Биатлон на Олимпиаде-2026: итоги женского спринта, Марен Киркеэйде обогнала француженок и забрала золото ОИ

Норвежка отправила Францию в нокаут. Победы Киркеэйде на ОИ-2026 никто не ждал
Михаил Чесалин
Победа Марен Киркеэйде на ОИ-2026
Лу Жанмонно и Осеан Мишлон поделили бы победу между собой, если бы не выскочившая из-за их спин девушка из Скандинавии.

Женский спринт в биатлоне на Олимпиаде-2026 обещал быть крайне непредсказуемым сразу по двум причинам. Во-первых, в Антхольце в день старта сыпал снег и поддувал ветерок, осложняющий участницам стрельбу. Во-вторых, даже в идеальных погодных условиях претенденток на победу было бы немало. К ним относятся и блестяще выглядящие француженки (и Лу Жанмонно, и Жулия Симон), и сильные шведки (Анна Магнуссон и сёстры Эберг), и немка Франциска Пройс, и финка Суви Минккинен. Разумеется, не стоит забывать и подгоняемых болельщиками Вирер с Виттоцци.

Была в этом списке и норвежка Марен Киркеэйде. На Кубке мира она несколько раз находилась рядом с вершиной, но по ходу первых гонок Олимпиады не убедила в том, что приехала в Италию за победами. В смешанной эстафете она похоронила для команды все медальные шансы, загнав себя на два штрафных круга, а в индивидуальной гонке заняла 49-е место. Прорыва от неё не ждали.

Из первой половины стартовавших никто преподнести сюрприз не сумел. Отметим разве что 41-летнюю экс-россиянку Анастасию Кузьмину: сестра Антона Шипулина по-прежнему помогает сборной Словении и в этом спринте долго удерживала лучший результат после первого огневого рубежа. На втором, увы, она допустила ошибку и в итоге финишировала даже вне топ-30.

После 40-го номера лидеры пошли плотным потоком. Каждые пару минут на старте, а потом и на стрельбище появлялись потенциальные претендентки на победу. Лёжку почти все фавориты, кстати, провели достойно. Расстроили разве что Доротея Вирер, Анна Магнуссон и Жюстин Бреза-Буше – по два промаха.

В какой-то момент в борьбе за медали было добрых полтора десятка спортсменок. Но стойка постепенно прореживала группу лидеров. Из них всех только Лу Жанмонно за счёт космической скорости могла позволить себе промахнуться и сохранить шансы на медаль. Забегая вперёд – так и вышло. Француженка допустила ошибку, но осталась в итоге с бронзой. А Пройс, Симон и сёстры Эберг покидали рубеж разочарованными, поскольку понимали, что их единственный шанс на призовое место заключался в чистой стрельбе.

Ближе к концу гонки претендентов на награды осталось пятеро: Симон с промахом и чисто стрелявшие Лиза Виттоцци, Суви Минккинен, Осеан Мишлон и Марен Киркеэйде. Однако вскоре стало ясно, что биатлонистки из Финляндии и Италии были недостаточно быстры, чтобы вклиниться в борьбу за топ-3.

Золото делили Мишлон и Киркеэйде. Француженка провела гонку жизни, показала свой максимум, но этого оказалось недостаточно. Норвежка за третий круг сумела отыграть девять секунд отставания и накинула к ним ещё три, которые и позволили ей забрать золото. Воистину скандинавская ракета!

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2026, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
20:40.8
2
Осеан Мишлон
Франция
+3.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+23.7

Тройка призёров получилась следующей: Марен Киркеэйде – олимпийская чемпионка, Осеан Мишлон – с серебром, Лу Жанмонно – с бронзой. Однако нельзя не отметить и спортсменку, занявшую четвёртое место. Это… болгарка Милена Тодорова, которую после промаха на лёжке все уже списали, но она так молотила по дистанции, что на финише опередила даже чисто стрелявшую Виттоцци. Если учитывать медаль Христовой в индивидуальной гонке, о сенсации говорить уже не приходится: очевидно, что Болгария приехала на ОИ-2026 во всеоружии.

Как биатлонистка из Болгарии удивила всех:
Болгарская биатлонистка сотворила главную сенсацию Олимпиад в XXI веке. Вот это да!
Болгарская биатлонистка сотворила главную сенсацию Олимпиад в XXI веке. Вот это да!
