Восьмой день Олимпиады-2026. Женские супербитвы в лыжах и биатлоне. LIVE

В субботу, 14 февраля, в Италии пройдут соревнования восьмого дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют восемь комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, шорт-треке, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.
Россиян на аренах Олимпиады будет двое. Зарядить страну позитивом постараются шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова. А если говорить о мировых звёздах, то всё внимание на шведок в лыжной эстафете, борьбу биатлонисток в спринте, горнолыжника Лукаса Бротена, выступающего за Бразилию, и американского конькобежца Джордана Штольца.
Стартовали соревнования в женском парном могуле. Следим за результатами 1/16 финала.
Возлюбленная Бротена поздравила горнолыжника с Днём святого Валентина. Очень мило!
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получит $ 250 тыс. за золото Олимпийских игр. Такое вознаграждение предусмотрено законодательством страны. За второе место на ОИ спортсменам из Казахстана платят $ 150 тыс., за третье — $ 75 тыс.
Бразилец пока сохраняет первое место в горнолыжном спорте. Но там поедут примерно 80 спортсменов.
Интересный факт по итогам вчерашних баталий в фигурном катании. Американец Илья Малинин не проигрывал на протяжении 14 турниров подряд. Очень впечатляет! Но на Олимпиаде американец завалил произвольную программу и остался без медали в одиночных соревнованиях.
Братен уже проехал. У него первый номер. Доберётся ли до медали?
Следить за результатами горнолыжников можно с помощью нашего онлайн-табло.
За чем сегодня следить? Совсем скоро (12:00 мск) стартует первая попытка в гигантском слаломе среди горнолыжников. Расклад такой, что у Бразилии может быть медаль в этом виде программы. Как так получилось? Читайте ниже.
Пётр Гуменник восхитил мир прокатом с пятью квадами, поэтому иностранцы негодуют из-за его низких оценок. Неужели засудили из-за национальности?
А что там у нас с медальным зачётом? У Норвегии и Италии по 18 медалей, но хозяева Игр завоевали меньше золотых наград, поэтому пока занимают второе место.
Сейчас проходят три матча утренней сессии в женском кёрлинге. Следить за событиями встреч можно с помощью нашего онлайн-табло.
📩 Расписание субботы
Для начала давайте ознакомимся с расписанием дня на Играх.