Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!

Петя сделал всё от него зависящее, но не смог увезти домой награду. Даром что он оказался выше даже Ильи Малинина…

Увы, не повезло и сейчас. 16 лет назад Россия в последний раз видела медаль от нашего одиночника на Олимпиаде, и это был не кто-нибудь, а великий Евгений Плющенко. Однако и тогда была настоящая драма — двукратный олимпийский чемпион упустил золото в борьбе с американцем, будто обрекая нас на безмедальное будущее.

За столько времени в нашей стране не появился спортсмен, который мог бы вновь вывести наш спорт на высочайший уровень. Точнее, не так — он появился, но ему не дали.

Пётр Гуменник не смог выиграть медаль, однако в этом его вины точно нет. Судьи, зачем вы так?

Скандальное серебро Плющенко — последнее для России

Перед Олимпиадой в Ванкувере Евгений Плющенко взял паузу, но затем вернулся на лёд, чтобы завоевать для России ещё одно золото. Путь к цели фигурист начал с национальных турниров, выигрывая их один за другим, затем победа отошла Евгению и на чемпионате Европы. На Играх Плющенко чувствовал себя уверенно, но такой же настрой был и у его главного соперника, действующего чемпиона мира Эвана Лайсачека.

Различие между россиянином и американцем крылось в том, что первый делал ставку на техничность, второй — на артистизм. Если присмотреться ко всем главным противостояниям в мужском одиночном катании, то эта дилемма всплывала всегда, отражая парадокс фигурного катания как такового, равного той самой знаменитой формуле «искусство + спорт».

Лайсачек не вставлял в свои программы четверные элементы, Плющенко, напротив, показывал мощь за счёт квад-тулупа. Вот только в короткой программе этот ультра-си не принёс ему серьёзного отрыва — всего 0,55 преимущества. По технике Эван уступал Евгению чуть больше четырёх баллов, но свою слабость он нивелировал высокими надбавками и компонентами.

В произвольной программе американец вновь был убедителен даже без четверных, а вот россиянин свой титул хладнокровного титана упустил: Плющенко потратил много сил на каскад из четверного и тройного тулупов и начал «грязнить» — выезды с тройных не были гладкими, так что в итоге Евгений набрал 256,36 балла против 257,67.

Когда оценки были объявлены и стало очевидно, что золото досталось Лайсачеку, разразился скандал. Представители России были уверены, что Плющенко засудили. И лишь когда стали доступны протоколы, стало понятно, что Евгений не доделал один элемент в каскаде. А Эван не только сделал максимум, но и прибег к хитрости, перенеся сложные прыжки в плюсовую зону.

На той Олимпиаде Россия получила медаль в мужском одиночном катании, однако не того достоинства. Как жаль, что эта награда стала последней на долгие годы.

Ханю два цикла доминировал и заходил на ещё одни Игры

Гений конька Юдзуру Ханю никогда не обходил стороной многооборотные прыжки, но всё-таки не в них была его главная сила, а в балансе: до появления конкурента в лице Нэйтана Чена японец считался асом во всём — от квадов до обычных шагов. Программы Ханю вошли в золотой фонд фигурного катания, именно поэтому наград именно такого достоинства в его коллекции не счесть.

Юдзуру дебютировал на Олимпиаде 2014 года, тренируясь в Канаде под руководством Брайана Орсера. Многие считали, что Евгений Плющенко или Патрик Чан выиграют золото, но россиянин снялся, а канадец уступил представителю Страны восходящего солнца в технике. Ханю стал первым японским олимпийским чемпионом в мужском катании и мгновенно оказался национальным героем. По возвращении его встретили грандиозным парадом с участием 92 тысяч человек.

На следующей Олимпиаде Юдзуру ждали новые испытания — травмы буквально преследовали его. Врачи категорически запретили Ханю участвовать в соревнованиях, однако тот остался непреклонен. И в короткой, и в произвольной программах фигурист заходил на квады, хотя во второй раз не всё сложилось: два сальхова и тулуп он приземлил, а вот второй тулуп сорвал, из-за чего потерял каскад. И тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы обойти всех соперников — сквозь боль и затем уже появившиеся слёзы.

«Это лучший день в моей спортивной карьере. Мои слёзы идут от чистого сердца. Мне в голову приходит только одно слово — счастье. Что касается возвращения после травмы, то я думал: «Катайся». Старался выходить на лёд в течение дня, всей недели. И я доверял себе», — объяснил свои эмоции Ханю Олимпийскому каналу. И, наверное, его чувства в тот момент разделял весь мир.

