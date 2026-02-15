Итальянка выиграла историческое золото на домашней Олимпиаде. Лиза Виттоцци — космос!

Женские биатлонные гонки на Олимпийских играх в Италии удивительно непредсказуемы. И гонка преследования эту тенденцию только подтвердила. Впрочем, в этот раз неожиданность, пожалуй, оставила только приятные впечатления у нейтральных поклонников этого вида спорта.

Ну а итальянские зрители, кажется, бьются в экстазе.

Главным фаворитом, конечно же, выглядела Лу Жанмонно. В спринте француженка уступила только соотечественнице Осеан Мишлон и сенсационной победительнице норвежке Марен Киркеэйде. На стороне Жанмонно – её стабильность, которой не могут похвастаться соперницы.

В минуте от Киркеэйде стартовали болгарка Милена Тодорова, итальянка Лиза Виттоцци, здесь же Суви Минккинен и Франциска Пройс. Каждая из них могла бы побороться за призы. Но боги были на стороне хозяйки Игр-2026.

Самый важный ноль в жизни

На первом же рубеже Осеан Мишлон допустила два промаха и выбыла из тройки сильнейших. Зато с лёжкой идеально справились её основные конкурентки – Киркеэйде, Жанмонно и Виттоцци.

Марен Киркеэйде Фото: Harry How/Getty Images

А уже на второй стрельбе норвежка и француженка не справились с нервами. Спортсменки допустили по промаху и позволили возглавить гонку Лизе Виттоцци. Радоваться было рано, ведь Киркеэйде не собиралась отпускать Лизу одну в эту прогулку за золотом. Марен нагнала итальянку ещё до третьего рубежа, где обе провели чистейшую стрельбу и ушли на дистанцию с 30-секундным преимуществом над Жанмонно, Минккинен и Пройс.

Казалось, что Лиза уже смирилась с серебром. Итальянка не выдерживала скорости давившей газ в пол Киркеэйде. Но, кажется, именно ускорение норвежку и подкосило. На последнем рубеже Марен допустила два промаха, а красотка Виттоцци сделала самый важный ноль в своей жизни.

Историческое достижение Лизы

С 40-секундным преимуществом итальянка отправилась за золотой олимпийской медалью – первой в своей карьере и первой для Италии в олимпийском биатлоне. Лиза прошла последний круг, улыбаясь и отвешивая поклоны болельщикам. Она была самым счастливым человеком на земле.

А в борьбу за серебро неожиданно вписалась финка Суви Минккинен. Спортсменка до последнего боролась с быстроногой Киркейэде, которая, пробежав лишних 450 метров за гонку, всё равно сохранила больше сил на последнем круге. Но и бронза – настоящий успех для Суви и всей Финляндии.

Фаворит гонки Лу Жанмонно финишировала только четвёртой, допустив три промаха, её подруга по команде Мишлон заняла пятое место, а замкнула шестёрку сильнейших немка Франциска Пройс.

Кстати, ещё одна итальянка Доротея Вирер совершила один из самых мощных прорывов в гонке. 35-летняя дива мирового биатлона поднялась с 44-го на девятое место.

Этот день точно войдёт в историю женского итальянского биатлона.