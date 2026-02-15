Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Лыжные гонки на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция мужской эстафеты 15 февраля 2026

Клебо начинает путь к девятому золоту Олимпиады-2026! Смотрим мужскую эстафету. LIVE
Батраз Томаев
Йоханнес Клебо
Комментарии
Сегодня — ключевой день олимпийского турнира по лыжным гонкам.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх 2026 года будет разыгран комплект наград в мужской эстафете у лыжников. На старт трассы в Валь-ди-Фьемме в Италии выйдут 10 сборных.

Под первым номером убегут норвежские спортсмены. Забойщиком от их команды выступит Эмиль Иверсен. Далее себя покажут Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо. Для финишёра сборной Норвегии эта гонка — историческая. Если он закончит эстафету на первом месте, то станет самым великим зимником в истории Олимпиад. Сейчас у Клебо восемь золотых медалей ОИ, как у Бьорген, Дэли и Бьорндалена.

Интересно, а кто ещё может попасть на подиум? В борьбу за медали точно вступят сборные Франции, Швеции, Италии, США и Финляндии.

Начало эстафеты — в 14:00 мск.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
📌 Кто побежит в эстафете?
Live Батраз Томаев

📌 Кто побежит в эстафете?

Старт-лист сегодняшней гонки выглядит следующим образом:

1. 🇳🇴 — Иверсен, Нюэнгет, Хедегарт и Клебо.
2. 🇨🇭 — Гронд, Виггер, Кле и Ридли.
3. 🇸🇪 — Хегстрём, Хальфварссон, Порома и Ангер.
4. 🇫🇷 — Шели, Лапалус, Делож и Ловера.
5. 🇨🇦 — Маккивер, Сир, Дроле и Стивен.
6. 🇮🇹 — Грац, Барп, Каролло и Пеллегрино.
7. 🇺🇸 — Огден, Шумахер, Хагенбух, Кеттерсон.
8. 🇩🇪 — Бруггер, Мох, Ноц и Штёльбен.
9. 🇫🇮 — Вуоринен, Нисканен, Руусканен, Анттола.
10. 🇨🇿 — Туз, Новак, Бауэр и Опхофф.

10:32 Батраз Томаев

Будем реалистами: во второй сценарий почти не верит. Достаточно посмотреть, как передвигается на этих ОИ Йоханнес. Вспомним его все его победы в Италии:

Нереальный Йоханнес Клебо:
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Видео
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог? Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?
Непобедимый! Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион Непобедимый! Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
10:31 Батраз Томаев

👋 Приветствуем всех любителей спорта, а в особенности поклонников лыжных гонок. Ну что, сегодня у нас исторический при любом исходе. Имеется два варианта развития событий:

1-й: Йоханнес Клебо становится самым крутым среди представителей зимних видов спорта на ОИ

2-й: Йоханнес Клебо, как Малинин и Андерсон, проваливает эстафету, а Норвегия остаётся без золота.

Комментарии
