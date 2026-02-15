Норвегия против Франции! Жаркая битва в пасьютах на Олимпиаде-2026. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 15 февраля, в Италии стартует девятый день Олимпиады-2026. В рамках этого дня будут разыграны медали в женском и мужском пасьюте.
Обе гонки пройдут под эгидой борьбы Франции и Норвегии. У мужчин в топ-4 после спринта оказались два француза: –Кентен Фйион Майе и Эмильен Жаклен – и два норвежца – Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Легрейд. В женской гонке похожая ситуация. В топ спринта заехали скандинавка Марен Киркеэйде и «трёхцветные» Лу Жанмонно и Осеан Мишлон.
Конечно, не только эти две страны будут биться за медали. В разборки могут вмешаться шведы, итальянцы и немцы. Посмотрим, что из этого выйдет!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок преследования. Мы расскажем вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.
Старт мужской гонки — в 13:15, а женской — в 16:45 мск.
После пяти гонок в медальном зачёте в биатлоне лидирует Франция. Но Норвегия уверенно держится на втором месте. Догонят ли сегодня скандинавы своих соперников?
Для вас мы собрали гайд по биатлону на этих Олимпийских играх. В одном материале вы найдёте расписание гонок и прогнозы на них.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня на Олимпиаде-2026. Сегодня вместе будем смотреть гонки преследования у мужчин и женщин.