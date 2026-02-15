Клебо помог биатлонисту стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках! Вот это расклад

Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Сборная Норвегии с Клебо в составе выиграла эстафету на Олимпиаде-2026, Франция — вторая, Италия — третья

Андрей Шитихин
Лыжники Норвегии выиграли эстафету на ОИ-2026
Комментарии
Но каков же Пеллегрино — принёс Италии бронзу перед домашними трибунами.

Сборная Норвегии ожидаемо выиграла мужскую лыжную эстафету 4х7,5 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Фавориты уверенно забрали победу. Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.

Он и сам историческую медаль взял, и помог биатлонисту стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках! Ведь эстафету Клебо передал Эйнар Хедегарт, который прервал карьеру в биатлоне ради попытки отобраться на Олимпиаду. Всё было не зря.

Хедегарт сменил биатлон на лыжи и не прогадал:
В составе сборной Норвегии первый этап эстафеты бежал Эмиль Иверсен. Ветеран норвежских лыж четыре года назад в Пекине был разгромлен на своём этапе Алексеем Червоткиным. Но ни Червоткина, ни вообще сборной России на Олимпиаде-2026 нет, а больше никто из соперников не рискнул устроить Иверсену такую прожарку.

Эмиль, которого к сезону готовил дед Йоханнеса Клебо, передал эстафету Мартину Нюэнгету буквально на секунду раньше остальных. Нюэнгет на первом круге своего этапа шёл в очень хорошем темпе, а на втором круге убежал в отрыв и отправил на коньковый этап Хедегарта.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

Эйнар провёл этап очень убедительно, но за ним бежал француз Матис Делож, который на Олимпиаде-2026 выиграл уже два серебра в дистанционных гонках, уступив только Клебо. Хедегарт не смог увеличить отрыв, однако и наизнанку не выворачивался. Он передал эстафету Клебо, который вообще пробежал в режиме тренировки.

Клебо — просто король:
Даже странно, что на финишной прямой не оказалось никого, кто дал бы Йоханнесу национальный флаг. Но он и так финишировал эффектно, нарочито спокойно сняв палки и приветствуя болельщиков.

Французы уверенно докатили до серебра – для Деложа оно вообще уже третье (идёт по стопам Максима Вылегжанина), а бронзу в борьбе с финнами вырвали итальянцы.

Хотя был момент, когда бежавший на втором этапе Элиа Барп начал ловить просвет и казалось, что они отвалятся. Но Барп нашёл в себе силы вернуться в число лидеров. На третьем этапе Мартино Каролло поймал более 20 секунд от финнов, но 35-летний Федерико Пеллегрино очень быстро сократил отставание, а на последних 500 метрах не оставил шансов сопернику. Шикарная гонка от Федерико, который проводит свой последний сезон в спорте.

В мужской гонке не было таких кульбитов, как в женской:
Комментарии
