамске, одержав сенсационную победу на выезде (5:3). Смогут ли южане теперь остановить лидера Западной конференции КХЛ, который приезжает в Сочи после осечки в Минске (2:4)?

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Солфорд Сити», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: насколько весомым окажется преимущество «Манчестер Сити»?

Здесь всё понятно. Топовый клуб АПЛ (второе место в таблице) сыграет дома с командой из Второй лиги (четвёртого английского дивизиона). Сложно представить расклад, при котором «Солфорд Сити» сотворит сенсацию. «Манчестер Сити» одержал три победы подряд во всех турнирах и пропустил всего два мяча. Сейчас команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в АПЛ с отставанием от «Арсенала» в шесть очков. В прошлом раунде Кубка Англии «Ман Сити» разнёс «Эксетер Сити» (10:1). Избежит ли «Солфорд» подобного разгрома?

В каком же он порядке! Эрлинг Холанд стал четвёртым бомбардиром в истории «Манчестер Сити»

⚽️🎦 20:30: «Аль-Фатех» — «Аль-Наср», Про-Лига, 22-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: продлит ли «Аль-Наср» победную серию в чемпионате?

«Аль-Наср» одержал шесть побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Перед 21-м туром клуб из Эр-Рияда располагается на второй строчке в таблице турнира. До «Аль-Хиляля» — одно очко. На этой неделе «Аль-Наср» одолел «Аркадаг» из Туркменистана (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК 2. Криштиану Роналду не принимал участия в этой встрече. «Аль-Фатех» располагается на 10-м месте в таблице. Он не одержал ни одной победы в шести предыдущих матчах чемпионата (четыре ничьих, два поражения).

⚽️ 20:45: «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: кто пройдёт в 1/8 финала Кубка Англии?

Интригующий матч 1/16 финала Кубка Англии с участием двух команд АПЛ. «Астон Вилла» одержала одну победу в трёх предыдущих встречах АПЛ, где сейчас занимает третье место. А что «Ньюкасл»? Пока он находится на 10-й строчке в таблице. Команда потерпела три поражения в четырёх предыдущих матчах. «Ньюкасл» ни разу не обыграл «Астон Виллу» в трёх прошлых встречах (одна ничья, два поражения).

🥇❄️⛸ 22:15: Шорт-трек, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 1500 м, финалы и женщины, 1000 м, квалификация

Интрига: болеем за наших!

Иван Посашков и Алёна Крылова попытаются пройти квалификацию на Олимпийских играх. Иван выйдет на старт на 1500 м, а Алёна — на 1000 м. Днями ранее им не удалось преодолеть эту стадию на более коротких дистанциях. Кто знает, быть может, сейчас им улыбнётся удача? В любом случае выступление россиян на Олимпиаде-2026 без должного опыта уже заслуживает нашего уважения.

⚽️ 22:45: «Интер» — «Ювентус», Серия А, 25-й тур

Интрига: обыграет ли «Ювентус» принципиального соперника в третий раз подряд?

Топовый матч чемпионата Италии. Два принципиальных соперника зарубятся в 25-м туре Серии А. «Интер» возглавляет таблицу с отрывом от ближайшего преследователя в восемь очков. «Ювентус» входит в топ-4, а его отставание от миланского клуба составляет 12 очков. Чёрно-синие одержали пять побед подряд, а «Юве» одержал всего одну победу в четырёх предыдущих встречах. Туринский клуб два раза подряд обыграл соперника — 4:3 и 1:0.

«Ювентус» пытается переманить топового голкипера: «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря из клуба АПЛ — La Gazzetta dello Sport

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад», Примера, 24-й тур

Интрига: прервёт ли мадридский клуб успешную серию соперника?

Клуб из Сан-Себастьяна не проигрывает во всех турнирах на протяжении 11 матчей во всех турнирах. В трёх предыдущих встречах «Реал Сосьедад» одержал три победы. Баскский клуб поднялся на восьмое место в таблице, хотя в начале сезона располагался в нижней части. Столичная команда одержала семь побед подряд в чемпионате Испании. Правда, «Реал» всё равно отстаёт от «Барселоны» на одно очко. Столичный клуб обыграл соперника четыре раза в пяти прошлых встречах.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: окажется ли «Ливерпуль» в 1/8 финала?

Очевидно, что «Ливерпуль» не защитит чемпионский титул. За 12 туров до финиша мерсисайдцы отстают от первого места на 15 очков, а это достаточно внушительная дистанция. «Брайтон», в свою очередь, находится в нижней части таблицы — на 14-м месте. Команда не одержала ни одной победы в шести прошлых матчах чемпионата Англии. В последнее время «Ливерпуль» хорошо играет против соперника — четыре победы в пяти очных встречах.

Сейчас Вирц играет совсем не так, как на старте сезона: «Не хочу останавливаться». Игрок «Ливерпуля» Флориан Вирц — об адаптации к АПЛ

❄️🏒 23:10: США — Дания, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

Интрига: одержат ли американцы вторую победу подряд на Олимпиаде в Италии?

Команда Майка Салливана впечатлила на старте олимпийского турнира, одержав уверенную победу над сборной Латвии (5:1). При этом ещё два гола американцев оказались отменены после видеопросмотров. В свою очередь, датчане не смогли справиться со сборной Германии (1:3), потерпев первое поражение на Играх в Италии. Каким получится второй матч для этих команд?