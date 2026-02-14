Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Парный могул. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Гуменник на Олимпиаде-2026: безмедальная серия России на Олимпиаде у мужчин, Плющенко, Ханю, Чен, Малинин

Безмедальное проклятие России на Олимпиаде у мужчин продолжилось. Но Гуменник не виноват!
Екатерина Авдонина
Пётр Гуменник на Олимпиаде-2026
Комментарии
Петя сделал всё от него зависящее, но не смог увезти домой награду. Даром что он оказался выше даже Ильи Малинина…

Увы, не повезло и сейчас. 16 лет назад Россия в последний раз видела медаль от нашего одиночника на Олимпиаде, и это был не кто-нибудь, а великий Евгений Плющенко. Однако и тогда была настоящая драма — двукратный олимпийский чемпион упустил золото в борьбе с американцем, будто обрекая нас на безмедальное будущее.

За столько времени в нашей стране не появился спортсмен, который мог бы вновь вывести наш спорт на высочайший уровень. Точнее, не так — он появился, но ему не дали.

Пётр Гуменник не смог выиграть медаль, однако в этом его вины точно нет. Судьи, зачем вы так?

Галерея:
Фото
Малинин падал, Гуменник шикарно выступал, Шайдоров творил сенсацию. Фото с ОИ-2026

Скандальное серебро Плющенко — последнее для России

Перед Олимпиадой в Ванкувере Евгений Плющенко взял паузу, но затем вернулся на лёд, чтобы завоевать для России ещё одно золото. Путь к цели фигурист начал с национальных турниров, выигрывая их один за другим, затем победа отошла Евгению и на чемпионате Европы. На Играх Плющенко чувствовал себя уверенно, но такой же настрой был и у его главного соперника, действующего чемпиона мира Эвана Лайсачека.

Различие между россиянином и американцем крылось в том, что первый делал ставку на техничность, второй — на артистизм. Если присмотреться ко всем главным противостояниям в мужском одиночном катании, то эта дилемма всплывала всегда, отражая парадокс фигурного катания как такового, равного той самой знаменитой формуле «искусство + спорт».

Лайсачек не вставлял в свои программы четверные элементы, Плющенко, напротив, показывал мощь за счёт квад-тулупа. Вот только в короткой программе этот ультра-си не принёс ему серьёзного отрыва — всего 0,55 преимущества. По технике Эван уступал Евгению чуть больше четырёх баллов, но свою слабость он нивелировал высокими надбавками и компонентами.

В произвольной программе американец вновь был убедителен даже без четверных, а вот россиянин свой титул хладнокровного титана упустил: Плющенко потратил много сил на каскад из четверного и тройного тулупов и начал «грязнить» — выезды с тройных не были гладкими, так что в итоге Евгений набрал 256,36 балла против 257,67.

Когда оценки были объявлены и стало очевидно, что золото досталось Лайсачеку, разразился скандал. Представители России были уверены, что Плющенко засудили. И лишь когда стали доступны протоколы, стало понятно, что Евгений не доделал один элемент в каскаде. А Эван не только сделал максимум, но и прибег к хитрости, перенеся сложные прыжки в плюсовую зону.

На той Олимпиаде Россия получила медаль в мужском одиночном катании, однако не того достоинства. Как жаль, что эта награда стала последней на долгие годы.

Материалы по теме
Так засудили Плющенко или нет? Вспоминаем Олимпиаду-2010 и отвечаем на вопрос
Так засудили Плющенко или нет? Вспоминаем Олимпиаду-2010 и отвечаем на вопрос

Ханю два цикла доминировал и заходил на ещё одни Игры

Гений конька Юдзуру Ханю никогда не обходил стороной многооборотные прыжки, но всё-таки не в них была его главная сила, а в балансе: до появления конкурента в лице Нэйтана Чена японец считался асом во всём — от квадов до обычных шагов. Программы Ханю вошли в золотой фонд фигурного катания, именно поэтому наград именно такого достоинства в его коллекции не счесть.

Юдзуру дебютировал на Олимпиаде 2014 года, тренируясь в Канаде под руководством Брайана Орсера. Многие считали, что Евгений Плющенко или Патрик Чан выиграют золото, но россиянин снялся, а канадец уступил представителю Страны восходящего солнца в технике. Ханю стал первым японским олимпийским чемпионом в мужском катании и мгновенно оказался национальным героем. По возвращении его встретили грандиозным парадом с участием 92 тысяч человек.

На следующей Олимпиаде Юдзуру ждали новые испытания — травмы буквально преследовали его. Врачи категорически запретили Ханю участвовать в соревнованиях, однако тот остался непреклонен. И в короткой, и в произвольной программах фигурист заходил на квады, хотя во второй раз не всё сложилось: два сальхова и тулуп он приземлил, а вот второй тулуп сорвал, из-за чего потерял каскад. И тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы обойти всех соперников — сквозь боль и затем уже появившиеся слёзы.

