Шокирующие результаты лыжной эстафеты на Олимпиаде. Как шведки умудрились проиграть?!

Страшное падение Эббы Андерссон лишило сборную Швеции – абсолютного фаворита – шансов на победу в женской эстафете. Её подруги по команде сделали максимум, чтобы всё-таки выиграть олимпийскую медаль, но что такое серебро для шведок, обладающих безумно сильным составом?

Жёсткое падение Эббы Андерссон: Фото Эбба Андерссон дважды упала в эстафете на ОИ-2026. Из-за неё Швеция отстала на минуту

Ключевой момент женской эстафеты случился на втором классическом этапе. Выступавшая за команду Швеции Эбба Андерссон лишь первую часть первого круга бежала уверенно, но внезапно буквально на ровном месте упала. Она зацепилась лыжей за снег и даже вылетела за борды, не сумев подняться сразу.

В это время у шведок было крошечное преимущество перед сборными Норвегии и Италии, однако после падения Андерссон пришлось догонять. Погоня, нужно сказать, была неудачной. Норвежка Астрид Слинн убежала в отрыв, а шведка начала уставать. На своём втором круге при входе в поворот она заплужила, но это не спасло Эббу от жёсткого падения.

Шведская лыжница перевернулась через голову, во время падения на одной лыже у неё сломалось крепление – инвентарь уехал, а Андерссон на одной лыже всё-таки преодолела спуск, подхватила другую лыжу и побежала дальше. До того момента, когда тренер подбежал с запасной лыжей, Эбба пропустила примерно всех.

К моменту передачи эстафеты героине предыдущих личных гонок Фриде Карлссон отставание шведок составляло почти 1 минуту и 20 секунд от убежавших в закат норвежек. Карлссон и Йонна Сундлинг свои коньковые этапы провели великолепно, однако это была борьба лишь за серебро. Шведки постепенно прошли всех соперниц, последними из которых стали финские лыжницы.

Абсолютно заслуженную победу одержала сборная Норвегии: Кристин Фоснес, Астрид Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен и Хейди Венг провели шикарную гонку. Они вышли биться с фаворитами и обыграли их. Неважно, что случилось со сборной Швеции – в протоколе причины поражения не указаны.

Они ведь и в прошлом году на ЧМ-2025 были близки к победе над шведской дрим-тим, но тогда Фоснес не удержала 35-секундное преимущество над Сундлинг. Теперь они взяли крутой реванш. Венг на последнем подъёме изобразила Йоханнеса Клебо, показательно ускорившись, а на финише продолжала втапливать изо всех сил, отказавшись взять флаг.

Сборная Швеции только вторая – команда восприняла это так, словно вообще осталась без наград, а счастливые лыжницы сборной Финляндии взяли бронзу.