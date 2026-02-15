Топ-события понедельника: Олимпиада-2026, Матч звёзд НБА, «Барса» в Примере и СКА — «СЮ»

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 16 февраля в Матч-центре
- 🏀 1:00: Матч звёзд НБА
- ❄️ 12:00: Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2026, слалом, мужчины, первая и вторая попытки
- 🥇❄️ 13:00: Шорт-трек, Олимпийские игры — 2026, женщины, 1000 м, финалы
- ❄️🏒 18:40: США — Швеция, Олимпийские игры — 2026, хоккей, женщины, 1/2 финала
- 🏒 19:30: СКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
- 🥇❄️⛸️ 22:00: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, спортивные пары, произвольная программа
- ⚽️ 23:00: «Жирона» — «Барселона», Примера, 24-й тур
- ❄️🏒 23:10: Канада — Швейцария, Олимпийские игры — 2026, хоккей, женщины, 1/2 финала
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏀 1:00: Матч звёзд НБА
Интрига: кто станет чемпионом?
Конкурсы на звёздном уикенде НБА остались позади. На очереди самое главное шоу — Матч звёзд! Смогут ли представители игроки не из США дать бой двум командам хозяев? Придётся очень непросто, но Йокич, Вембаньяма и остальные точно способны побороться за победу. Будет интересно.
❄️ 12:00: Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2026, слалом, мужчины, первая и вторая попытки
Интрига: дебют россиянина
В понедельник на олимпийской трассе в Бормио дебютирует российский горнолыжник Семён Ефимов. Призёр юниорского чемпионата мира и Универсиады попробует свои силы в слаломе. На медали ему будет трудно рассчитывать, однако показать себя и доехать до финиша необходимо.
🥇❄️ 13:00: Шорт-трек, Олимпийские игры — 2026, женщины, 1000 м, финалы
Интрига: Алёна Крылова выйдет в полуфинал?
Российская спортсменка, выступающая в шорт-треке, продолжает борьбу на Олимпийских играх в Милане. 16 февраля ей предстоит побороться за место в одном из забегов 1/2 финала. Задача для Алёны Крыловой сложная, если учитывать отсутствие большого международного опыта. Но почему бы не попробовать совершить мини-сенсацию? Ведь терять ей нечего!
❄️🏒 18:40: США — Швеция, Олимпийские игры — 2026, хоккей, женщины, 1/2 финала
Интрига: сколько пропустят американки?
Американки катком проходятся по соперницам на Олимпиаде. Со счётом 5:0 были обыграны канадки в принципиальной встрече, а единственный пропущенный гол пришёлся на первый матч в группе. Последнюю победу шведские хоккеистки над американками одержали ровно 20 лет назад на Олимпиаде в Турине. Итальянская земля подарит скандинавкам ещё одно чудо?
🏒 19:30: СКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: СКА пойдёт за пятой победой подряд?
СКА вдрызг проваливал январь и даже дал надежду «Шанхаю» на то, чтобы устроить погоню за соседями. Но петербуржцы вовремя преобразились и выиграли четыре матча подряд. Теперь их позициям в восьмёрке никто не угрожает. Артемий Плешков одержал первую «сухую» победу в Астане, став третьим вратарём СКА с шат-аутом в этом сезоне. Может быть, сделает второй подряд в игре с «Салаватом»?
🥇❄️⛸️ 22:00: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, спортивные пары, произвольная программа
Интрига: какая пара заберёт золото?
Произвольная программа у спортивных пар обещает получиться интересной! Наверняка основная борьба за золото развернётся между чемпионами Европы Анастасией Метёлкиной и Лукой Берулавой, японскими триумфаторами финала Гран-при Миурой и Кихарой, а также сильными дуэтами из Германии и Италии. Судьбу олимпийского подиума определят безупречность исполнения и чистота проката!
⚽️ 23:00: «Жирона» — «Барселона», Примера, 24-й тур
Интрига: как закончится дерби Каталонии?
«Барселоне» необходимо возвращаться на первое место в Ла Лиге. Для этого надо обыгрывать «Жирону». Ещё несколько лет назад это казалось не самой простой задачей, но сосед по Каталонии сдулся – больше не претендует на зону ЛЧ (идёт в середине таблицы), не привлекает внимание красивой атакующей игрой. Несмотря на гостевой статус матча, «Барса» всё равно фаворит.
❄️🏒 23:10: Канада — Швейцария, Олимпийские игры — 2026, хоккей, женщины, 1/2 финала
Интрига: швейцарки будут пытаться «засушить» канадок?
Сборная Швейцарии не была фаворитом в четвертьфинальном матче с Финляндией, однако на Олимпиаде в женском хоккее не обошлось без сенсации – швейцарки со счётом 1:0 переиграли финнок. Канада будет очевидным фаворитом, сколько шайб забросят «кленовые»?