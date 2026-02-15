Клебо начинает путь к девятому золоту Олимпиады-2026! Смотрим мужскую эстафету. LIVE

Сегодня — ключевой день олимпийского турнира по лыжным гонкам.

Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх 2026 года будет разыгран комплект наград в мужской эстафете у лыжников. На старт трассы в Валь-ди-Фьемме в Италии выйдут 10 сборных.

Под первым номером убегут норвежские спортсмены. Забойщиком от их команды выступит Эмиль Иверсен. Далее себя покажут Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо. Для финишёра сборной Норвегии эта гонка — историческая. Если он закончит эстафету на первом месте, то станет самым великим зимником в истории Олимпиад. Сейчас у Клебо восемь золотых медалей ОИ, как у Бьорген, Дэли и Бьорндалена.

Интересно, а кто ещё может попасть на подиум? В борьбу за медали точно вступят сборные Франции, Швеции, Италии, США и Финляндии.