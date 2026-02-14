Грандиозный скандал в кёрлинге на Олимпиаде-2026: канадец послал соперника матом!

Шведы так и не смогли добиться от судей справедливости.

Если вы по-прежнему думаете, что кёрлинг – это тихий и интеллигентный вид спорта для домохозяек, то сильно заблуждаетесь. Олимпиада-2026 показала, что и здесь могут быть настоящие разборки. Матч между сборными Швеции и Канады получился очень горячим. Разве что до драки не дошло.

Кто бросил первый камень?

В пятничном матче кругового этапа олимпийского турнира между действующими чемпионами Игр сборной Швеции и Канадой разразилась настоящая буря. После одного из бросков шведы указали арбитру на то, что их соперник, Марк Кеннеди, несколько раз использовал запрещённый приём: подталкивал камень пальцем уже после того, как отпустил рукоятку.

«Вы это видели? Чтобы мы знали, можем ли мы тоже так делать», — обращался к судьям швед Оскар Эрикссон.

Момент нарушения и эмоции Кеннеди Фото: Кадры из трансляции Okko

Так уж вышло, что специальной системы отслеживания в кёрлинге ещё не ввели. Зрители в телетрансляции видели всё отчётливо, но судья просто сообщил шведам, что не замечает нарушений со стороны канадцев.

Без контроля арбитра ситуация переросла в хаос, игроки вступили в перепалку. Канадцы свою вину отрицали, однако заявили, что сам Эрикссон делает то же самое. Они же усугубили ситуацию – выставили своих игроков на линию броска, чтобы отслеживать, не нарушают ли правила сами шведы.

«Это печально. Очень, очень печально, что они так поступают. Боже, какая неспортивная этика», – прокомментировала поступок шведская олимпийская чемпионка Ева Лунд.

Сдали нервы

Обоюдное давление только усиливало напряжение, возникшее между командами. Шведы продолжали утверждать, что канадцы нарушают правила и делают это ещё с 2018 года, а судьи в упор того не замечают. Они также обратили внимание на непрофессионализм судейской бригады.

В конце концов нервы сдали у канадца Кеннеди: «Оскар, ты можешь отвалить? Отвали!» – обратился он к Эрикссону, использовав куда более грубое слово, которое мы привести не можем.

«Мне не нравится, когда меня обвиняют в мошенничестве после 25 лет в кёрлинге и четырёх Олимпийских игр», – позже объяснил свои нелестные высказывания Кеннеди.

Несмотря на недовольство работой судейской бригады, шведы не стали подавать протест и приняли поражение от Канады со счётом 6:8. Для действующих олимпийских чемпионов из Швеции это третий проигрыш в трёх матчах. А у канадцев пока всё ровно наоборот.