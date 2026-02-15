Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026 — как Йоханнес Клебо одержал самую лёгкую победу

Самая лёгкая победа Клебо на Олимпиадах. Разбор «золотой» прогулки норвежца
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо
Комментарии
Йоханнес заходил в подъёмы пешком, потому что его никто не догонял. Всем бы так выигрывать!

Рекордную, девятую золотую олимпийскую медаль Йоханнес Клебо выиграл без малейшего драматизма. Норвежец стал самым титулованным олимпийцем в истории зимних Олимпиад, совершенно не напрягаясь в эстафете.

Сколько теперь золотых медалей у Клебо?
Клебо стал лучшим атлетом в истории зимних Олимпиад. Столько золота никто не выигрывал!
Клебо стал лучшим атлетом в истории зимних Олимпиад. Столько золота никто не выигрывал!

Всё было решено на трёх предыдущих этапах, поэтому Клебо получил возможность бежать в тренировочном режиме. Преимущество было не очень большим, и Виктор Ловера, финишёр сборной Франции, дёрнулся было за норвежцем, который оставался в зоне видимости, но быстро понял, что на таком рельефе может «вырубиться» и оставить всю команду без медали.

Показательно, что на том подъёме, где Клебо демонстрировал ураганные ускорения во время скиатлона и личного спринта и в который очень мощно забегал в коньковой разделке, в эстафете он показательно пошёл пешком, предварительно убедившись, что соперников рядом нет.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

При этом норвежец, хоть внешне и совершил неспешную воскресную прогулку в отличную погоду, показал второй результат на своём этапе! Он пробежал свои 7,5 км за 16.12,6, уступив только одному спортсмену. Итальянец Федерико Пеллегрино, мчавшийся вдогонку за финном и в итоге принёсший своей команде бронзу, пробежал быстрее Клебо на 10,6 секунды.

Но это не идёт ни в какое сравнение с бешеным темпом третьего этапа. Эйнар Хедегарт промчался те же два коньковых круга, что и Клебо, за 15.24,7, и это, кстати, тоже второй результат. Лучшим был француз Матис Делож, который преодолел этап за 15.22,2 – почти на минуту быстрее Йоханнеса.

Подробности мужской эстафеты на Олимпиаде-2026:
Клебо помог биатлонисту стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках! Вот это расклад
Клебо помог биатлонисту стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках! Вот это расклад

Сложно вспомнить другую гонку на Олимпиадах, где Клебо бежал бы так же расслабленно. Партнёры по команде сделали всё, чтобы он вообще не тратил силы перед двумя заключительными гонками Олимпиады.

Как же жаль, что в Италию не пустили сборную России. При россиянах самый титулованный олимпиец в истории зимних Игр вряд ли бы так гулял.

Какие гонки остались у Клебо на ОИ-2026?
Главная интрига Олимпиады-2026. Сможет ли Клебо установить феноменальный рекорд?
Главная интрига Олимпиады-2026. Сможет ли Клебо установить феноменальный рекорд?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android