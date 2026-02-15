Самая лёгкая победа Клебо на Олимпиадах. Разбор «золотой» прогулки норвежца

Йоханнес заходил в подъёмы пешком, потому что его никто не догонял. Всем бы так выигрывать!

Рекордную, девятую золотую олимпийскую медаль Йоханнес Клебо выиграл без малейшего драматизма. Норвежец стал самым титулованным олимпийцем в истории зимних Олимпиад, совершенно не напрягаясь в эстафете.

Всё было решено на трёх предыдущих этапах, поэтому Клебо получил возможность бежать в тренировочном режиме. Преимущество было не очень большим, и Виктор Ловера, финишёр сборной Франции, дёрнулся было за норвежцем, который оставался в зоне видимости, но быстро понял, что на таком рельефе может «вырубиться» и оставить всю команду без медали.

Показательно, что на том подъёме, где Клебо демонстрировал ураганные ускорения во время скиатлона и личного спринта и в который очень мощно забегал в коньковой разделке, в эстафете он показательно пошёл пешком, предварительно убедившись, что соперников рядом нет.

При этом норвежец, хоть внешне и совершил неспешную воскресную прогулку в отличную погоду, показал второй результат на своём этапе! Он пробежал свои 7,5 км за 16.12,6, уступив только одному спортсмену. Итальянец Федерико Пеллегрино, мчавшийся вдогонку за финном и в итоге принёсший своей команде бронзу, пробежал быстрее Клебо на 10,6 секунды.

Но это не идёт ни в какое сравнение с бешеным темпом третьего этапа. Эйнар Хедегарт промчался те же два коньковых круга, что и Клебо, за 15.24,7, и это, кстати, тоже второй результат. Лучшим был француз Матис Делож, который преодолел этап за 15.22,2 – почти на минуту быстрее Йоханнеса.

Сложно вспомнить другую гонку на Олимпиадах, где Клебо бежал бы так же расслабленно. Партнёры по команде сделали всё, чтобы он вообще не тратил силы перед двумя заключительными гонками Олимпиады.

Как же жаль, что в Италию не пустили сборную России. При россиянах самый титулованный олимпиец в истории зимних Игр вряд ли бы так гулял.