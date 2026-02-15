Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады. И это уже круто!

Есть первый успех у российских шорт-трекистов! Алёна Крылова прошла квалификационный раунд и продолжит борьбу за медали Олимпийских игр.

Вроде бы мелочь, а как приятно!

Посашков не сдюжил

В своих первых выступлениях на Играх-2026 российские шорт-трекисты выступили блёкло – оба вылетели в квалификации, а Ивана Посашкова ещё и дисквалифицировали. Так что в День всех влюблённых и Иван, и Алёна пытались воспользоваться последним шансом заявить о себе.

Посашков вышел на дистанцию 1500 м и с самого начала держался на последней позиции в забеге. Попытки выйти вперёд не увенчались успехом, а за три круга до финиша отставание от лидеров стало только увеличиваться.

Россиянин завершил забег на пятом месте, а замкнул шестёрку американец Клэйтон ДеКлементе, вылетевший из борьбы из-за падения.

Для юного 21-летнего Ивана Посашкова Олимпийские игры в Италии завершились, но битву за медали продолжает Алёна Крылова!

Крылова вышла в четвертьфинал!

Свой первый олимпийский забег на 500 м Алёна провела неудачно. Спортсменка уткнулась в соперницу, что спровоцировало падение. А вот вторую возможность пройти квалификацию Крылова уже не упустила.

На дистанции 1000 м Алёна по-настоящему билась за выход в четвертьфинал. Продолжительное время россиянка держалась на второй позиции, пока её не опередила нидерландская шорт-трекистка Сельма Паутсма, выигравшая в итоге этот забег.

Россиянка завершила дистанцию на третьем месте, однако показала одну из лучших скоростей среди всех спортсменок, финишировавших вне топ-2. Это позволило ей выйти в четвертьфинал в качестве лаки-лузера.

16 февраля в 13:00 мск Алёна Крылова выступит в четвертьфинале Олимпийских игр. И это уже успех для спортсменки, которая проводит свой первый сезон на международной арене.