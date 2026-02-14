Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований на 14 февраля 2026

Расписание восьмого дня Олимпиады-2026: могут ли проиграть непобедимые?
Батраз Томаев
Расписание соревнований на 14 февраля 2026 года
Комментарии
14 февраля на ОИ будет много интересных событий!

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо достигли экватора! В восьмой соревновательный день там будет разыграно восемь комплектов наград. Состоятся финалы и медальные гонки в биатлоне, горных лыжах, конькобежном спорте, фристайле, лыжных гонках, скелетоне, прыжках с трамплина и шорт-треке.

В лыжных гонках главный вопрос — будет ли хоть какая-то конкуренция в женской эстафете? Пока сборная Швеции выглядит непобедимой.

Во сколько россияне начнут свои забеги?

Полный календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 14 февраля

Кёрлинг

11:05. Женщины. 4-й тур. Канада — Великобритания.
11:05. Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония.
11:05. Женщины. 4-й тур. Италия — Китай.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Германия — США.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Китай — Швеция.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Канада — Швейцария.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Чехия — Великобритания.
21:05. Женщины. 5-й тур. Швейцария — Канада.
21:05. Женщины. 5-й тур. Япония — США.
21:05. Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания.
21:05. Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция.

Горнолыжный спорт

12:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

Фристайл

12:30. Женщины. Парный могул. 1/16 финала.
13:00. Женщины. Парный могул. 1/8 финала.
13:20. Женщины. Парный могул. 1/4 финала.
13:35. Женщины. Парный могул. 1/2 финала.
13:46. Женщины. Парный могул. Малый финал.
13:48. 🥇 Женщины. Парный могул. Большой финал.
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Лыжные гонки

14:00. 🥇 Женщины, эстафета 4x7,5 км. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Словакия — Швеция.
14:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Германия — Латвия.
18:40. Женщины. 1/4 финала.
23:10. Женщины. 1/4 финала.
21:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Финляндия — Италия.
23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Дания.

Биатлон

16:00. 🥇 Женщины. 7,5 км спринт.

Конькобежный спорт

18:00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала.
19:00. 🥇 Мужчины, 500 м. Финал.

Прыжки с трамплина

19:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация.
20:45. Мужчины. Большой трамплин. Первый раунд.
21:57. 🥇 Мужчины. Большой трамплин. Финал.

Скелетон

20:00. Женщины. Третья попытка.
21:44. 🥇 Женщины. Четвёртая попытка.

Шорт-трек

22:15. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала.
22:59. Женщины. 1000 м. Квалификация.
23:44. Мужчины. 5000 м. 1/2 финала.
15 февраля, 00:00. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала.
15 февраля 0:27. 🥇 Мужчины. 1500 м. Финал.

