Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане: расписание трансляций на 15 февраля 2026, главные события, где смотреть Олимпийские игры

Йоханнес Клебо становится величайшим! Что интересного будет 15 февраля на Олимпиаде?
Батраз Томаев
Йоханнес Клебо
Комментарии
Норвежец готов переписать историю Игр уже сегодня.

15 февраля на Олимпиаде-2026 может стать историческим днём. Будет разыграно девять комплектов наград в восьми видах спорта. Но всё внимание будет приковано к лыжным гонкам, где состоится мужская эстафета.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Выход короля

На стадионе в Валь-ди-Фьемме пройдёт мужская лыжная эстафета. Фаворитом является сборная Норвегии. Но очевидно, что всё внимание будет приковано к одной персоне – Йоханнесу Клебо, который в воскресенье, скорее всего, станет девятикратным олимпийским чемпионом. Партнёры по команде постараются привезти ему преимущество, ну а Клебо доведёт дело до победного конца.

Йоханнес на своей третьей Олимпиаде в превосходной форме и без серьёзных конкурентов. Он даже не хочет знакомиться со вкусом поражения. Человек, который совсем скоро станет №1 в зимних видах спорта, уже забыл, что это вообще такое.

Дата и время: 15 февраля в 14:00 мск.

Гонка, в которой были и печаль, и радость:
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ!
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ!

Вознаградит ли судьба Жаклена?

В биатлоне пройдут гонки преследования. Одним из главных неудачников мужского спринта днями ранее стал Эмильен Жаклен. Француз с чистой и быстрой стрельбой не смог попасть даже на подиум – от бронзы его отделили 0,2 секунды. Пока он так и не смог выиграть личную олимпийскую медаль. Но всё может измениться в воскресенье, когда Жаклен начнёт преследовать лидеров в лице Фийона Майе, Кристиансена и Легрейда.

Эмильен Жаклен

Эмильен Жаклен

Фото: Michael Steele/Getty Images

У женщин Марен Киркеэйде предстоит доказать, что её спринтерский успех – это не случайность. Накануне норвежка мощно прошла заключительный круг, чем и гарантировала себе золотую медаль. Но расслабляться не стоит: Осеан Мишлон, у которой она из под носа увела высшую олимпийскую награду, захочет взять реванш. Важно держать под прицелом и Лу Жанмонно. Лидер тотала Кубка мира пока так и не взяла личного золота на Играх.

Дата и время: 15 февраля в 13:15 и в 16:45 мск.

Мощный женский спринт на Олимпиаде:
Сенсация в биатлоне на Олимпиаде-2026! Всех удивила 22-летняя норвежка
Сенсация в биатлоне на Олимпиаде-2026! Всех удивила 22-летняя норвежка

Реванш Ники Превц

Ещё один личный комплект наград разыграют летающие лыжницы. На соревнованиях с большого трамплина одним из фаворитов является словенская звезда Ника Превц, которая возьмёт старт последней в пробном раунде.

Ника Превц

Ника Превц

Фото: Lars Baron/Getty Images

У 21-летней спортсменки на Олимпиаде-2026 уже есть золото в команде и серебро – на среднем трамплине. Это не устраивает Нику, ведь она прилетела в Италию за личной победой. Готова ли она встретиться лицом к лицу с золотом Олимпиады?

Дата и время: 15 февраля в 19:30 мск.

Превц неожиданно проиграла норвежке:
Победа Стрём — это норм? Главная сенсация первого дня Олимпиады-2026
Победа Стрём — это норм? Главная сенсация первого дня Олимпиады-2026

В фигурке болеем за «наших»?

Градус напряжения с каждым днём растёт и в фигурном катании. Там на лёд в Милане выходят спортивные пары, которые покажут свои короткие программы.

Потенциальными победителями являются японцы Рику Миура и Рюити Кихара, которые в последнем олимпийском цикле успели дважды выиграть золото чемпионата мира (2023, 2025) и дважды стали там вторыми (2022, 2024).

Рику Миура и Рюити Кихара

Рику Миура и Рюити Кихара

Фото: Elsa/Getty Images

Россияне могут поболеть за пару Никиты Володина и Минервы Фабьенне Хазе (Германия), Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву (Грузия), Марию Павлову и Алексея Святченко (Венгрия), а также за Карину Акопову и Никиту Рахманина (Армения).

Дата и время: 15 февраля в 21:45 мск.

Мир был шокирован итогами ОИ у одиночников:
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль

Звёздный час Фемке Кок

Нидерландская конькобежка является главной звездой на коротких дистанциях. В Милане-2026 она уже стала второй на 1000 м, но теперь планирует добавить в свою копилку золото на 500 м.

Фемке Кок

Фемке Кок

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Первенство на своей коронке Фемке никому не отдаёт последние несколько лет. Это она взяла 500 м на чемпионатах мира в 2023, 2024 и 2025 годах. А минувшей осенью обновила на данной дистанции мировой рекорд, который держался 12 лет!

В общем, за очередным триумфом Фемке Кок нужно последить.

Дата и время: 15 февраля в 19:03 мск.

В мужском хоккее продолжается групповой этап. Канада на сей раз сыграет с Францией, а США – с Германией. В скелетоне в миксте определится сильнейшая сборная Игр, а горнолыжницы выявят сильнейших в гигантском слаломе.

Разыграют медали и в миксте в сноуборд-кроссе.

Полное расписание Олимпиады-2026
