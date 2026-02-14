Биатлонистка объяснила допинг в пробе любовью к сладкому. Ей поверили и вернули на ОИ-2026

Допинг-скандал с итальянской биатлонисткой Ребеккой Пасслер, внесоревновательная проба которой до старта Олимпиады-2026 показала наличие запрещённого препарата, принял неожиданный оборот. Спортсменка подала апелляцию, объяснив, что всему виной шоколадная паста, которую они с мамой ели из одной банки.

В пробе итальянки нашли летрозол, который входит в список запрещённых препаратов. По закону жанра об этом спортсменке сообщили прямо перед стартом Олимпиады. Ребекку временно отстранили от соревнований и исключили из олимпийской сборной Италии. А она пошла бороться за свои права.

Пасслер сразу обратилась в спортивный арбитражный суд. В CAS отказали и заявили, что дело должно быть рассмотрено судебными органами Национальной антидопинговой организации Италии. И вот там апелляцию Ребекки быстренько удовлетворили. Суд признал, что препарат попал в организм биатлонистки непреднамеренно в результате случайного загрязнения пищевых продуктов.

Ребекка Пасслер Фото: Marcel Hilger/Imago/ТАСС

Если конкретнее, то у мамы спортсменки Херлинде, с которой Ребекка проживает, в 2024 году диагностировали рак груди. Из-за него она перенесла две операции, химиотерапию и лучевую терапию. Теперь на ежедневной основе Херлинде вынуждена принимать летрозол. Вместе с маминой ложкой препарат попал в пасту Nutella. В это же утро сладкую пасту из той же банки поела и Ребекка. Во всяком случае, она дала такое объяснение, а ей поверили.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в свою добросовестность. Благодарю всех, кто меня поддерживал — от адвокатов, которые вели моё дело, до Итальянской федерации зимних видов спорта, моих семьи и друзей. Теперь я наконец могу сосредоточиться на биатлоне на 100%», — сообщила итальянка.

Благодаря этому решению Пасслер сможет вернуться в состав олимпийской сборной Италии по биатлону уже 16 февраля и даже выступить в составе эстафетной четвёрки.