Метёлкина/Берулава и Хазе/Володин покажут себя во всей красе или японцы не позволят? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Личный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане начинается для спортивных пар. И это будут одни из самых интригующих соревнований — ведь явного фаворита, как было в том же мужском одиночном катании, здесь нет. Так что всё будет зависеть от качества элементов и чистоты прокатов.

Хорошие шансы на победу есть у новоиспечённых чемпионов Европы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы. Могут победить и немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Также в числе фаворитов — победители финала Гран-при японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Ну и не будем забывать про итальянцев Сару Конти и Никколо Мачии.

«Чемпионат» будет внимательно следить за короткими программами спортивных пар.