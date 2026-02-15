Йоханнес Клебо становится величайшим! Что интересного будет 15 февраля на Олимпиаде?

15 февраля на Олимпиаде-2026 может стать историческим днём. Будет разыграно девять комплектов наград в восьми видах спорта. Но всё внимание будет приковано к лыжным гонкам, где состоится мужская эстафета.

Выход короля

На стадионе в Валь-ди-Фьемме пройдёт мужская лыжная эстафета. Фаворитом является сборная Норвегии. Но очевидно, что всё внимание будет приковано к одной персоне – Йоханнесу Клебо, который в воскресенье, скорее всего, станет девятикратным олимпийским чемпионом. Партнёры по команде постараются привезти ему преимущество, ну а Клебо доведёт дело до победного конца.

Йоханнес на своей третьей Олимпиаде в превосходной форме и без серьёзных конкурентов. Он даже не хочет знакомиться со вкусом поражения. Человек, который совсем скоро станет №1 в зимних видах спорта, уже забыл, что это вообще такое.

Дата и время: 15 февраля в 14:00 мск.

Вознаградит ли судьба Жаклена?

В биатлоне пройдут гонки преследования. Одним из главных неудачников мужского спринта днями ранее стал Эмильен Жаклен. Француз с чистой и быстрой стрельбой не смог попасть даже на подиум – от бронзы его отделили 0,2 секунды. Пока он так и не смог выиграть личную олимпийскую медаль. Но всё может измениться в воскресенье, когда Жаклен начнёт преследовать лидеров в лице Фийона Майе, Кристиансена и Легрейда.

Эмильен Жаклен Фото: Michael Steele/Getty Images

У женщин Марен Киркеэйде предстоит доказать, что её спринтерский успех – это не случайность. Накануне норвежка мощно прошла заключительный круг, чем и гарантировала себе золотую медаль. Но расслабляться не стоит: Осеан Мишлон, у которой она из под носа увела высшую олимпийскую награду, захочет взять реванш. Важно держать под прицелом и Лу Жанмонно. Лидер тотала Кубка мира пока так и не взяла личного золота на Играх.

Дата и время: 15 февраля в 13:15 и в 16:45 мск.

Реванш Ники Превц

Ещё один личный комплект наград разыграют летающие лыжницы. На соревнованиях с большого трамплина одним из фаворитов является словенская звезда Ника Превц, которая возьмёт старт последней в пробном раунде.

Ника Превц Фото: Lars Baron/Getty Images

У 21-летней спортсменки на Олимпиаде-2026 уже есть золото в команде и серебро – на среднем трамплине. Это не устраивает Нику, ведь она прилетела в Италию за личной победой. Готова ли она встретиться лицом к лицу с золотом Олимпиады?

Дата и время: 15 февраля в 19:30 мск.

В фигурке болеем за «наших»?

Градус напряжения с каждым днём растёт и в фигурном катании. Там на лёд в Милане выходят спортивные пары, которые покажут свои короткие программы.

Потенциальными победителями являются японцы Рику Миура и Рюити Кихара, которые в последнем олимпийском цикле успели дважды выиграть золото чемпионата мира (2023, 2025) и дважды стали там вторыми (2022, 2024).

Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Elsa/Getty Images

Россияне могут поболеть за пару Никиты Володина и Минервы Фабьенне Хазе (Германия), Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву (Грузия), Марию Павлову и Алексея Святченко (Венгрия), а также за Карину Акопову и Никиту Рахманина (Армения).

Дата и время: 15 февраля в 21:45 мск.

Звёздный час Фемке Кок

Нидерландская конькобежка является главной звездой на коротких дистанциях. В Милане-2026 она уже стала второй на 1000 м, но теперь планирует добавить в свою копилку золото на 500 м.

Фемке Кок Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Первенство на своей коронке Фемке никому не отдаёт последние несколько лет. Это она взяла 500 м на чемпионатах мира в 2023, 2024 и 2025 годах. А минувшей осенью обновила на данной дистанции мировой рекорд, который держался 12 лет!

В общем, за очередным триумфом Фемке Кок нужно последить.

Дата и время: 15 февраля в 19:03 мск.

В мужском хоккее продолжается групповой этап. Канада на сей раз сыграет с Францией, а США – с Германией. В скелетоне в миксте определится сильнейшая сборная Игр, а горнолыжницы выявят сильнейших в гигантском слаломе.

Разыграют медали и в миксте в сноуборд-кроссе.