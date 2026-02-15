«Он выложился на все 100% и может собой гордиться». Интервью с хореографом Петра Гуменника

Российский фигурист Пётр Гуменник завершил своё выступление на Олимпийских играх. Он справился со сложнейшим контентом в своей короткой и произвольной программах и занял шестое место по итогам соревнований. Спортсмен вполне мог бороться за более высокие места, но судьи не были благосклонны к фигуристу без рейтинга, ставили маленькие надбавки за элементы и низкие компоненты. Помимо технической оценки, Пётр славится сильной хореографией, пластикой и скольжением, это отчасти заслуга хореографа штаба Тамары Москвиной — Николая Морошкина. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Николай поделился впечатлениями от Олимпийских игр, проката Гуменника, командного турнира и дал наставления для Аделии Петросян.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

«Для многих фигуристов командник сыграл плохую шутку»

— Какие впечатления от мужского турнира Олимпийских игр и конкретно проката Петра?

— Его прокатами сложно быть недовольным, потому что он справился со своей задачей на все 100%! Справился с той ответственностью, которая на него свалилась, и с той задачей, которую он сам себе поставил в плане исполнения сложного контента — это лутц и флип в короткой и пять четверных в произвольной программе. Ту задачу, которую он поставил себе весной, он выполнил и может собой гордиться, как и все мы.

— В произвольной программе судьи нашли очень много недокрутов, они там были, на ваш взгляд?

— У нас в фигурном катании можно взять абсолютно любой прыжок, и у любого можно будет найти, к чему придраться. Я думаю, что судьям виднее, но нам хотелось бы, чтобы этих недокрутов нашлось поменьше. Тогда Петя был бы повыше на пару мест и это было бы невероятное счастье. Но получилось так, как получилось.

— Получилось уже списаться с Петром, поздравить его, обсудить какие-то вещи?

— Между короткой и произвольной мы были на связи, но сильно не общались. Я на соревнованиях стараюсь его не беспокоить, потому что понимаю — ему есть чем заняться. Он знает, что надо делать. И всё у него в порядке. После произвольной программы написал ему короткое сообщение, что поздравляю и горжусь, больше пока его не трогаю.

— Что думаете по поводу выступлений других парней?

— Я не знаю, что случилось с Ильёй Малининым. Возможно, он просто перегорел. Очень жалко, что так сложилось, потому что он был достоин самого высокого места. Илья к этому шёл — и статистика его выступлений была ошеломляющей: 14 побед подряд. Рад за Алексея Урманова, за его непростой тернистый тренерский путь, что получилось стать и олимпийским чемпионом, и тренером олимпийского чемпиона. Также мне понравился Стивен Гоголев в произвольной программе, потому что второй концерт Рахманинова — это очень сложная музыка. Мне кажется, что Рахманинова очень тяжело катать, музыка очень сильная, тяжёлая — она придавливает спортсмена. Но он справился и оставил о себе хорошее впечатление. Также мне понравился Пётр Гуменник. Вот мои топ-3 по произвольной программе: Шайдоров, Гуменник, Гоголев.

— А по поводу японцев — Юма Кагияма и Сюн Сато?

— Не хочу ничего про них говорить. Не могу сказать, что я был в восторге от их выступлений. Впечатление от их катания было смешанное и неоднозначное.

— Как вам командные соревнования? Может, там что-то впечатлило или удивило?

— Боюсь, что для многих фигуристов, особенно в мужском одиночном катании, командник сыграл плохую шутку. Потому что спортсмены выложились эмоционально, боролись за команду и не успели восстановить свои моральные силы, чтобы при личном выступлении откататься чисто и именно в том моменте, где они должны быть самыми лучшими и самыми чистыми — это личный турнир, они были немножко не восстановленными и перегоревшими.

— Многие говорят, что командник надо ставить после личного турнира.

— Я бы тоже так сделал, потому что главное — это личный турнир, либо делать какой-то отдых после него побольше, особенно для мужчин-одиночников, у которых очень серьёзный в наше время контент, требует восстановления координации, мотивации и настроения и всего-всего-всего того, что копится долгое время. Им просто не хватило времени на восстановление, вот и всё, это лично моё мнение, я могу ошибаться.

«На вторую оценку рассчитывать не будем»

— Приближаются соревнования пар, следите?

— Да, конечно, приходится смотреть. Мы должны следить за тем, что делают наши иностранные коллеги.

— А есть фавориты?

— Да, конечно — это Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Болею за них, надеюсь, что у них всё получится.

— Немного про Аделию. Многие говорят, что ей необходимо идти на риск в короткой программе и делать тройной аксель, вы как считаете?

— Конечно, это нужно делать. Она, как и Пётр, будет в первой разминке. По опыту с Гуменником, по большому счёту только техническая сможет нас спасти. Да и в принципе, мы знаем, что на вторую оценку мы рассчитывать не будем. Придётся рисковать, чтобы на произвольную программу подобраться как можно ближе к лидерам.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

— С Аделией будет Даниил Глейхенгауз, как это скажется на ней?

— В любом случае я считаю, что это должно сработать только в помощь и в плюс. Потому что, когда с тобой едет твой тренер, а не ты одна, это намного приятнее, полезнее. И ты чувствуешь безопасность, поддержку — что ты не одна.

— Какие пожелания и напутствия для Аделии можете сказать?

— Не сомневаться, быть смелой и получать удовольствие от момента, в котором она будет находиться.