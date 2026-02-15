Нервы не железные. Неожиданная развязка мужской гонки преследования на ОИ-2026

У француза Эмильена Жаклена были все шансы на олимпийское золото, но он дрогнул. А швед Мартин Понсилуома оказался спокоен.

Итоги мужского спринта на Олимпиаде-2026 обещали сочную схватку за очередное золото в мужской гонке преследования. С одной стороны, Кентен Фийон Майе на дистанции 7,5 км смог обеспечить себе стартовый отрыв в пасьюте порядка 15 секунд. С другой – сам француз признавался, что в моменте выдал чуть ли не гонку жизни, то есть слабые места у него есть. А позади – толпа мастеровитых и голодных до золота преследователей: Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Легрейд, Эмильен Жаклен, оставшийся в 0,2 секунды от пьедестала. А ещё – Самуэльссон, Дале-Шевдал, Понсилуома. У всех были шансы.

Первый круг лидеры потратили на разминку и сброс эмоционального напряжения – каждый из топ-5 промахнулся по разу. Это мало на что повлияло в расстановке сил. Можно отметить только то, что Жаклен догнал Фиона Майе, а Понсилуома, стрелявший чисто, взлетел сразу же на четвёртое место.

Лидирующий тандем французов распался на второй лёжке. Кентен допустил ещё два промаха и вычеркнул себя из списка претендентов на золото, а Жаклен устроил стрелковое шоу в своём стиле – чистая стрельба лёжа за 21 секунду – это, конечно, мощно! За ним на третий круг ушли Кристиансен (+13 секунд) и Легрейд (+23 секунды). Понсилуома, Дале-Шевдал и француз Эрик Перро шли на некотором отдалении и ждали ошибок спортсменов из тройки лидеров.

И ошибки были. Норвежцы, которые так и не смогли догнать на дистанции Жаклена, на первой стойке промахнулись по разу. А Понсилуома и Перро работали без ошибок и сменили их на второй и третьей позициях виртуального пьедестала. Первую же по-прежнему занимал Жаклен. Он снова стрелял быстро и точно. А ошибки конкурентов принесли ему роскошные 34 секунды отрыва.

Казалось, что Эмильену наконец-то воздастся за неудачу накануне. Французу нужно было совершить ещё пять (или хотя бы четыре) точных выстрелов. Однако это не так-то просто, когда ты понимаешь, что на кону – золото Олимпиады.

Эмильен Жаклен Фото: Michael Steele/Getty Images

Жаклен закрыл всего три мишени и погнал на два штрафных круга, надеясь, что все его преследователи тоже будут ошибаться. Но Мартин Понсилуома оказался намного хладнокровнее – пять из пяти. Швед получил 15 секунд отрыва перед последним кругом, а за его спиной боролись Жаклен и Легрейд.

В этот раз обошлось без драматичной развязки. Уже в начале пятого круга стало понятно, что Понсилуома своё лидерство не отдаст и что Жаклен с Легрейдом не справится. Было опасение, что расстроенный Эмильен может и бронзу упустить, однако Перро всё-таки был не настолько быстр, чтобы отыграть 20 секунд за круг.

Мартин Понсилуома – олимпийский чемпион в гонке преследования. Стурла Легрейд – снова с медалью. Эмильен Жаклен может утешиться бронзой, но, наверное, это не предел его мечтаний, если учитывать, как складывалась гонка.

Но в решающий момент просто победил тот, у кого нервы были крепче.