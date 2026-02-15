Девятый день Олимпиады-2026. Сегодня будет установлен великий рекорд! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В воскресенье, 15 февраля, в Италии пройдут соревнования девятого дня Олимпиады-2026. Будет разыграно девять комплектов наград в восьми различных видах спорта. За медали станут сражаться лыжники, биатлонисты, фристайлисты, горнолыжники, скелетонисты, прыгуны с трамплина, сноубордисты и конькобежцы.
Главным событием дня является мужская эстафета в лыжных гонках. Без России спортивной интриги там почти нет, зато на кону девятое золото Йоханнеса Клебо — ранее в истории зимних Олимпиад ни у кого столько побед не было. Впрочем, не стоит забывать и про зрелищные гонки преследования в биатлоне, продолжение мужского хоккейного турнира и старт соревнований в парном фигурном катании.
Протест финской стороны на результаты мужского спринта на Олимпийских играх – 2026 был отклонён в связи с тем, что был подан спустя слишком долгое время после окончания соревнований. Об этом в официальном сообщении заявила Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Ранее стало известно, что финны недовольны тем, что, как выяснилось, сборным Норвегии и США во время этих соревнований позволили использовать так называемый ролик для клистера между финальными забегами. Он позволяет быстро и просто нанести клистер, изменяя зону держания лыж. В теории это может дать значительное преимущество. Кроме того, финны отмечают, что в предварительных инструкциях для соревнований, разосланных командам, пронос роликов был запрещён. Победителем гонки стал норвежский спортсмен Йоханнес Клебо.
«Согласно статье 361.3.3 Международного регламента соревнований по лыжным гонкам, протест против другого спортсмена или его снаряжения может быть подан не позднее чем через 15 минут после публикации неофициальных результатов. Поскольку гонка состоялась во вторник, 10 февраля, FIS считает, что протест, поданный в субботу финской командой, больше не может быть принят», – говорится в заявлении организации.
Линдси Вонн рассказала, как прошла операция на сломанной ноге после жёсткого падения во время скоростного спуска. Ранее она сообщала об уже трёх перенесённых вмешательствах.
«Последняя операция прошла успешно! Теперь, к счастью, я наконец‑то смогу вернуться в США. Как только вернусь, я сообщу вам больше информации о моей травме», — написала горнолыжница.
Главные интриги дня! За чем сегодня следим пристальнее?
📃 Расписание девятого дня
Кёрлинг
11:05. Мужчины. 6-й тур. США — Швеция.
11:05. Мужчины. 6-й тур. Германия — Великобритания.
11:05. Мужчины. 6-й тур. Италия — Норвегия.
16:05. Женщины. 6-й тур. Япония — Южная Корея.
16:05. Женщины. 6-й тур. Италия — Дания.
16:05. Женщины. 6-й тур. Китай — США.
16:05. Женщины. 6-й тур. Швеция — Великобритания.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Китай — Канада.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Норвегия — США.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Чехия — Италия.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Великобритания — Швейцария.
Бобслей
12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка.
13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.
Горнолыжный спорт
12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.
Фристайл
12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала.
13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала.
13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала.
13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала.
13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал.
13:48. 🥇 Мужчины. Парный могул. Большой финал.
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.
Биатлон
13:15. 🥇 Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования.
16:45. 🥇 Женщины. 12,5 км. Гонка преследования.
Хоккей
14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Чехия.
18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Канада — Франция.
21:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Дания — Латвия.
23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Германия.
Лыжные гонки
14:00. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.
Сноуборд
15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.
16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.
16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал.
16:40. 🥇 Микст. Сноуборд-кросс. Финал.
Конькобежный спорт
18:00. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/4 финала.
19:03. 🥇 Женщины, 500 м. Финал.
Прыжки с трамплина
19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация.
20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд.
21:57. 🥇 Женщины. Большой трамплин. Финал.
Скелетон
20:00. 🥇 Смешанные команды.
Фигурное катание
21:45. Спортивные пары. Короткая программа.