В субботу на Играх спортсмены разыграют восемь комплектов наград. Россияне постараются удивить всех в шорт-треке.

Восьмой день Олимпиады-2026. Женские супербитвы в лыжах и биатлоне. LIVE

В субботу, 14 февраля, в Италии пройдут соревнования восьмого дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют восемь комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, шорт-треке, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Россиян на аренах Олимпиады будет двое. Зарядить страну позитивом постараются шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова. А если говорить о мировых звёздах, то всё внимание на шведок в лыжной эстафете, борьбу биатлонисток в спринте, горнолыжника Лукаса Бротена, выступающего за Бразилию, и американского конькобежца Джордана Штольца.