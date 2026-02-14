Да начнётся битва сильнейших! Следим за биатлонным спринтом на Олимпиаде-2026. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

На Играх-2026 продолжается биатлонный турнир. В субботу, 14 февраля, на стадионе в Антхольце станет известна олимпийская чемпионка в спринте на 7,5 км.

Основной фаворит — Лу Жанмонно. Француженка является лидером общего зачёта Кубка мира и возглавляет зачёт спринтерских гонок в сезоне-2025/2026. На её счету победа на этапе КМ в Хохфильцене (Австрия) и две серебряные медали в Анси (Франция) и Рупольдинге (Германия) в данной дисциплине. Проблем с формой у Лу нет — в Антхольце она стала олимпийской чемпионкой по итогам микста, а в индивидуалке с двумя осечками зацепила второе место.

В списке соискательниц медалей значится и Жулия Симон, которая выиграла ту самую биатлонную классику. Нельзя списывать со счетов стабильную по ходу сезона Суви Минккинен. Эта финская молния половину своих кубковых наград выиграла именно в спринте. Но победить может вообще другая спортсменка. Мы ведь с вами помним, что биатлон — это своего рода лотерея.