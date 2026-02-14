Исторический момент на Олимпиаде-2026. Бразилец добыл первое золото для целого континента!

Гигантский слалом у мужчин на Олимпиаде-2026 завершился победой Лукаса Бротена. Впервые в истории медаль и сразу золотую на зимних Играх выиграл представитель Южной Америки! Ведь Бротен – бразилец. И это невероятное достижение. Правда, чуть менее трёх лет назад он был норвежцем и объявил о завершении карьеры.

Бротен считался одним из фаворитов Олимпиады в этой дисциплине. Во время жеребьёвки он получил первый номер и открывал трассу в Бормио. Лукас первую попытку провёл на запредельном уровне. Единственным, кто проиграл ему менее секунды, стал швейцарец Марко Одерматт. Далее расположились ещё два швейцарца – Лоик Мейяр и Томас Тумлер.

Если кто и мог сместить Бротена с первого места по итогам второй попытки – только эти трое. Каждый из швейцарцев шикарно провёл вторую попытку. Особенно Одерматт, лидер общего зачёта Кубка мира, который делал всё, чтобы увезти с Олимпиады хотя бы одну золотую медаль.

Но Бротен, стартовавший последним, прекрасно знал все расклады и обошёлся без лишнего риска. Лукас финишировал, посмотрел на табло и закричал от радости.

Ещё бы – он стал олимпийским чемпионом, хотя 27 октября 2023 года объявил о завершении карьеры. Тогда норвежец, Бротен сделал резкое заявление за пару дней до старта нового сезона из-за конфликта с норвежской федерацией. Причиной конфликта стал штраф, наложенный на спортсмена за рекламу бренда одежды, конкурирующего с официальным экипировщиком.

Лукас вернулся спустя ровно год. За это время он успел поработать модельером, диджеем, конструктором в цехе, производящем горные лыжи, однако самое главное – решил выступать за Бразилию, откуда родом его мать.

Тренировался и жил он по-прежнему в Европе, но в Южную Америку стал летать регулярно. Вместо с отцом и при финансовой поддержке спонсоров он собрал команду тренеров, включая и бывшего физиотерапевта Марко Одерматта. В первом же сезоне после возвращения Бротен пять раз поднимался на подиум на этапах Кубка мира.

А в олимпийском сезоне он стал первым представителем Южной Америки, который не просто поднялся на пьедестал, а выиграл этап Кубка мира! В Финляндии он оказался первым в слаломе. Теперь же Лукас поднялся на самую высокую вершину и может делать то, что написано на его шлеме – «Vamos Dancar» (Давайте танцевать).

Бразилия — зимняя держава. Медальный зачёт Олимпиады-2026 красноречиво об этом говорит.