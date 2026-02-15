В женских и мужских гонках за медали сразятся скандинавы и «трёхцветные».

Норвегия против Франции! Жаркая битва в пасьютах на Олимпиаде-2026. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 15 февраля, в Италии стартует девятый день Олимпиады-2026. В рамках этого дня будут разыграны медали в женском и мужском пасьюте.

Обе гонки пройдут под эгидой борьбы Франции и Норвегии. У мужчин в топ-4 после спринта оказались два француза: –Кентен Фйион Майе и Эмильен Жаклен – и два норвежца – Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Легрейд. В женской гонке похожая ситуация. В топ спринта заехали скандинавка Марен Киркеэйде и «трёхцветные» Лу Жанмонно и Осеан Мишлон.

Конечно, не только эти две страны будут биться за медали. В разборки могут вмешаться шведы, итальянцы и немцы. Посмотрим, что из этого выйдет!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок преследования. Мы расскажем вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

Старт мужской гонки — в 13:15, а женской — в 16:45 мск.