Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Япония — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Скандал на Олимпиаде-2026: итальянскую биатлонистку допустили к соревнованиям, несмотря на положительную допинг-пробу

Биатлонистка объяснила допинг в пробе любовью к сладкому. Ей поверили и вернули на ОИ-2026
Юлия Сидорова
Биатлонистка объяснила допинг любовью к сладкому
Комментарии
А так можно было?

Допинг-скандал с итальянской биатлонисткой Ребеккой Пасслер, внесоревновательная проба которой до старта Олимпиады-2026 показала наличие запрещённого препарата, принял неожиданный оборот. Спортсменка подала апелляцию, объяснив, что всему виной шоколадная паста, которую они с мамой ели из одной банки.

Что случилось с Ребеккой Пасслер:
Первый допинг-скандал Олимпиады-2026 уже разразился. Попалась итальянская биатлонистка!
Первый допинг-скандал Олимпиады-2026 уже разразился. Попалась итальянская биатлонистка!

В пробе итальянки нашли летрозол, который входит в список запрещённых препаратов. По закону жанра об этом спортсменке сообщили прямо перед стартом Олимпиады. Ребекку временно отстранили от соревнований и исключили из олимпийской сборной Италии. А она пошла бороться за свои права.

Пасслер сразу обратилась в спортивный арбитражный суд. В CAS отказали и заявили, что дело должно быть рассмотрено судебными органами Национальной антидопинговой организации Италии. И вот там апелляцию Ребекки быстренько удовлетворили. Суд признал, что препарат попал в организм биатлонистки непреднамеренно в результате случайного загрязнения пищевых продуктов.

Ребекка Пасслер

Ребекка Пасслер

Фото: Marcel Hilger/Imago/ТАСС

Если конкретнее, то у мамы спортсменки Херлинде, с которой Ребекка проживает, в 2024 году диагностировали рак груди. Из-за него она перенесла две операции, химиотерапию и лучевую терапию. Теперь на ежедневной основе Херлинде вынуждена принимать летрозол. Вместе с маминой ложкой препарат попал в пасту Nutella. В это же утро сладкую пасту из той же банки поела и Ребекка. Во всяком случае, она дала такое объяснение, а ей поверили.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в свою добросовестность. Благодарю всех, кто меня поддерживал — от адвокатов, которые вели моё дело, до Итальянской федерации зимних видов спорта, моих семьи и друзей. Теперь я наконец могу сосредоточиться на биатлоне на 100%», — сообщила итальянка.

Благодаря этому решению Пасслер сможет вернуться в состав олимпийской сборной Италии по биатлону уже 16 февраля и даже выступить в составе эстафетной четвёрки.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android