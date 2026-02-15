В биатлоне жара — сразу две гонки! Расписание девятого дня Олимпийских игр — 2026

В воскресенье, 15 февраля, пройдёт девятый соревновательный день Олимпиады-2026, в рамках которого будет разыграно девять комплектов наград. Внимательно следим за новостями из биатлона, лыжных гонок, скелетона, фристайла, горных лыж, прыжков с трамплина, конькобежного спорта и сноуборда.
Также состоятся соревнования в хоккее, кёрлинге, фигурном катании и бобслее. Стоит отметить сразу две гонки у биатлонистов, мужскую эстафету с Йоханнесом Клебо, рвущимся к олимпийскому рекорду, и прыжки с трамплина, где 20-летняя словенка мечтает о личном золоте Игр.
Разбираемся в расписании дня:
Олимпиада-2026: расписание на 15 февраля
Кёрлинг
11:05. Мужчины. 6-й тур. США — Швеция.
11:05. Мужчины. 6-й тур. Германия — Великобритания.
11:05. Мужчины. 6-й тур. Италия — Норвегия.
16:05. Женщины. 6-й тур. Япония — Южная Корея.
16:05. Женщины. 6-й тур. Италия — Дания.
16:05. Женщины. 6-й тур. Китай — США.
16:05. Женщины. 6-й тур. Швеция — Великобритания.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Китай — Канада.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Норвегия — США.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Чехия — Италия.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Великобритания — Швейцария.
Бобслей
12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка.
13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.
Горнолыжный спорт
12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.
Фристайл
12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала.
13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала.
13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала.
13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала.
13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал.
13:48. 🥇 Мужчины. Парный могул. Большой финал.
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.
Биатлон
13:15. 🥇 Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования.
16:45. 🥇 Женщины. 12,5 км. Гонка преследования.
Хоккей
14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Чехия.
18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Канада — Франция.
21:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Дания — Латвия.
23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Германия.
Лыжные гонки
14:00. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.
Сноуборд
15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.
16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.
16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал.
16:40. 🥇 Микст. Сноуборд-кросс. Финал.
Конькобежный спорт
18:00. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/4 финала.
19:03. 🥇 Женщины, 500 м. Финал.
Прыжки с трамплина
19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация.
20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд.
21:57. 🥇 Женщины. Большой трамплин. Финал.
Скелетон
20:00. 🥇 Смешанные команды.
Фигурное катание
21:45. Спортивные пары. Короткая программа.