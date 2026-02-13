Биатлонист разрыдался после спринта на ОИ-2026. Он гениально провёл стрельбу, но проиграл

Эмильен Жаклен сделал всё для победы, однако не попал даже в число призёров!

Спринт на Играх-2026 мог стать гонкой всей жизни для 30-летнего француза Эмильена Жаклена. Первая личная медаль Олимпиады была настолько близка, что боль от её потери накрыла француза горькими слезами.

Лидер гонки и лучший стрелок

Эмильен Жаклен возглавил гонку после своей первой молниеносной стрельбы и удерживал лидерство почти до конца дистанции. Казалось, долгожданная личная медаль француза гарантирована. Да и может ли быть иначе с идеальной стрельбой на стойке за 16,8 секунды? Невероятная готовность спортсмена!

После такого успеха на рубеже Эмильен даже снял и выкинул в сторону очки и повязку, чтобы вообще ничего не мешало ему лететь по трассе к медали. Но за 2 км до финиша лидера гонки просто вырубило. Секунды таяли, и француз переместился на второе место следом за соотечественником Кентеном Фийоном Майе.

«Пережить разочарование»

На финише от прыти Жаклена не осталось вообще ничего. Француз настолько выдохся, что даже не пытался помочь себе палками и завершил дистанцию, передвигаясь только с помощью ног.

Скорее всего, именно в этот момент Эмильен потерял те злосчастные 0,2 секунды, отделившие его от первой личной медали Олимпийских игр. Именно столько выиграл у Жаклена оскандалившийся на днях норвежец Стурла Легрейд. Серебро досталось другому норвежцу – Ветле Кристиансену.

Пока призёры гонок готовились к награждению, камеры трансляции выхватили Жаклена. Спортсмен пытался спрятать слёзы, опустив голову, но эмоции скрыть не удалось.

«Я выложился на полную и на лыжах, и на стрельбище. Давно я не чувствовал себя так уверенно, как четыре или шесть лет назад, когда я просто выкладывался на полную и делал всё, на что способен. 10 из 10 на Олимпийских играх после двух с половиной кругов в отличной форме – это повод для гордости. Конечный результат менее впечатляет. Конечно, 0,2 секунды можно потерять практически где угодно. Единственное, что я могу сделать, – это пережить разочарование и использовать его как силу для воскресенья», – поделился мыслями спортсмен.

У Эмильена есть ещё два шанса на личную награду Олимпийских игр – 2026. Ближайший – 15 февраля, где он бросится в погоню за медалью в гонке преследования. Отставание от лидера – минимальное. Как же хочется, чтобы у него всё получилось!