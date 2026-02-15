Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Разбор оценок Петра Гуменника на Олимпиаде: что поставили судьи, недокруты, протокол, засудили ли российского фигуриста

Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку в вопросе оценок
Анастасия Матросова
Засудили ли Гуменника на Олимпиаде? Ставим точку
Комментарии
Кажется, в этом деле всё не так очевидно.

Мужская произвольная программа на Олимпиаде в Милане завершилась больше суток назад, но отходить от произошедшего, кажется, придётся очень долго. Не утихают споры о неравномерном судействе – при более чистом прокате к Петру Гуменнику – россиянину в нейтральном статусе – отнеслись слишком строго.

Так засудили в итоге Гуменника на Олимпиаде или нет? Давайте повнимательнее посмотрим на цифры.

Протокол произвольной программы Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026

Протокол произвольной программы Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026

Фото: ISU

Обратимся к списку судей мужской произвольной программы на Олимпиаде:

судья №1. Надежда Фёдорова (Грузия);
судья №2. Кристин Бланк (Швейцария);
судья №3. Тициана Моранди (Италия);
судья №4. Лайла Давидссон (Швеция);
судья №5. Хайлян Чжан (Китай);
судья №6. Кристина Лундгрен (США);
судья №7. Леанна Кэрон (Канада);
судья №8. Надежда Парецкая (Казахстан);
Судья №9. Юрий Клюшников (Азербайджан).

Техническая бригада сохранилась в том же составе, но в произвольной программе она оказалась более придирчивой. Если в короткой все прыжки Гуменника не получили никаких отметок, то в произвольной лишь первые три прыжковых элемента получили положительные надбавки. Сложно сказать, были ли эти недокруты на самом деле и на основании чего их ставила бригада, потому что кадры из трансляции и кадры с судейской камеры – это разные вещи и с одного ракурса один и тот же элемент может показаться чистым, а с другого будет виден недокрут.

Оценки за технику Петра Гуменника по странам

Оценки за технику Петра Гуменника по странам

Фото: Skating Scores

Плюсовали чистые прыжки уже лучше, чем в короткой программе. В протоколе мелькнуло гораздо больше двоек и троек. Выше среднего прокат Петра оценили арбитры из Швеции, Грузии, Казахстана и Азербайджана. При этом судьи из Италии и Канады дали Петру на 4,5 и на 6 баллов меньше – ведь прямыми конкурентами Петра по таблице были Даниэль Грассль и Стивен Гоголев. В меньшей степени это коснулось прыжов, скорее, оценки за компоненты – у итальянки и канадки Пётр оказался с 15-й суммой дня во второй оценке.

Так что, по сути, Петру поставили оценки по его прокатам, а подтягивание своих спортсменов в фигурном катании существовало всегда. А «подушки безопасности» в виде рейтинга у него не было – эта «подушка безопасности» спасла некоторых фигуристов, которые по таблице Гуменника обошли. Помелькай Пётр чуть больше на международном уровне – всё было бы совсем по-другому. Ведь с таких же компонентов на международке начинали лучшие наши одиночники и постепенно с опытом продвигались дальше и завоёвывали доверие судей.

Мог ли Гуменник действительно быть с медалью или судьи не дали бы?

Как мы видим по результатам Милана, мужское одиночное катание – совершенно непредсказуемый вид, а на Олимпиаде может случиться абсолютно что угодно и пасть может даже 100-процентный фаворит. Так что даже при таком судействе Пётр мог оказаться в тройке призёров. Недостачи в баллах сложились из мелочей – каскад в короткой программе с двойным прыжком, два оборота в риттбергере в заключительном каскаде произвольной…

Вероятно, не возникни проблемы с музыкой, волнения было бы меньше – и в короткой было бы больше баллов, и итоговое место было бы выше. Споры в основном горят до сих пор из-за того, что Гуменнику не хватило совсем чуть-чуть, всего трёх баллов – и то, что всем казалось невозможным, по сути, ускользнуло из рук и было реальным.

Но, наверное, все они сейчас уже не важны – ведь сам фигурист остался полностью удовлетворён тем, что случилось на Олимпиаде, своими прыжками, катанием и общим впечатлением от проката, и уезжает из Милана с приятными эмоциями.

Комментарии
