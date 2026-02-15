Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Интервью с Николаем Морошкиным о выступлении Петра Гуменника в Милане: баллы, судейство, рейтинг, Аделия Петросян

«Он выложился на все 100% и может собой гордиться». Интервью с хореографом Петра Гуменника
Мара Кравченко
Интервью с хореографом Петра Гуменника
Комментарии
Николай Морошкин делится впечатлениями об Олимпиаде.

Российский фигурист Пётр Гуменник завершил своё выступление на Олимпийских играх. Он справился со сложнейшим контентом в своей короткой и произвольной программах и занял шестое место по итогам соревнований. Спортсмен вполне мог бороться за более высокие места, но судьи не были благосклонны к фигуристу без рейтинга, ставили маленькие надбавки за элементы и низкие компоненты. Помимо технической оценки, Пётр славится сильной хореографией, пластикой и скольжением, это отчасти заслуга хореографа штаба Тамары Москвиной — Николая Морошкина. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Николай поделился впечатлениями от Олимпийских игр, проката Гуменника, командного турнира и дал наставления для Аделии Петросян.

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: РИА Новости

«Для многих фигуристов командник сыграл плохую шутку»

— Какие впечатления от мужского турнира Олимпийских игр и конкретно проката Петра?
— Его прокатами сложно быть недовольным, потому что он справился со своей задачей на все 100%! Справился с той ответственностью, которая на него свалилась, и с той задачей, которую он сам себе поставил в плане исполнения сложного контента — это лутц и флип в короткой и пять четверных в произвольной программе. Ту задачу, которую он поставил себе весной, он выполнил и может собой гордиться, как и все мы.

— В произвольной программе судьи нашли очень много недокрутов, они там были, на ваш взгляд?
— У нас в фигурном катании можно взять абсолютно любой прыжок, и у любого можно будет найти, к чему придраться. Я думаю, что судьям виднее, но нам хотелось бы, чтобы этих недокрутов нашлось поменьше. Тогда Петя был бы повыше на пару мест и это было бы невероятное счастье. Но получилось так, как получилось.

Материалы по теме
Россию не пускают на международку, чтобы спасти медали. Судьи уничтожили рекорд Гуменника!
Россию не пускают на международку, чтобы спасти медали. Судьи уничтожили рекорд Гуменника!

— Получилось уже списаться с Петром, поздравить его, обсудить какие-то вещи?
— Между короткой и произвольной мы были на связи, но сильно не общались. Я на соревнованиях стараюсь его не беспокоить, потому что понимаю — ему есть чем заняться. Он знает, что надо делать. И всё у него в порядке. После произвольной программы написал ему короткое сообщение, что поздравляю и горжусь, больше пока его не трогаю.

— Что думаете по поводу выступлений других парней?
— Я не знаю, что случилось с Ильёй Малининым. Возможно, он просто перегорел. Очень жалко, что так сложилось, потому что он был достоин самого высокого места. Илья к этому шёл — и статистика его выступлений была ошеломляющей: 14 побед подряд. Рад за Алексея Урманова, за его непростой тернистый тренерский путь, что получилось стать и олимпийским чемпионом, и тренером олимпийского чемпиона. Также мне понравился Стивен Гоголев в произвольной программе, потому что второй концерт Рахманинова — это очень сложная музыка. Мне кажется, что Рахманинова очень тяжело катать, музыка очень сильная, тяжёлая — она придавливает спортсмена. Но он справился и оставил о себе хорошее впечатление. Также мне понравился Пётр Гуменник. Вот мои топ-3 по произвольной программе: Шайдоров, Гуменник, Гоголев.

— А по поводу японцев — Юма Кагияма и Сюн Сато?
— Не хочу ничего про них говорить. Не могу сказать, что я был в восторге от их выступлений. Впечатление от их катания было смешанное и неоднозначное.

— Как вам командные соревнования? Может, там что-то впечатлило или удивило?
— Боюсь, что для многих фигуристов, особенно в мужском одиночном катании, командник сыграл плохую шутку. Потому что спортсмены выложились эмоционально, боролись за команду и не успели восстановить свои моральные силы, чтобы при личном выступлении откататься чисто и именно в том моменте, где они должны быть самыми лучшими и самыми чистыми — это личный турнир, они были немножко не восстановленными и перегоревшими.

— Многие говорят, что командник надо ставить после личного турнира.
— Я бы тоже так сделал, потому что главное — это личный турнир, либо делать какой-то отдых после него побольше, особенно для мужчин-одиночников, у которых очень серьёзный в наше время контент, требует восстановления координации, мотивации и настроения и всего-всего-всего того, что копится долгое время. Им просто не хватило времени на восстановление, вот и всё, это лично моё мнение, я могу ошибаться.

Материалы по теме
«Не хотят видеть русских?» За рубежом уверены, что Гуменник должен был получить медаль Игр
«Не хотят видеть русских?» За рубежом уверены, что Гуменник должен был получить медаль Игр

«На вторую оценку рассчитывать не будем»

— Приближаются соревнования пар, следите?
— Да, конечно, приходится смотреть. Мы должны следить за тем, что делают наши иностранные коллеги.

— А есть фавориты?
— Да, конечно — это Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Болею за них, надеюсь, что у них всё получится.

— Немного про Аделию. Многие говорят, что ей необходимо идти на риск в короткой программе и делать тройной аксель, вы как считаете?
— Конечно, это нужно делать. Она, как и Пётр, будет в первой разминке. По опыту с Гуменником, по большому счёту только техническая сможет нас спасти. Да и в принципе, мы знаем, что на вторую оценку мы рассчитывать не будем. Придётся рисковать, чтобы на произвольную программу подобраться как можно ближе к лидерам.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: РИА Новости

— С Аделией будет Даниил Глейхенгауз, как это скажется на ней?
— В любом случае я считаю, что это должно сработать только в помощь и в плюс. Потому что, когда с тобой едет твой тренер, а не ты одна, это намного приятнее, полезнее. И ты чувствуешь безопасность, поддержку — что ты не одна.

— Какие пожелания и напутствия для Аделии можете сказать?
— Не сомневаться, быть смелой и получать удовольствие от момента, в котором она будет находиться.

Материалы по теме
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android