Юдзуру два цикла доминировал в мужском одиночном катании и продолжал бы делать это и в третьем, если бы соревновательная мотивация не уступила место личной, куда более глубокой. Перед Играми-2022 японец уже не грезил об очередной медали, а мечтал сделать невозможное — прыгнуть четверной аксель. Это, увы, не случилось, но попытку Ханю — задолго до успеха Ильи Малинина — запомнили навсегда.

Чен вернул себе золото, но так и не сравнялся с Ханю

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю всегда шёл рука об руку с трёхкратным чемпионом мира (на минуточку, у японца таких титулов лишь два) Нэйтаном Ченом, и тот факт, что срыв короткой программы «похоронил» шансы американца на золото Олимпиады-2018, лишь означает, что оба эти фигуриста доказали своё величие.

Тем не менее история не знает сослагательного наклонения, поэтому победа в Пхёнчхане досталась Ханю, а Чен, пусть и с историческим прокатом с шестью четверными, остался там пятым. Разочарование Нэйтана было велико, зато это поумерило его пыл насчёт технического превосходства. Именно после этого поражения американец прислушался к своему тренеру Рафаэлю Арутюняну и ослабил контент во имя артистического баланса, и это сработало идеально.

К Пекину именно Чен подходил в роли главного фаворита — эксперты видели, куда простираются амбиции Ханю, и вычеркнули его из списка тех, кто реально поедет бороться за медаль. Юдзуру мог бы выиграть, если бы не рискнул и если бы его оппонент дрогнул, но нет, Нэйтан продемонстрировал удивительную концентрацию. Он показал ту самую идеальную «пятиквадку» с двумя флипами, сальховом, лутцем и тулупом и улетел в космос, буквально — яркая постановка «Рокетмен» в тот день звучала по-особенному.

Чен вернул себе своё заслуженное золото, однако, увы, по количеству наград Олимпиады он с Ханю так и не сравнялся, ведь после Игр в Пекине Нэйтан плавно вышел из игры.

Безмедальная серия России продолжилась и с Гуменником

Пока на большой арене безраздельно властвовали Чен и Ханю, казалось, никто и не сможет взобраться на вершину, особенно парни из России. Наши фигуристы сделали огромный рывок с 2014 года, однако по уровню катания всё ещё не дотягивали до этих титанов. С уходом Нэйтана и Юдзуру всё могло поменяться, но против нас вновь встал ряд факторов, начиная с бана, из-за которого мы лишились квот, и заканчивая появлением не менее сильного Ильи Малинина.

Путь на Олимпиаду для единственного российского одиночника Петра Гуменника был невероятно долгим и тяжёлым. Проигрывая конкуренцию товарищам по сборной, он и не ожидал, что ФФККР сделает ставку на него. Тем не менее его блестящий прокат в сезоне 2024/2025 в финале Гран-при России доказал, что Петя — тот самый фигурист, который в перспективе может сломать безмедальное проклятье.

Подготовка была ожесточённой: накатывали «пятиквадку», боролись с недокрутами, меняли произвольную программу от Ильи Авербуха и наращивали психологическую устойчивость спортсмена — всё ради того, чтобы не ударить грязь в лицом. Но без международного рейтинга было тяжко, да ещё и казус с музыкой для короткой программы подвёл — в итоге Гуменник смазал один элемент и едва попал в предпоследнюю разминку перед вторым прокатом в Милане.

Однако стратег не спасовал перед трудностями и пошёл на максимум в произвольной программе. Заявленный контент, пусть и с некоторыми неточностями в виде недокрутов, Петя сделал. Флип, лутц, риттбергер, два сальхова — все квады были исполнены, да и оставшиеся прыжки не подкачали. Сумма за технику была в 114 баллов, но затем судьи «порезали» оценки — сумма слетела аж до 103 баллов. Что же касается компонентов, то именно они стали главной проблемой — арбитры откровенно придержали нашего парня, словно рассчитывая лишить его медали.

Так и случилось — до бронзы не хватило каких-то трёх баллов, что вызвало недоумение у российских специалистов.

Так что в продолжении безмедальной серии у мужчин Гуменник точно не виноват — не тогда, когда он смог «перекатать» развалившегося Илью Малинина.