Шорт-трек. День 3
22:15 Мск
Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных матчей 15 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: громкая вывеска в Серии А, Олимпиада и Матч звёзд Единой лиги
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 февраля 2026 года
Яркое 15 февраля: «Наполи» — «Рома», игры США и Канады в хоккее, лыжные и биатлонные гонки на ОИ, фигурное катание и Кубок Содружества!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎯 11:00: Кубок Содружества, этап 5, командные спринты, мужчины и женщины, 1x6 + 1x7,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Командный спринт
15 февраля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Командный спринт
15 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: кто победит в молодой биатлонной дисциплине?

На Кубке Содружества в Сочи разыграют медали в относительно молодой биатлонной дисциплине — командный спринт, в которой выступают по два представителя одного пола. Эти соревнования дают шанс проявить себя многим лидерам и тем, кто только мечтает ими стать. Сумеют ли лидеры российской сборной быстро отстреляться и так же здорово двигаться по дистанции? Узнаем в воскресенье утром!

Статистика Кубка Содружества по биатлону
Что такое командный спринт?
На ЧР-2024 по биатлону разыграют медали в особой дисциплине. Что такое командная гонка?
На ЧР-2024 по биатлону разыграют медали в особой дисциплине. Что такое командная гонка?

🎾 13:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия,SR) Дубай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Интрига: одержит ли Павлюченкова первую победу в сезоне?

Анастасия Павлюченкова неудачно начала нынешний сезон. Она проиграла на старте турниров в Брисбене, Australian Open, Абу-Даби и Дохе. Теперь 34-летняя россиянка начинает борьбу на «тысячнике» в Дубае матчем с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Теннисистки ранее встречались лишь раз — в финале «Ролан Гаррос» — 2021 сильнее оказалась как раз чешка. Победительница новой встречи далее сразится со второй ракеткой турнира — Амандой Анисимовой из США.

WTA. Турнирная сетка. Дубай
Для Анастасии пока неудачно складывается сезон-2026:
Павлюченкова сенсационно проиграла 697-й ракетке на AO. А Соболенко и Бублик прошли дальше
Павлюченкова сенсационно проиграла 697-й ракетке на AO. А Соболенко и Бублик прошли дальше

🥇❄️🎯 13:15: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, гонки преследования, мужчины, 12,5 км и женщины, 10 км

💬 Гонки с текстовой трансляцией

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Не началось
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: справятся ли чемпионы спринта с давлением?

Кентен Фийон Майе (Франция) и Марен Киркейэде (Норвегия) стали олимпийскими чемпионами в спринтерских гонках. Лёгкими их победы назвать нельзя, но заслуженными они точно являются. И Марен, и Кентен в пасьюте будут ощущать на себе давление со стороны соперников. Те станут дышать им в спину и жаждать реванша. Выдержат ли француз и норвежка такой груз ответственности или освободят свои места на подиуме в Антхольце?

Биатлон на Олимпиаде-2026
Победа Киркейэде в спринте была неожиданной:
Сенсация в биатлоне на Олимпиаде-2026! Всех удивила 22-летняя норвежка
Сенсация в биатлоне на Олимпиаде-2026! Всех удивила 22-летняя норвежка

🥇❄️🎿 14:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, мужчины, эстафета, 4x7,5 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: день имени Йоханнеса Клебо

Мужская эстафета — командная дисциплина, но на Олимпиаде-2026 всё внимание будет сконцентрировано на одном человеке — Йоханнесе Клебо. Если сборная Норвегии выиграет эстафету, то король окончательно и бесповоротно войдёт в историю как самый титулованный олимпиец из числа представителей зимних видов спорта. В разделке он выиграл восьмое золото ОИ и сравнялся с Дэли, Бьорндаленом и Бьорген. Пришёл черёд девятой победы на Играх — и далеко не последней!

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026
Как Клебо побеждал в гонке на 10 км:
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ!
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ!

❄️🏒 14:10: Швейцария — Чехия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Швейцария
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: cможет ли Швейцария оправиться от тяжёлых потерь?

«Крестоносцы» в матче с Канадой потеряли сразу троих хоккеистов. Сильнее всех досталось Кевину Фиале, лидер сборной получил тяжёлую травму и даже не мог подняться со льда. Эти потери понизили шансы швейцарцев на медали, но у команды остаются надежды на то, чтобы стать лучшей командой среди тех, кто не выиграл свою группу. А для этого нужно побеждать Чехию. Получится ли?

Хоккей на Олимпиаде-2026
Что случилось с Фиалой?
Страшная травма на Олимпиаде. Фиалу унесли на носилках, он не мог шевелиться
Страшная травма на Олимпиаде. Фиалу унесли на носилках, он не мог шевелиться

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправится ли лидер КХЛ от поражения в Уфе?

