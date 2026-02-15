Всё, победитель Игр известен? Медальный зачёт Олимпиады-2026 после восьмого дня

В копилке норвежцев уже 10 золотых наград. Преследователи всё дальше.

Позади восьмой день Олимпиады-2026. А это значит, что мы на экваторе Игр в Италии – и по календарю, и по количеству розданных спортсменам наград. Напомним, всего в розыгрыше 116 комплектов, и 59 уже вручены.

Прежде чем перейти к лидерам медального зачёта, отметим историческое событие. Горнолыжник Лукас Бротен принёс Бразилии первое в истории золото зимних Олимпиад. Да что там Бразилии – всей Южной Америке. Да, Бротен – наполовину норвежец, но сути дела для целого континента это не меняет!

А теперь – к вершине медального зачёта. Норвегия, пару дней назад уступавшая своё лидерство Италии, кажется, сходить с первого места больше не намерена. По итогам восьми дней у норвежцев уже 20 наград (10 – 3 – 7).

В субботу Норвегия неожиданно выиграла золото в женской лыжной эстафете, опередив непобедимых шведок. А в биатлоне Марен Киркеэйде удивила всех в спринте – неожиданно хорошо отстреляла и заткнула за пояс француженок.

Главным преследователем Норвегии остаётся Италия. В восьмой день Игр хозяева остались без побед и по золоту уступают уже заметно (6 – 3 – 9). На пятом месте – американцы. Джордан Штольц принёс «звёздно-полосатым» золото, однако норвежцам по победам они пока уступают вдвое (5 – 8 – 4).

Если учитывать, что норвежцы далеко не исчерпали свои медальные возможности, есть ощущение, что сборная-победитель этой Олимпиады уже известна.

А российские болельщики всё ещё ждут первой медали. Сегодня у наших спортсменов были теоретические шансы её выиграть. В шорт-треке, конечно, бывает всякое, но Иван Посашков чуда на дистанции 1500 м сотворить не смог – выбыл на стадии четвертьфинала. Верим, что лучшее ещё впереди.

