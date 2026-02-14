Топ-события воскресенья: громкая вывеска в Серии А, Олимпиада и Матч звёзд Единой лиги

Яркое 15 февраля: «Наполи» — «Рома», игры США и Канады в хоккее, лыжные и биатлонные гонки на ОИ, фигурное катание и Кубок Содружества!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎯 11:00: Кубок Содружества, этап 5, командные спринты, мужчины и женщины, 1x6 + 1x7,5 км

Интрига: кто победит в молодой биатлонной дисциплине?

На Кубке Содружества в Сочи разыграют медали в относительно молодой биатлонной дисциплине — командный спринт, в которой выступают по два представителя одного пола. Эти соревнования дают шанс проявить себя многим лидерам и тем, кто только мечтает ими стать. Сумеют ли лидеры российской сборной быстро отстреляться и так же здорово двигаться по дистанции? Узнаем в воскресенье утром!

🎾 13:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия,SR) Дубай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Павлюченкова первую победу в сезоне?

Анастасия Павлюченкова неудачно начала нынешний сезон. Она проиграла на старте турниров в Брисбене, Australian Open, Абу-Даби и Дохе. Теперь 34-летняя россиянка начинает борьбу на «тысячнике» в Дубае матчем с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Теннисистки ранее встречались лишь раз — в финале «Ролан Гаррос» — 2021 сильнее оказалась как раз чешка. Победительница новой встречи далее сразится со второй ракеткой турнира — Амандой Анисимовой из США.

🥇❄️🎯 13:15: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, гонки преследования, мужчины, 12,5 км и женщины, 10 км

💬 Гонки с текстовой трансляцией

Интрига: справятся ли чемпионы спринта с давлением?

Кентен Фийон Майе (Франция) и Марен Киркейэде (Норвегия) стали олимпийскими чемпионами в спринтерских гонках. Лёгкими их победы назвать нельзя, но заслуженными они точно являются. И Марен, и Кентен в пасьюте будут ощущать на себе давление со стороны соперников. Те станут дышать им в спину и жаждать реванша. Выдержат ли француз и норвежка такой груз ответственности или освободят свои места на подиуме в Антхольце?

🥇❄️🎿 14:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, мужчины, эстафета, 4x7,5 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: день имени Йоханнеса Клебо

Мужская эстафета — командная дисциплина, но на Олимпиаде-2026 всё внимание будет сконцентрировано на одном человеке — Йоханнесе Клебо. Если сборная Норвегии выиграет эстафету, то король окончательно и бесповоротно войдёт в историю как самый титулованный олимпиец из числа представителей зимних видов спорта. В разделке он выиграл восьмое золото ОИ и сравнялся с Дэли, Бьорндаленом и Бьорген. Пришёл черёд девятой победы на Играх — и далеко не последней!

❄️🏒 14:10: Швейцария — Чехия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: cможет ли Швейцария оправиться от тяжёлых потерь?

«Крестоносцы» в матче с Канадой потеряли сразу троих хоккеистов. Сильнее всех досталось Кевину Фиале, лидер сборной получил тяжёлую травму и даже не мог подняться со льда. Эти потери понизили шансы швейцарцев на медали, но у команды остаются надежды на то, чтобы стать лучшей командой среди тех, кто не выиграл свою группу. А для этого нужно побеждать Чехию. Получится ли?

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли лидер КХЛ от поражения в Уфе?

«Металлург» неожиданно оступился в матче с «Салаватом Юлаевым», но сохранил лидерство как на Востоке, так и в КХЛ. Однако соперники продолжают сокращать отрыв, так что нужно забирать очки. «Автомобилист» также нуждается в победе, поскольку их уже нагоняют всё те же уфимцы. Между командами уже всего четыре очка.

🏀 17:00: Звёзды России — Звёзды мира, Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Интрига: наши окажутся сильнее в юбилейном Матче звёзд?

Для Единой лиги ВТБ этот Матч звёзд является особенным, потому что это юбилейное 10-е мероприятие в нашем чемпионате. Начиналось всё в Сочи в 2016 году, а теперь будем ждать ярких эмоций от шоу в Москве. Лучшие российские игроки будут соперничать с топовыми легионерами. В 2025-м наши забрали победу, удастся ли повторить успех?

❄️🏒 18:40: Канада — Франция, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: совершат ли французы сенсацию?

Канада пока показывает полное доминирование: «кленовые» одержали две победы с общим счётом 10:1. Французы, наоборот, ужасно стартовали на Олимпиаде. Сборная потерпела два поражения, пропустив 10 шайб. На данный момент Франция – главный аутсайдер турнира, но кто знает, может быть, именно они сумеют остановить мощных канадцев?

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Уиган Атлетик», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: «Арсенал» спокойно пройдёт в следующий раунд турнира?

Лидер АПЛ постарается пройти в 1/8 финала Кубка Англии. «Арсенал» справедливо считают безоговорочным фаворитом предстоящей игры. Если лондонский клуб обойдётся без недооценки соперника, то наверняка окажется в следующем раунде турнира. «Уиган» выступает в третьем дивизионе местного футбола, где неудачно играет в последнее время. Четыре поражения подряд привели к тому, что команда оказалась на третьем с конца месте в таблице.

❄️⛸️ 21:45: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, спортивные пары, короткая программа

Интрига: кто из пар выйдет в промежуточные лидеры?

Турнир в парном катании должен получиться, наверное, самым интригующим — потому что здесь нет явного лидера, как в той же мужской одиночке. Здесь есть несколько пар, реально претендующих на золото — так что всё будет зависеть непосредственно от чистоты прокатов.

Хорошие шансы на победу есть у новоиспечённых чемпионов Европы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы. Могут победить и немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Также в числе фаворитов — победители финала Гран-при японцы Рику Миура и Рюити Кихара. В общем, борьба будет достаточно интересной!

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Рома», Серия А, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Рома» реванш за поражение в первом круге?

Обе команды находятся в топ-5. «Наполи» занимает третье место, «Рома» — пятое. В первом круге неаполитанцы обыграли соперника в столице Италии (1:0), но теперь они зарубятся в Неаполе. «Наполи» одержали две победы подряд в чемпионате Италии, однако на этой неделе попрощался с Кубком страны. «Рома» в прошлом туре Серии А обыграла «Кальяри» (2:0), но перед этим не побеждала в течение трёх матчей во всех турнирах. Римская команда одолела «Наполи» всего один раз в пяти прошлых очных встречах.

❄️🏒 23:10: США — Германия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановят ли немцы США?

Американцы считаются главными фаворитами в борьбе за золото на этой Олимпиаде и пока подтверждают это на деле. В первом матче США крупно обыграли Латвию и возглавили группу С. Германия же неожиданно оступилась во встрече с прибалтами, так что теперь им необходимо реабилитироваться. Но позволят ли американцы?