«Не хотят видеть русских?» За рубежом уверены, что Гуменник должен был получить медаль Игр

Эмоции от финала мужского турнира на Олимпиаде в Милане не затихают до сих пор. Обиднейшее поражение Ильи Малинина сотрясло мир. Великолепная победа Михаила Шайдорова восхитила всех. И триумфальное выступление Петра Гуменника с пятью квадами также взволновало тысячи иностранных болельщиков. Вот только их реакция получилась неоднозначной: они хвалят россиянина за прекрасный прокат и одновременно негодуют из-за того, что наш парень не оказался на пьедестале почёта.

Считают, что судьи намеренно занизили баллы, потому что Петя — русский.

За рубежом оценили «Онегина» и русскую школу фигурного катания:

«Гуменник был просто потрясающим. У русских есть что-то особенное, не так ли?»

«Пётр Гуменник задал высокую планку. Талант у русских в крови! Это чистое искусство».

«Гуменник, что бы ни случилось, для меня ты — олимпийский чемпион».

«Какое прекрасное выступление Гуменника. Он использовал акробатику как неотъемлемую часть проката в самый нужный момент. Прекрасно».

«Думаю, что пока единственным прокатом, удавшимся именно с художественной точки зрения, было выступление Петра Гуменника, оно мне очень понравилось».

«Примерно так себя чувствую: я люблю тебя, Пётр Гуменник, о котором я узнал пять часов назад».

«Я посмотрел конец выступления Петра Гуменника. Хоть он и не входит в число моих любимых фигуристов, не могу не отметить, что он великолепен и поднял уровень конкуренции».

Комментарии болельщиков в соцсетях

С оценками судей фанаты оказались категорически не согласны:

«Петра Гуменника ограбили. Моё сердце разбито из-за Ильи. Это две вещи, которые я хочу сказать об этих Олимпийских играх».

«Получается, правило «сложнее программа = больше баллов» работает только с Малининым и не распространяется на Гуменника?»

«Они ещё и 13 баллов техники сняли, и это много, он мог получить медаль. На мой взгляд, его сегодня недооценили».

«Ах если бы они учли ошибки Кагиямы и Ча и сняли бы больше баллов, если бы они отнеслись серьёзнее к прекрасным программам Гуменника и Гоголева, по крайней мере один из них попал бы на пьедестал».

С таким выступлением в произвольной программе, по их мнению, Гуменник должен был заработать медаль Олимпиады:

«Пётр Гуменник покорил моё сердце! Такое красивое и трогательное катание! Он заслуживал быть на пьедестале. Он — будущее фигурного катания».

«Извините, но Гуменник заслуживал хотя бы попасть в призы. Пока что именно его выступление мне показалось наиболее художественным».

«Не могу перестать думать о том, насколько великолепным был прокат Петра Гуменника. Это фигурное катание, которое заслуживает награды, а не те трюки, которые даже сделать не получается нормально».

«Не путайте плохой лёд с нервами и плохим настроем. Чемпион не упал. Да и Гуменник с пятью квадами и потрясающей хореографией не упал».

«Несмотря на то, как тяжела ноша олимпийцев, я считаю, нельзя не признать, как Пётр Гуменник справился с контролем эмоций, стрессом, ментальным давлением от своей страны, проблемами с авторскими правами, даже с наличием запланированного победителя. Но посмотрите на него и его выступление, он улыбается, он рад тому, что сделал. Думаю, он заслуживает большего».

Не обошлось без предположения, что арбитры снизили оценки из-за национальности Пети, хотя, будем откровенны, это слегка незаконно:

«Гуменник откатал чистую безупречную программу. И они недооценили его. Думаю, он заслуживал более высоких оценок. Судьи не поставили его выше, потому что он русский?»

«Я понимаю, что есть много более важных вещей, но тот факт, что Пётр Гуменник без каких-либо международных соревнований за последние четыре года, с короткой программой, поставленной за три дня, к тому же оценённой некорректно, всё равно обошёл всех европейцев. Хммм, теперь я понимаю, почему они не хотят видеть русских».

И тем не менее результат Гуменника — лишь цифра в протоколе, куда важнее, что ученик Вероники Дайнеко смог продемонстрировать всему миру, на что способны российские одиночники. Даже будучи в условиях продолжительного бана, наш спорт продолжал развиваться, и теперь об этом знают все.