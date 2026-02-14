Скидки
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Олимпиада-2026 в Милане: расписание трансляций на 14 февраля 2026, главные события, где смотреть Олимпийские игры

Штольц летит ко второму золоту Игр. Что смотреть 14 февраля на Олимпиаде?
Батраз Томаев
Что смотреть 14 февраля на Олимпиаде?
Внимательно следим за финалом не только в коньках, но и в других видах спорта. Там будет очень интересно!

14 февраля на Олимпийских играх 2026 года в Италии будет разыграно восемь комплектов медалей. Россию в этот день на соревнованиях представят Иван Посашков и Алёна Крылова (оба — шорт-трек).

Из числа иностранцев стоит обратить внимание на бразильца Лукаса Бротена, который выступит в горных лыжах. А также на конькобежца Джордана Штольца. Американский вундеркинд готов забрать второе золото Олимпиады.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Россияне выступят в шорт-треке

Отечественные шорт-трекисты неудачно дебютировали на арене в Милане: Алёна Крылова упала в квалификации на дистанции 500 м и в итоге стала четвёртой, а Иван Посашков толкнул соперника на 1000 м и был снят с соревнований.

Но теперь пришла пора работы над ошибками. Ивану нужно без лишних движений преодолеть квалификацию на 1500 м, а Алёне – проявить себя на 1000 м.

Дата и время: 14 февраля в 22:15.

Кто такой Иван Посашков:
«Худенький, как воробушек. Но бойкий!» Трудный путь российского шорт-трекиста на ОИ-2026

Жанмонно заберёт спринт?

Биатлонисток, желающих победить в олимпийском спринте, хватает. Но больше всего шансов у лидера общего зачёта Кубка мира по биатлону Лу Жанмонно. Француженка в текущем сезоне стала первой в гонке на 7,5 км на этапе в Хохфильцене (Австрия) и дважды была второй в Анси (Франция) и Рупольдинге (Франция). Более стабильной биатлонистки, чем она, сейчас трудно представить.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Harry How/Getty Images

Но нельзя списывать со счетов победительницу индивидуальной гонки Жулию Симон. Эта французская спортсменка поймала кураж, выиграв две из двух гонок в Антхольце. Одного хорошего выступления лидера тотала недостаточно. Нужно, чтобы соперницы выступили со знаком минус.

Дата и время: 14 февраля в 16:00 мск.

Жанмонно проиграла индивидуалку Симон:
Вот это да! Жулия Симон вырвала золото Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке

Штольц пробежит коронку

В конькобежном спорте на одну из своих коронных дистанций выйдет Джордан Штольц. 21-летний американец пробежит 500 м. Он пребывает в хорошей форме, что доказал в финале на 1000 м. Там Джордан выиграл золото и установил олимпийский рекорд.

Штольц второй сезон подряд выигрывает зачёты на 500 м, поэтому его господство на данной дистанции почти не ставится под сомнение.

Джордан Штольц

Джордан Штольц

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

И всё же сюрпризы могут случиться. Молодому дарованию может помешать Йеннинг де Боо (Нидерланды) — действующий чемпион мира на 500 м. Испортить планы Джордана Штольца также намерен Дамьян Зурек (Польша).

Дата и время: 14 февраля в 19:00 мск.

Станет ли Штольц главным олимпийцем 2026-го? Голосуй в нашем рейтинге:
Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов

Швеция — фаворит лыжной эстафеты?

После выходного дня сильнейшим лыжницам планеты предстоит пробежать эстафету.

Там главными фаворитами являются представительницы Швеции. Скандинавки на ОИ-2026 пока выигрывают всевозможные гонки в Валь-ди-Фьемме. Их доминирование может продолжиться в командном виде. Однако зрители ждут запоминающейся гонки не только от них, но и от соперниц шведок. Не зря же на женскую эстафету перед началом Олимпиады были проданы все билеты?!

Дата и время: 14 февраля в 14:00 мск.

Кто уже стал призёром Олимпиады из Швеции?
Шведские лыжницы разрывают на Олимпиаде: пять разных спортсменок уже с медалями!

У Бразилии будет медаль в горных лыжах?

На первый взгляд ситуация, в которой Бразилия может стать медалистом зимней Олимпиады, кажется нереалистичной. Но это не так. Горнолыжник Лукас Бротен претендует на награды в гигантском слаломе.

Лукас Бротен

Лукас Бротен

Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

Дело в том, что Лукас — норвежец по происхождению и сменил флаг исторической родины на бразильский в 2024 году. Перед Играми-2026 он выиграл первую в истории южноамериканского государства медаль в горных лыжах. Теперь Лукас готов вновь подарить праздник своей новой стране.

Также среди претендентов на медали в гигантском слаломе будут Марко Одерматт (Австрия), Клеман Ноэль (Франция) и несколько норвежских спортсменов.

Дата и время: 14 февраля в 12:00 мск.

А ещё пройдут финал в парном могуле у фристайлисток, развязка турнира у прыгунов с большого трамплина, состоится четвёртая, последняя попытка у скелетонисток. Продолжатся на Олимпиаде турниры по кёрлингу и хоккею.

