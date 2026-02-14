Клебо вернул Норвегии лидерство. Медальный зачёт Олимпиады-2026 после седьмого дня

В седьмой медальный день Олимпийских игр – 2026 было разыграно семь комплектов наград. По итогам дня лидерство укрепила сборная Норвегии.

Хозяева Игр пока идут на втором месте, а сборная США никак не может подняться выше третьего.

Норвежцы пополнили количество золотых медалей за счёт выдающегося выступления Йоханнеса Клебо. Король лыж выиграл самую сложную для себя гонку – коньковую разделку на 10 км. Гонки с раздельного старта всегда считались главным показателем настоящей силы лыжников – тут невозможно за кем-то посидеть, нужно работать самому. Клебо доказал, что сейчас у него просто нет слабых мест.

А у сборной Норвегии теперь 18 наград – восемь золотых, три серебряных и семь бронзовых.

Сборная Италии сохранила вторую строчку в медальном зачёте. Но после очень продуктивного 12 февраля хозяева Игр взяли передышку. У них тоже 18 наград, как и у Норвегии, но распределение немного другое: шесть золотых, три серебряных и девять бронзовых.

Сборная США уже считала золотую медаль Ильи Малинина, однако Бог квадов провалил произвольную программу и вообще остался без медалей. У американцев четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых – всего 15 наград.

Красивая победа биатлониста Кентена Фийона Майе принесла сборной Франции четвёртую золотую медаль. Теперь у французов 10 наград – четыре золотых, пять серебряных и одна бронзовая. Франция опередила Германию в борьбе за четвёртое место. Немцы могли бы быть выше, но помешал британский скелетонист Мэтт Уэстон, обыгравший соперников из Германии.

Поднялась уже на 12-е место сборная Австралии, у которой теперь две золотых и одна серебряная медаль. Однако главная сенсация – великолепная, фантастическая, нереальная победа фигуриста из Казахстана Михаила Шайдорова. Ученик Алексея Урманова показал мощнейший прокат.

Всего на Олимпиаде-2026 медали после семи дней взяли представители 23 стран.

К сожалению, у российских спортсменов наград по-прежнему нет. Судьи просто раздавили оценками нашего фигуриста Петра Гуменника, который показал выдающийся прокат произвольной программы. А Савелий Коростелёв даже и близко не был в борьбе за медали в коньковой разделке на 10 км. Но его гонка – это масс-старт на 50 км.