Никто не может помешать Йоханнесу Клебо стать самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр!

Девятый день Олимпиады-2026. Сегодня будет установлен великий рекорд! LIVE

В воскресенье, 15 февраля, в Италии пройдут соревнования девятого дня Олимпиады-2026. Будет разыграно девять комплектов наград в восьми различных видах спорта. За медали станут сражаться лыжники, биатлонисты, фристайлисты, горнолыжники, скелетонисты, прыгуны с трамплина, сноубордисты и конькобежцы.

Главным событием дня является мужская эстафета в лыжных гонках. Без России спортивной интриги там почти нет, зато на кону девятое золото Йоханнеса Клебо — ранее в истории зимних Олимпиад ни у кого столько побед не было. Впрочем, не стоит забывать и про зрелищные гонки преследования в биатлоне, продолжение мужского хоккейного турнира и старт соревнований в парном фигурном катании.