«Это лучший день в моей спортивной карьере. Мои слёзы идут от чистого сердца. Мне в голову приходит только одно слово — счастье. Что касается возвращения после травмы, то я думал: «Катайся». Старался выходить на лёд в течение дня, всей недели. И я доверял себе», — объяснил свои эмоции Ханю Олимпийскому каналу. И, наверное, его чувства в тот момент разделял весь мир.

Юдзуру два цикла доминировал в мужском одиночном катании и продолжал бы делать это и в третьем, если бы соревновательная мотивация не уступила место личной, куда более глубокой. Перед Играми-2022 японец уже не грезил об очередной медали, а мечтал сделать невозможное — прыгнуть четверной аксель. Это, увы, не случилось, но попытку Ханю — задолго до успеха Ильи Малинина — запомнили навсегда.

Материалы по теме
«Последний шаг на пути к успеху – это страдание». Величие Ханю сквозь три Олимпиады
«Последний шаг на пути к успеху – это страдание». Величие Ханю сквозь три Олимпиады

Чен вернул себе золото, но так и не сравнялся с Ханю

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю всегда шёл рука об руку с трёхкратным чемпионом мира (на минуточку, у японца таких титулов лишь два) Нэйтаном Ченом, и тот факт, что срыв короткой программы «похоронил» шансы американца на золото Олимпиады-2018, лишь означает, что оба эти фигуриста доказали своё величие.

Тем не менее история не знает сослагательного наклонения, поэтому победа в Пхёнчхане досталась Ханю, а Чен, пусть и с историческим прокатом с шестью четверными, остался там пятым. Разочарование Нэйтана было велико, зато это поумерило его пыл насчёт технического превосходства. Именно после этого поражения американец прислушался к своему тренеру Рафаэлю Арутюняну и ослабил контент во имя артистического баланса, и это сработало идеально.

К Пекину именно Чен подходил в роли главного фаворита — эксперты видели, куда простираются амбиции Ханю, и вычеркнули его из списка тех, кто реально поедет бороться за медаль. Юдзуру мог бы выиграть, если бы не рискнул и если бы его оппонент дрогнул, но нет, Нэйтан продемонстрировал удивительную концентрацию. Он показал ту самую идеальную «пятиквадку» с двумя флипами, сальховом, лутцем и тулупом и улетел в космос, буквально — яркая постановка «Рокетмен» в тот день звучала по-особенному.

Чен вернул себе своё заслуженное золото, однако, увы, по количеству наград Олимпиады он с Ханю так и не сравнялся, ведь после Игр в Пекине Нэйтан плавно вышел из игры.

Материалы по теме
Нереальный американец не заметил соперников на Олимпиаде. Чен оставил Ханю без медали!
Нереальный американец не заметил соперников на Олимпиаде. Чен оставил Ханю без медали!

Безмедальная серия России продолжилась и с Гуменником

Пока на большой арене безраздельно властвовали Чен и Ханю, казалось, никто и не сможет взобраться на вершину, особенно парни из России. Наши фигуристы сделали огромный рывок с 2014 года, однако по уровню катания всё ещё не дотягивали до этих титанов. С уходом Нэйтана и Юдзуру всё могло поменяться, но против нас вновь встал ряд факторов, начиная с бана, из-за которого мы лишились квот, и заканчивая появлением не менее сильного Ильи Малинина.

Путь на Олимпиаду для единственного российского одиночника Петра Гуменника был невероятно долгим и тяжёлым. Проигрывая конкуренцию товарищам по сборной, он и не ожидал, что ФФККР сделает ставку на него. Тем не менее его блестящий прокат в сезоне 2024/2025 в финале Гран-при России доказал, что Петя — тот самый фигурист, который в перспективе может сломать безмедальное проклятье.

Подготовка была ожесточённой: накатывали «пятиквадку», боролись с недокрутами, меняли произвольную программу от Ильи Авербуха и наращивали психологическую устойчивость спортсмена — всё ради того, чтобы не ударить грязь в лицом. Но без международного рейтинга было тяжко, да ещё и казус с музыкой для короткой программы подвёл — в итоге Гуменник смазал один элемент и едва попал в предпоследнюю разминку перед вторым прокатом в Милане.

Однако стратег не спасовал перед трудностями и пошёл на максимум в произвольной программе. Заявленный контент, пусть и с некоторыми неточностями в виде недокрутов, Петя сделал. Флип, лутц, риттбергер, два сальхова — все квады были исполнены, да и оставшиеся прыжки не подкачали. Сумма за технику была в 114 баллов, но затем судьи «порезали» оценки — сумма слетела аж до 103 баллов. Что же касается компонентов, то именно они стали главной проблемой — арбитры откровенно придержали нашего парня, словно рассчитывая лишить его медали.

Так и случилось — до бронзы не хватило каких-то трёх баллов, что вызвало недоумение у российских специалистов.

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль

Так что в продолжении безмедальной серии у мужчин Гуменник точно не виноват — не тогда, когда он смог «перекатать» развалившегося Илью Малинина.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android