Хоккей. Швеция — Словакия
14:10 Мск
Олимпиада 2026

Петра Гуменника засудили, фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом, Малинин провалился: итоги Олимпиады-2026

Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Анастасия Матросова
Михаил Шайдоров и Пётр Гуменник
Сумасшедшая развязка! Петру не хватило трёх баллов до топ-3 — и, кажется, судьи были слишком строги.

Самый валидольный вид фигурки на Олимпиаде, кажется, уже позади. Разыграны медали в мужском одиночном катании! И такой развязки, кажется, вообще никто не ожидал. Фавориты развалились и предстали в таком виде, в котором не представали миру никогда. Кто бы мог подумать, что Илья Малинин после первой ошибки расклеится и вылетит из тройки? Кто бы мог подумать, что Михаил Шайдоров из сборной Казахстана, ученик Алексея Урманова, после тяжелейшего сезона показал всё, на что он способен – и он с золотом Олимпиады!

Наш Пётр Гуменник абсолютно точно не затерялся в разборке лучших одиночников мира. И кажется, поставь судьи на одну отметку в протоколе меньше – быть Пете в тройке призёров.

Попытаемся подвести итоги мужской произвольной, как бы сложно это ни было. В пятницу 13-го всё пошло как-то совсем не так, как ожидалось…

Хронология произвольной программы мужчин на Олимпиаде:
Россию не пускают на международку, чтобы спасти медали. Судьи уничтожили рекорд Гуменника!
Россию не пускают на международку, чтобы спасти медали. Судьи уничтожили рекорд Гуменника!

Последнюю тренировку перед произвольной программой Пётр провёл в рабочем режиме. В прогоне он приземлил пять четверных, хоть и не без труда, наметил два каскада из трёх.

В 23:13 мск Пётр вышел на лёд, первым в своей разминке. Сам прокат шёл как по маслу – четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер – все элементы ровно по заявке! Лишь на последнем каскаде Пётр допустил слабину и к тройному лутцу добавил лишь двойной риттбергер. На табло горела сумма в 114 баллов за технику! Но многое из прыжков судьи отправили на пересмотр. В этот раз, в отличие от короткой программы, техническая бригада решила быть придирчивой – и сумма слетела аж до 103 баллов.

Вот видео его проката:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В сумме за два проката Пётр получил 271,21 балла. После выставления баллов сложилось ощущение, что, откатай Гуменник хотя бы сезон на международном уровне, пусть и в нейтральном статусе, его оценки за тот же самый прокат были бы уже другими. Даже не берём технику – в тех же компонентах он не проигрывал бы столько и абсолютно объективно был бы выше. При тех же самых прокатах! Однако история не знает сослагательного наклонения…

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: Getty Images

Украинец Кирилл Марсак выступал сразу следом – и с несколькими ошибками улетел вниз по турнирной таблице. А вот Стивен Гоголев с гораздо менее сложным набором набрал в технике столько же, сколько и Пётр, его элементы на пересмотр не отправили. В итоге Стивен обошёл Петра, ненамного, но обошёл. Обошёл и Сюн Сато из японской команды – со своими тремя четверными он справился. Обошёл и Ча Джун Хван – он допустил падение в своём прокате, однако задел по короткой, компоненты и надбавки помогли занять место выше.

Чудеса в сильнейшей разминке начал творить Михаил Шайдоров. Фигурист справился с пятью четверными прыжками! Весь сезон у Михаила не шли прокаты, судьи как будто забыли, что ещё в Бостоне он выиграл серебро чемпионата мира – но в Милане сложилось всё. Под пение Димаша Кудайбергена, в программе, которую весь сезон критиковал буквально каждый эксперт, Миша показал лучший результат в своей карьере!

А дальше случилось невероятное.

Илья Малинин

Илья Малинин

Фото: Getty Images

Мало ли кто вообще ставил на такую развязку. Даниэль Грассль боролся с прыжками весь прокат и не использовал преимущество домашнего льда. Увы, прокат под музыку из «Конклава» не вышел – и итальянец выбыл из борьбы за медали.

Третий после короткой программы Адам Сяо Хим Фа свой прокат сорвал – и отрыв в тройке лидеров остаться не помог. С четверного лутца всё шло не так – этот элемент не давался весь сезон, и с него всё пошло наперекосяк и на Олимпиаде. Возможно, откажись Адам от лутца – дело пошло бы на лад, как и в короткой. Но не отказался – решил дожимать сложностью. И, увы, погорел на этом.

Следом не пошёл прокат у Юмы Кагиямы. Не зазвучала на олимпийском льду «Турандот» – фигурист как будто присутствовал вообще не здесь, ошибка пошла за ошибкой. Как и на чемпионате мира в Бостоне, кажется, лидер сборной Японии не справился с нервами и допустил падение и два степ-аута на четверных прыжках. Помог только запас по короткой программе, благодаря ему Юма смог сохранить бронзу и обойти товарища по команде Сюна Сато.

А затем на лёд вышел Илья Малинин – ему для победы хватило бы трёх-четырёх квадов. Можно было не напрягаться вообще, однако он пошёл на свою сложнейшую заявку в семь четверных прыжков, и его прокат обернулся кошмаром. Такого Малинина мир не видел весь этот олимпийский цикл. «Бабочка» на четверном акселе, «бабочка» на четверном риттбергере – и ещё тогда он мог спасти положение. Но вторая половина оказалась ещё хуже. 264,49 балла – он только восьмой (!).

А Михаил Шайдоров из сборной Казахстана – олимпийский чемпион. Как и его тренер, Алексей Урманов, когда в 1994 году на него никто не ставил. Просто какая-то сказка.

«Ты как герой СССР!» Монолог Урманова, первого российского фигуриста-чемпиона Олимпиады
Эксклюзив
