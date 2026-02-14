Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль

Самый валидольный вид фигурки на Олимпиаде, кажется, уже позади. Разыграны медали в мужском одиночном катании! И такой развязки, кажется, вообще никто не ожидал. Фавориты развалились и предстали в таком виде, в котором не представали миру никогда. Кто бы мог подумать, что Илья Малинин после первой ошибки расклеится и вылетит из тройки? Кто бы мог подумать, что Михаил Шайдоров из сборной Казахстана, ученик Алексея Урманова, после тяжелейшего сезона показал всё, на что он способен – и он с золотом Олимпиады!

Наш Пётр Гуменник абсолютно точно не затерялся в разборке лучших одиночников мира. И кажется, поставь судьи на одну отметку в протоколе меньше – быть Пете в тройке призёров.

Попытаемся подвести итоги мужской произвольной, как бы сложно это ни было. В пятницу 13-го всё пошло как-то совсем не так, как ожидалось…

Последнюю тренировку перед произвольной программой Пётр провёл в рабочем режиме. В прогоне он приземлил пять четверных, хоть и не без труда, наметил два каскада из трёх.

В 23:13 мск Пётр вышел на лёд, первым в своей разминке. Сам прокат шёл как по маслу – четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер – все элементы ровно по заявке! Лишь на последнем каскаде Пётр допустил слабину и к тройному лутцу добавил лишь двойной риттбергер. На табло горела сумма в 114 баллов за технику! Но многое из прыжков судьи отправили на пересмотр. В этот раз, в отличие от короткой программы, техническая бригада решила быть придирчивой – и сумма слетела аж до 103 баллов.

Вот видео его проката:

В сумме за два проката Пётр получил 271,21 балла. После выставления баллов сложилось ощущение, что, откатай Гуменник хотя бы сезон на международном уровне, пусть и в нейтральном статусе, его оценки за тот же самый прокат были бы уже другими. Даже не берём технику – в тех же компонентах он не проигрывал бы столько и абсолютно объективно был бы выше. При тех же самых прокатах! Однако история не знает сослагательного наклонения…

Украинец Кирилл Марсак выступал сразу следом – и с несколькими ошибками улетел вниз по турнирной таблице. А вот Стивен Гоголев с гораздо менее сложным набором набрал в технике столько же, сколько и Пётр, его элементы на пересмотр не отправили. В итоге Стивен обошёл Петра, ненамного, но обошёл. Обошёл и Сюн Сато из японской команды – со своими тремя четверными он справился. Обошёл и Ча Джун Хван – он допустил падение в своём прокате, однако задел по короткой, компоненты и надбавки помогли занять место выше.

Чудеса в сильнейшей разминке начал творить Михаил Шайдоров. Фигурист справился с пятью четверными прыжками! Весь сезон у Михаила не шли прокаты, судьи как будто забыли, что ещё в Бостоне он выиграл серебро чемпионата мира – но в Милане сложилось всё. Под пение Димаша Кудайбергена, в программе, которую весь сезон критиковал буквально каждый эксперт, Миша показал лучший результат в своей карьере!

А дальше случилось невероятное.

Мало ли кто вообще ставил на такую развязку. Даниэль Грассль боролся с прыжками весь прокат и не использовал преимущество домашнего льда. Увы, прокат под музыку из «Конклава» не вышел – и итальянец выбыл из борьбы за медали.

Третий после короткой программы Адам Сяо Хим Фа свой прокат сорвал – и отрыв в тройке лидеров остаться не помог. С четверного лутца всё шло не так – этот элемент не давался весь сезон, и с него всё пошло наперекосяк и на Олимпиаде. Возможно, откажись Адам от лутца – дело пошло бы на лад, как и в короткой. Но не отказался – решил дожимать сложностью. И, увы, погорел на этом.

Следом не пошёл прокат у Юмы Кагиямы. Не зазвучала на олимпийском льду «Турандот» – фигурист как будто присутствовал вообще не здесь, ошибка пошла за ошибкой. Как и на чемпионате мира в Бостоне, кажется, лидер сборной Японии не справился с нервами и допустил падение и два степ-аута на четверных прыжках. Помог только запас по короткой программе, благодаря ему Юма смог сохранить бронзу и обойти товарища по команде Сюна Сато.

А затем на лёд вышел Илья Малинин – ему для победы хватило бы трёх-четырёх квадов. Можно было не напрягаться вообще, однако он пошёл на свою сложнейшую заявку в семь четверных прыжков, и его прокат обернулся кошмаром. Такого Малинина мир не видел весь этот олимпийский цикл. «Бабочка» на четверном акселе, «бабочка» на четверном риттбергере – и ещё тогда он мог спасти положение. Но вторая половина оказалась ещё хуже. 264,49 балла – он только восьмой (!).

А Михаил Шайдоров из сборной Казахстана – олимпийский чемпион. Как и его тренер, Алексей Урманов, когда в 1994 году на него никто не ставил. Просто какая-то сказка.