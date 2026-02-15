Скидки
Олимпиада 2026

Фигурное катание на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 15 февраля 2026, короткая программа спортивных пар

Метёлкина/Берулава и Хазе/Володин покажут себя во всей красе или японцы не позволят? LIVE
Соня Касаткина
Метёлкина/Берулава и Хазе/Володин
Парники вступают в борьбу!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Личный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане начинается для спортивных пар. И это будут одни из самых интригующих соревнований — ведь явного фаворита, как было в том же мужском одиночном катании, здесь нет. Так что всё будет зависеть от качества элементов и чистоты прокатов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
15 февраля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Не началось

Хорошие шансы на победу есть у новоиспечённых чемпионов Европы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы. Могут победить и немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Также в числе фаворитов — победители финала Гран-при японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Ну и не будем забывать про итальянцев Сару Конти и Никколо Мачии.

«Чемпионат» будет внимательно следить за короткими программами спортивных пар.

