Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных матчей 16 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Олимпиада-2026, Матч звёзд НБА, «Барса» в Примере и СКА — «СЮ»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 февраля 2026 года
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: полуфиналы в женском хоккее в Италии, фигурное катание, а также россияне Ефимов и Крылова на ОИ! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: Матч звёзд НБА

Интрига: кто станет чемпионом?

Конкурсы на звёздном уикенде НБА остались позади. На очереди самое главное шоу — Матч звёзд! Смогут ли представители игроки не из США дать бой двум командам хозяев? Придётся очень непросто, но Йокич, Вембаньяма и остальные точно способны побороться за победу. Будет интересно.

Почему всё так плохо?
Конкурс слэм-данков больше не вау. НБА срочно нужен перезапуск
Конкурс слэм-данков больше не вау. НБА срочно нужен перезапуск

❄️ 12:00: Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2026, слалом, мужчины, первая и вторая попытки

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Не началось

Интрига: дебют россиянина

В понедельник на олимпийской трассе в Бормио дебютирует российский горнолыжник Семён Ефимов. Призёр юниорского чемпионата мира и Универсиады попробует свои силы в слаломе. На медали ему будет трудно рассчитывать, однако показать себя и доехать до финиша необходимо.

Календарь Олимпиады
Биография нашего спортсмена:
«Твоя минута славы». У нашего горнолыжника есть лишь один шанс на медаль Олимпиады-2026
«Твоя минута славы». У нашего горнолыжника есть лишь один шанс на медаль Олимпиады-2026

🥇❄️ 13:00: Шорт-трек, Олимпийские игры — 2026, женщины, 1000 м, финалы

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
16 февраля 2026, понедельник. 13:00 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
16 февраля 2026, понедельник. 13:55 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
16 февраля 2026, понедельник. 14:36 МСК
Не началось

Интрига: Алёна Крылова выйдет в полуфинал?

Российская спортсменка, выступающая в шорт-треке, продолжает борьбу на Олимпийских играх в Милане. 16 февраля ей предстоит побороться за место в одном из забегов 1/2 финала. Задача для Алёны Крыловой сложная, если учитывать отсутствие большого международного опыта. Но почему бы не попробовать совершить мини-сенсацию? Ведь терять ей нечего!

Календарь Олимпиады
Итоги квалификации:
Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады. И это уже круто!
Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады. И это уже круто!

❄️🏒 18:40: США — Швеция, Олимпийские игры — 2026, хоккей, женщины, 1/2 финала

Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/2 финала
16 февраля 2026, понедельник. 18:40 МСК
США
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько пропустят американки?

Американки катком проходятся по соперницам на Олимпиаде. Со счётом 5:0 были обыграны канадки в принципиальной встрече, а единственный пропущенный гол пришёлся на первый матч в группе. Последнюю победу шведские хоккеистки над американками одержали ровно 20 лет назад на Олимпиаде в Турине. Итальянская земля подарит скандинавкам ещё одно чудо?

Календарь Олимпиады
Как американки обыграли канадок:
Видео
Видеообзор матча Канада — США на Олимпиаде по хоккею среди женщин

🏒 19:30: СКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: СКА пойдёт за пятой победой подряд?

СКА вдрызг проваливал январь и даже дал надежду «Шанхаю» на то, чтобы устроить погоню за соседями. Но петербуржцы вовремя преобразились и выиграли четыре матча подряд. Теперь их позициям в восьмёрке никто не угрожает. Артемий Плешков одержал первую «сухую» победу в Астане, став третьим вратарём СКА с шат-аутом в этом сезоне. Может быть, сделает второй подряд в игре с «Салаватом»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Ларионов — о победе в Астане:
Игорь Ларионов оценил разгромную победу СКА над «Барысом»

🥇❄️⛸️ 22:00: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, спортивные пары, произвольная программа

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Не началось

Интрига: какая пара заберёт золото?

Произвольная программа у спортивных пар обещает получиться интересной! Наверняка основная борьба за золото развернётся между чемпионами Европы Анастасией Метёлкиной и Лукой Берулавой, японскими триумфаторами финала Гран-при Миурой и Кихарой, а также сильными дуэтами из Германии и Италии. Судьбу олимпийского подиума определят безупречность исполнения и чистота проката!

Календарь Олимпиады
Следим за короткой программой вместе:
Экс-россияне дебютировали на Играх за новую сборную! Уход из России пошёл на пользу. LIVE
Live
Экс-россияне дебютировали на Играх за новую сборную! Уход из России пошёл на пользу. LIVE

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Барселона», Примера, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится дерби Каталонии?

«Барселоне» необходимо возвращаться на первое место в Ла Лиге. Для этого надо обыгрывать «Жирону». Ещё несколько лет назад это казалось не самой простой задачей, но сосед по Каталонии сдулся – больше не претендует на зону ЛЧ (идёт в середине таблицы), не привлекает внимание красивой атакующей игрой. Несмотря на гостевой статус матча, «Барса» всё равно фаворит.

Статистика Примеры
Вот это история!
«Был контракт на $ 1 млн, но я плакал от тоски по семье». Как «Реал» 7 раз упустил Неймара
«Был контракт на $ 1 млн, но я плакал от тоски по семье». Как «Реал» 7 раз упустил Неймара

❄️🏒 23:10: Канада — Швейцария, Олимпийские игры — 2026, хоккей, женщины, 1/2 финала

Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/2 финала
16 февраля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Канада
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: швейцарки будут пытаться «засушить» канадок?

Сборная Швейцарии не была фаворитом в четвертьфинальном матче с Финляндией, однако на Олимпиаде в женском хоккее не обошлось без сенсации – швейцарки со счётом 1:0 переиграли финнок. Канада будет очевидным фаворитом, сколько шайб забросят «кленовые»?

Календарь Олимпиады
Будет финал США — Канада?
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
Комментарии
