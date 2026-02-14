Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 14 февраля 2026

Восьмой день Олимпиады-2026. Женские супербитвы в лыжах и биатлоне. LIVE
Кирилл Закатченко Татьяна Постникова
,
Олимпиада-2026
Комментарии
В субботу на Играх спортсмены разыграют восемь комплектов наград. Россияне постараются удивить всех в шорт-треке.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 14 февраля, в Италии пройдут соревнования восьмого дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют восемь комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, шорт-треке, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Самое интересное на ОИ-2026 сегодня:
Штольц летит ко второму золоту Игр. Что смотреть 14 февраля на Олимпиаде?
Штольц летит ко второму золоту Игр. Что смотреть 14 февраля на Олимпиаде?

Россиян на аренах Олимпиады будет двое. Зарядить страну позитивом постараются шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова. А если говорить о мировых звёздах, то всё внимание на шведок в лыжной эстафете, борьбу биатлонисток в спринте, горнолыжника Лукаса Бротена, выступающего за Бразилию, и американского конькобежца Джордана Штольца.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
📩 Расписание субботы
Live Кирилл Закатченко

Стартовали соревнования в женском парном могуле. Следим за результатами 1/16 финала.

Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Парный могул. 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 12:30 МСК
Идёт
1
Эмма Боско
Австралия
W (29)
2
Перрин Лаффон
Франция
W (29)
3
Анастасия Городко
Казахстан
W (26)
12:34 Кирилл Закатченко

Возлюбленная Бротена поздравила горнолыжника с Днём святого Валентина. Очень мило!

Фото: Кадр из трансляции Okko

12:26 Кирилл Закатченко

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получит $ 250 тыс. за золото Олимпийских игр. Такое вознаграждение предусмотрено законодательством страны. За второе место на ОИ спортсменам из Казахстана платят $ 150 тыс., за третье — $ 75 тыс.

12:16 Кирилл Закатченко

Бразилец пока сохраняет первое место в горнолыжном спорте. Но там поедут примерно 80 спортсменов.

12:10 Кирилл Закатченко

Интересный факт по итогам вчерашних баталий в фигурном катании. Американец Илья Малинин не проигрывал на протяжении 14 турниров подряд. Очень впечатляет! Но на Олимпиаде американец завалил произвольную программу и остался без медали в одиночных соревнованиях.

12:05 Кирилл Закатченко

Братен уже проехал. У него первый номер. Доберётся ли до медали?

Фото: Кадр из трансляции Okko

11:57 Кирилл Закатченко

Следить за результатами горнолыжников можно с помощью нашего онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Идёт
1
Лукас Пиньейро Бротен
Бразилия
1:13.92
2
Марко Одерматт
Швейцария
+0.95
3
Лоик Мейар
Швейцария
+1.57
11:45 Кирилл Закатченко

За чем сегодня следить? Совсем скоро (12:00 мск) стартует первая попытка в гигантском слаломе среди горнолыжников. Расклад такой, что у Бразилии может быть медаль в этом виде программы. Как так получилось? Читайте ниже.

11:37 Кирилл Закатченко

Пётр Гуменник восхитил мир прокатом с пятью квадами, поэтому иностранцы негодуют из-за его низких оценок. Неужели засудили из-за национальности?

11:30 Кирилл Закатченко

А что там у нас с медальным зачётом? У Норвегии и Италии по 18 медалей, но хозяева Игр завоевали меньше золотых наград, поэтому пока занимают второе место.

11:18 Кирилл Закатченко

Если по каким-то причинам пропустили вчерашний день на ОИ-2026, то собрали для вас всё главное в одном тексте.

11:13 Кирилл Закатченко

Сейчас проходят три матча утренней сессии в женском кёрлинге. Следить за событиями встреч можно с помощью нашего онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония
14 февраля 2026, суббота. 11:05 МСК
Швейцария
Не началось
Япония
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 4-й тур. Великобритания — Канада
14 февраля 2026, суббота. 11:05 МСК
Великобритания
Не началось
Канада
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 4-й тур. Италия — Китай
14 февраля 2026, суббота. 11:05 МСК
Италия
Не началось
Китай
11:06 Кирилл Закатченко

📩 Расписание субботы

Для начала давайте ознакомимся с расписанием дня на Играх.

Комментарии