«Металлург» неожиданно оступился в матче с «Салаватом Юлаевым», но сохранил лидерство как на Востоке, так и в КХЛ. Однако соперники продолжают сокращать отрыв, так что нужно забирать очки. «Автомобилист» также нуждается в победе, поскольку их уже нагоняют всё те же уфимцы. Между командами уже всего четыре очка.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как уфимцы остановили магнитогорцев?
Видео
«Салават Юлаев» одержал шестую победу кряду, обыграв «Металлург» по буллитам

🏀 17:00: Звёзды России — Звёзды мира, Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Звёзды России
Не начался
Звёзды Мира
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наши окажутся сильнее в юбилейном Матче звёзд?

Для Единой лиги ВТБ этот Матч звёзд является особенным, потому что это юбилейное 10-е мероприятие в нашем чемпионате. Начиналось всё в Сочи в 2016 году, а теперь будем ждать ярких эмоций от шоу в Москве. Лучшие российские игроки будут соперничать с топовыми легионерами. В 2025-м наши забрали победу, удастся ли повторить успех?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Подробнее о Матче звёзд:
Всё, что нужно знать о Матче звёзд Единой лиги — 2026
Всё, что нужно знать о Матче звёзд Единой лиги — 2026

❄️🏒 18:40: Канада — Франция, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совершат ли французы сенсацию?

Канада пока показывает полное доминирование: «кленовые» одержали две победы с общим счётом 10:1. Французы, наоборот, ужасно стартовали на Олимпиаде. Сборная потерпела два поражения, пропустив 10 шайб. На данный момент Франция – главный аутсайдер турнира, но кто знает, может быть, именно они сумеют остановить мощных канадцев?

Хоккей на Олимпиаде-2026
Как канадцы разобрались со Швейцарией?
Звено Макдэвида порвало Швейцарию! Канадцы не заметили главного соперника по группе
Видео
Звено Макдэвида порвало Швейцарию! Канадцы не заметили главного соперника по группе

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Уиган Атлетик», Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Уиган Атлетик
Уиган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» спокойно пройдёт в следующий раунд турнира?

Лидер АПЛ постарается пройти в 1/8 финала Кубка Англии. «Арсенал» справедливо считают безоговорочным фаворитом предстоящей игры. Если лондонский клуб обойдётся без недооценки соперника, то наверняка окажется в следующем раунде турнира. «Уиган» выступает в третьем дивизионе местного футбола, где неудачно играет в последнее время. Четыре поражения подряд привели к тому, что команда оказалась на третьем с конца месте в таблице.

Статистика Кубка Англии
Потратит ли «Арсенал» такие деньги на потенциального новичка?
«Арсеналу» и «Челси» интересен игрок «Ноттингем Форест» стоимостью € 63-68 млн — Конур

❄️⛸️ 21:45: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, спортивные пары, короткая программа

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
15 февраля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Не началось

Интрига: кто из пар выйдет в промежуточные лидеры?

Турнир в парном катании должен получиться, наверное, самым интригующим — потому что здесь нет явного лидера, как в той же мужской одиночке. Здесь есть несколько пар, реально претендующих на золото — так что всё будет зависеть непосредственно от чистоты прокатов.

Хорошие шансы на победу есть у новоиспечённых чемпионов Европы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы. Могут победить и немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Также в числе фаворитов — победители финала Гран-при японцы Рику Миура и Рюити Кихара. В общем, борьба будет достаточно интересной!

Фигурное катание на Олимпиаде-2026
Парники вступают в борьбу на Олимпиаде в Милане:
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Рома», Серия А, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Рома» реванш за поражение в первом круге?

Обе команды находятся в топ-5. «Наполи» занимает третье место, «Рома» — пятое. В первом круге неаполитанцы обыграли соперника в столице Италии (1:0), но теперь они зарубятся в Неаполе. «Наполи» одержали две победы подряд в чемпионате Италии, однако на этой неделе попрощался с Кубком страны. «Рома» в прошлом туре Серии А обыграла «Кальяри» (2:0), но перед этим не побеждала в течение трёх матчей во всех турнирах. Римская команда одолела «Наполи» всего один раз в пяти прошлых очных встречах.

Статистика Серии А
Бывший тренер «Ромы» и «Наполи» меняет «Ювентус» в лучшую сторону:
Спаллетти сделал невозможное — на «Юве» снова приятно смотреть! Прямо как лет 10 назад
Спаллетти сделал невозможное — на «Юве» снова приятно смотреть! Прямо как лет 10 назад

❄️🏒 23:10: США — Германия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 23:10 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановят ли немцы США?

Американцы считаются главными фаворитами в борьбе за золото на этой Олимпиаде и пока подтверждают это на деле. В первом матче США крупно обыграли Латвию и возглавили группу С. Германия же неожиданно оступилась во встрече с прибалтами, так что теперь им необходимо реабилитироваться. Но позволят ли американцы?

Хоккей на Олимпиаде-2026
Американцы могли забить Латвии больше:
Вот это да! Американцам отменили два гола за период на Олимпиаде
Видео
Вот это да! Американцам отменили два гола за период на Олимпиаде
