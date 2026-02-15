Скидки
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад — мировой рекорд

Клебо стал лучшим атлетом в истории зимних Олимпиад. Столько золота никто не выигрывал!
Андрей Шитихин
Гениальный норвежский лыжник — уже девятикратный олимпийский чемпион. Он разом опередил и Дэли, и Бьорндалена, и Бьорген.

Это свершилось! Норвежец Йоханнес Клебо официально стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр. Лыжник триумфально завершил мужскую эстафету 4х7,5 км на Играх-2026 и взял свою девятую золотую олимпийскую медаль. Столько не выигрывал никто – даже его легендарные соотечественники.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Сколько золотых медалей выиграл Клебо на ОИ?

На одной только Олимпиаде в Италии Клебо выиграл уже четвёртую золотую награду – после побед в скиатлоне, спринте и коньковой разделке. На данный момент норвежец является самым успешных спортсменом Игр-2026, и у него есть все шансы пополнить свою коллекцию золотых наград ещё двумя экспонатами – впереди у него командный спринт и классический марафон.

Как Клебо забрал самую сложную гонку:
Видели, что сделал Клебо? Так могут побеждать только великие
Путь Клебо к статусу самого титулованного спортсмена в истории зимних Олимпиад начался в Пхёнчхане. В 2018-м Йоханнес забрал личный спринт, а также помог партнёрам победить в командном спринте и эстафете. В Пекине-2022 норвежец победил в личном и командном спринте, но в других гонках его превзошёл Александр Большунов.

На Олимпиаду-2026 Большунова и сборную России не пустили, а Савелий Коростелёв не стал для Клебо преградой к победам. Теперь у норвежца пять золотых медалей в личных гонках и четыре – в командных.

Йоханнес Клебо

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

По количеству золотых наград Клебо превзошёл легендарных соотечественников – лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. У каждого из них было по восемь золотых наград, из которых по пять – в личных гонках.

У Йоханнеса их уже девять. И нет сомнений в том, что уже в Италии он доведёт количество золотых наград до двузначного числа, установив тем самым новый, сумасшедший рекорд. Вероятно, это будут 11 побед.

Норвежец просто разрывает соперников:
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Видео
Кто сможет побить рекорд Йоханнеса Клебо?

Среди тех, кто продолжает выступать, ближе всех к норвежцу по количеству золотых наград 38-летние немецкие саночники Тобиас Арльт и Тобиас Вендль, для которых Олимпиада-2026 с большой вероятностью станет последней в карьере. Но даже у них «всего лишь» по семь золотых наград.

Так что все надежды на таких спортсменов-универсалов, как швейцарец Франьо фон Алльмен или американец Джордан Штольц. Может быть, горнолыжник станет универсалом, а конькобежец побежит вообще все дистанции, и тогда они сумеют подобраться к невероятному достижению норвежца.

Джордан Штольц

Фото: Elsa/Getty Images

Впрочем, сам Клебо пока останавливаться не намерен. Йоханнес уже говорил, что собирается выступить на Олимпиаде-2030. Там ему будет всего 33 года – прекрасный возраст для лыжника, желающего побеждать снова и снова.

Если считать не только Олимпиады, то Клебо — не самый крутой:
Кто самый крутой атлет в истории зимних видов спорта? Правильный ответ вас удивит!
Кто самый крутой атлет в истории зимних видов спорта? Правильный ответ вас удивит!
