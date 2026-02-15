В биатлоне жара — сразу две гонки! Расписание девятого дня Олимпийских игр — 2026

На олимпийских аренах будет разыграно девять комплектов наград.

В воскресенье, 15 февраля, пройдёт девятый соревновательный день Олимпиады-2026, в рамках которого будет разыграно девять комплектов наград. Внимательно следим за новостями из биатлона, лыжных гонок, скелетона, фристайла, горных лыж, прыжков с трамплина, конькобежного спорта и сноуборда.

Также состоятся соревнования в хоккее, кёрлинге, фигурном катании и бобслее. Стоит отметить сразу две гонки у биатлонистов, мужскую эстафету с Йоханнесом Клебо, рвущимся к олимпийскому рекорду, и прыжки с трамплина, где 20-летняя словенка мечтает о личном золоте Игр.

Разбираемся в расписании дня:

Олимпиада-2026: расписание на 15 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 6-й тур. США — Швеция.

11:05. Мужчины. 6-й тур. Германия — Великобритания.

11:05. Мужчины. 6-й тур. Италия — Норвегия.

16:05. Женщины. 6-й тур. Япония — Южная Корея.

16:05. Женщины. 6-й тур. Италия — Дания.

16:05. Женщины. 6-й тур. Китай — США.

16:05. Женщины. 6-й тур. Швеция — Великобритания.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Китай — Канада.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Норвегия — США.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Чехия — Италия.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Великобритания — Швейцария.

Бобслей

12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка.

13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.

Горнолыжный спорт

12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка.

15:30. 🥇 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

Фристайл

12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала.

13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала.

13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала.

13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала.

13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал.

13:48. 🥇 Мужчины. Парный могул. Большой финал.

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.

Биатлон

13:15. 🥇 Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования.

16:45. 🥇 Женщины. 12,5 км. Гонка преследования.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Чехия.

18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Канада — Франция.

21:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Дания — Латвия.

23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Германия.

Лыжные гонки

14:00. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.

Сноуборд

15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.

16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.

16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал.

16:40. 🥇 Микст. Сноуборд-кросс. Финал.

Конькобежный спорт

18:00. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/4 финала.

19:03. 🥇 Женщины, 500 м. Финал.

Прыжки с трамплина

19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация.

20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд.

21:57. 🥇 Женщины. Большой трамплин. Финал.

Скелетон

20:00. 🥇 Смешанные команды.

Фигурное катание

21:45. Спортивные пары. Короткая программа.