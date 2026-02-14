Штольц летит ко второму золоту Игр. Что смотреть 14 февраля на Олимпиаде?

Внимательно следим за финалом не только в коньках, но и в других видах спорта. Там будет очень интересно!

14 февраля на Олимпийских играх 2026 года в Италии будет разыграно восемь комплектов медалей. Россию в этот день на соревнованиях представят Иван Посашков и Алёна Крылова (оба — шорт-трек).

Из числа иностранцев стоит обратить внимание на бразильца Лукаса Бротена, который выступит в горных лыжах. А также на конькобежца Джордана Штольца. Американский вундеркинд готов забрать второе золото Олимпиады.

Россияне выступят в шорт-треке

Отечественные шорт-трекисты неудачно дебютировали на арене в Милане: Алёна Крылова упала в квалификации на дистанции 500 м и в итоге стала четвёртой, а Иван Посашков толкнул соперника на 1000 м и был снят с соревнований.

Но теперь пришла пора работы над ошибками. Ивану нужно без лишних движений преодолеть квалификацию на 1500 м, а Алёне – проявить себя на 1000 м.

Дата и время: 14 февраля в 22:15.

Жанмонно заберёт спринт?

Биатлонисток, желающих победить в олимпийском спринте, хватает. Но больше всего шансов у лидера общего зачёта Кубка мира по биатлону Лу Жанмонно. Француженка в текущем сезоне стала первой в гонке на 7,5 км на этапе в Хохфильцене (Австрия) и дважды была второй в Анси (Франция) и Рупольдинге (Франция). Более стабильной биатлонистки, чем она, сейчас трудно представить.

Лу Жанмонно Фото: Harry How/Getty Images

Но нельзя списывать со счетов победительницу индивидуальной гонки Жулию Симон. Эта французская спортсменка поймала кураж, выиграв две из двух гонок в Антхольце. Одного хорошего выступления лидера тотала недостаточно. Нужно, чтобы соперницы выступили со знаком минус.

Дата и время: 14 февраля в 16:00 мск.

Штольц пробежит коронку

В конькобежном спорте на одну из своих коронных дистанций выйдет Джордан Штольц. 21-летний американец пробежит 500 м. Он пребывает в хорошей форме, что доказал в финале на 1000 м. Там Джордан выиграл золото и установил олимпийский рекорд.

Штольц второй сезон подряд выигрывает зачёты на 500 м, поэтому его господство на данной дистанции почти не ставится под сомнение.

Джордан Штольц Фото: Joosep Martinson/Getty Images

И всё же сюрпризы могут случиться. Молодому дарованию может помешать Йеннинг де Боо (Нидерланды) — действующий чемпион мира на 500 м. Испортить планы Джордана Штольца также намерен Дамьян Зурек (Польша).

Дата и время: 14 февраля в 19:00 мск.

Швеция — фаворит лыжной эстафеты?

После выходного дня сильнейшим лыжницам планеты предстоит пробежать эстафету.

Там главными фаворитами являются представительницы Швеции. Скандинавки на ОИ-2026 пока выигрывают всевозможные гонки в Валь-ди-Фьемме. Их доминирование может продолжиться в командном виде. Однако зрители ждут запоминающейся гонки не только от них, но и от соперниц шведок. Не зря же на женскую эстафету перед началом Олимпиады были проданы все билеты?!

Дата и время: 14 февраля в 14:00 мск.

У Бразилии будет медаль в горных лыжах?

На первый взгляд ситуация, в которой Бразилия может стать медалистом зимней Олимпиады, кажется нереалистичной. Но это не так. Горнолыжник Лукас Бротен претендует на награды в гигантском слаломе.

Лукас Бротен Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

Дело в том, что Лукас — норвежец по происхождению и сменил флаг исторической родины на бразильский в 2024 году. Перед Играми-2026 он выиграл первую в истории южноамериканского государства медаль в горных лыжах. Теперь Лукас готов вновь подарить праздник своей новой стране.

Также среди претендентов на медали в гигантском слаломе будут Марко Одерматт (Австрия), Клеман Ноэль (Франция) и несколько норвежских спортсменов.

Дата и время: 14 февраля в 12:00 мск.

А ещё пройдут финал в парном могуле у фристайлисток, развязка турнира у прыгунов с большого трамплина, состоится четвёртая, последняя попытка у скелетонисток. Продолжатся на Олимпиаде турниры по кёрлингу и хоккею.