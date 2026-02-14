Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Биатлон на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция женского спринта 14 февраля 2026

Да начнётся битва сильнейших! Следим за биатлонным спринтом на Олимпиаде-2026. LIVE
Батраз Томаев
Лу Жанмонно на ОИ-2026
Кто заберёт золото в гонке на 7,5 км?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

На Играх-2026 продолжается биатлонный турнир. В субботу, 14 февраля, на стадионе в Антхольце станет известна олимпийская чемпионка в спринте на 7,5 км.

Основной фаворит — Лу Жанмонно. Француженка является лидером общего зачёта Кубка мира и возглавляет зачёт спринтерских гонок в сезоне-2025/2026. На её счету победа на этапе КМ в Хохфильцене (Австрия) и две серебряные медали в Анси (Франция) и Рупольдинге (Германия) в данной дисциплине. Проблем с формой у Лу нет — в Антхольце она стала олимпийской чемпионкой по итогам микста, а в индивидуалке с двумя осечками зацепила второе место.

В списке соискательниц медалей значится и Жулия Симон, которая выиграла ту самую биатлонную классику. Нельзя списывать со счетов стабильную по ходу сезона Суви Минккинен. Эта финская молния половину своих кубковых наград выиграла именно в спринте. Но победить может вообще другая спортсменка. Мы ведь с вами помним, что биатлон — это своего рода лотерея.

Начало — в 16:45 мск.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Медальный зачёт Олимпийских игр - 2026
Live Батраз Томаев

На Олимпиаде-2022 золотую медаль в спринте завоевала Марте Рёйселанд, которая потом завершила карьеру. А вот серебряный и бронзовый призёры той гонки ещё бегают! Повторят ли сегодня свой успех Эльвира Эберг и Доротея Вирер?

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 7.5 км Спринт
11 февраля 2022, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
20:44.3
2
Эльвира Эберг
Швеция
+30.9
3
Доротея Вирер
Италия
+37.2
11:34 Батраз Томаев

Давайте ознакомимся со стартовыми номерами лидеров сезона:

38. Каролин Кноттен 🇳🇴
40. Франциска Пройс 🇩🇪
42. Лу Жанмонно 🇫🇷
46. Доротея Вирер 🇮🇹
48. Жулия Симон 🇫🇷
50. Анна Магнуссон 🇸🇪
52. Ханна Эберг 🇸🇪
54. Лиза Виттоцци 🇮🇹
56. Осеан Мишлон 🇫🇷
58. Эльвира Эберг 🇸🇪
60. Жюстин Бреза-Буше 🇫🇷
62. Суви Минккинен 🇫🇮
64. Марен Киркеэйде 🇳🇴

11:33 Батраз Томаев

Доброе утро! Большинство из нас ещё не отошло от финала в мужском фигурном катании и мысленно там, на льду Милана вместе со спортсменами.

Но Олимпиада продолжается. Сегодня, для всех влюблённых в биатлон людей, в программе значится женский спринт. Начало уже совсем скоро!

Новости. Олимпиада 2026
