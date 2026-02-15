Клебо стал лучшим атлетом в истории зимних Олимпиад. Столько золота никто не выигрывал!

Гениальный норвежский лыжник — уже девятикратный олимпийский чемпион. Он разом опередил и Дэли, и Бьорндалена, и Бьорген.

Это свершилось! Норвежец Йоханнес Клебо официально стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр. Лыжник триумфально завершил мужскую эстафету 4х7,5 км на Играх-2026 и взял свою девятую золотую олимпийскую медаль. Столько не выигрывал никто – даже его легендарные соотечественники.

Сколько золотых медалей выиграл Клебо на ОИ?

На одной только Олимпиаде в Италии Клебо выиграл уже четвёртую золотую награду – после побед в скиатлоне, спринте и коньковой разделке. На данный момент норвежец является самым успешных спортсменом Игр-2026, и у него есть все шансы пополнить свою коллекцию золотых наград ещё двумя экспонатами – впереди у него командный спринт и классический марафон.

Путь Клебо к статусу самого титулованного спортсмена в истории зимних Олимпиад начался в Пхёнчхане. В 2018-м Йоханнес забрал личный спринт, а также помог партнёрам победить в командном спринте и эстафете. В Пекине-2022 норвежец победил в личном и командном спринте, но в других гонках его превзошёл Александр Большунов.

На Олимпиаду-2026 Большунова и сборную России не пустили, а Савелий Коростелёв не стал для Клебо преградой к победам. Теперь у норвежца пять золотых медалей в личных гонках и четыре – в командных.

Йоханнес Клебо Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

По количеству золотых наград Клебо превзошёл легендарных соотечественников – лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. У каждого из них было по восемь золотых наград, из которых по пять – в личных гонках.

У Йоханнеса их уже девять. И нет сомнений в том, что уже в Италии он доведёт количество золотых наград до двузначного числа, установив тем самым новый, сумасшедший рекорд. Вероятно, это будут 11 побед.

Кто сможет побить рекорд Йоханнеса Клебо?

Среди тех, кто продолжает выступать, ближе всех к норвежцу по количеству золотых наград 38-летние немецкие саночники Тобиас Арльт и Тобиас Вендль, для которых Олимпиада-2026 с большой вероятностью станет последней в карьере. Но даже у них «всего лишь» по семь золотых наград.

Так что все надежды на таких спортсменов-универсалов, как швейцарец Франьо фон Алльмен или американец Джордан Штольц. Может быть, горнолыжник станет универсалом, а конькобежец побежит вообще все дистанции, и тогда они сумеют подобраться к невероятному достижению норвежца.

Джордан Штольц Фото: Elsa/Getty Images

Впрочем, сам Клебо пока останавливаться не намерен. Йоханнес уже говорил, что собирается выступить на Олимпиаде-2030. Там ему будет всего 33 года – прекрасный возраст для лыжника, желающего побеждать снова и снова.