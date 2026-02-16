Красотка из Китая жаждет золота! Расписание 10-го дня Олимпийских игр — 2026

Эйлин Гу ещё не сказала последнего слова в Италии.

В понедельник, 16 февраля, в Италии пройдут старты 10-го соревновательного дня Олимпиады. На площадках Игр-2026 будет разыграно всего шесть комплектов наград. Зато на старт снова выйдут россияне: Алёна Крылова (шорт-трек) и Семён Ефимов (горнолыжный спорт).

Из мировых звёзд стоит отметить китайскую фристайлистку Эйлин Гу, мечтающую о третьей золотой медали, Лукаса Бротена, уже вписавшего Бразилию в историю зимних Олимпиад, а также братьев Превц, которые в командной дисциплине поборются за ещё одно золото для Словении.

Изучаем время начала соревнований.

Олимпиада-2026: расписание на 16 февраля

Кёрлинг

11:05. Женщины. 7-й тур. Швейцария — Швеция.

11:05. Женщины. 7-й тур. Китай — Канада.

11:05. Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Италия — Китай.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Германия — Швеция.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Чехия — Канада.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Норвегия — Великобритания.

21:05. Женщины. 8-й тур. Китай — Южная Корея.

21:05. Женщины. 8-й тур. Италия — США.

21:05. Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.

21:05. Женщины. 8-й тур. Великобритания — Швейцария.

Горнолыжный спорт

12:00. Мужчины. Слалом. Первая попытка.

15:30. 🥇 Мужчины. Слалом. Вторая попытка.

Бобслей

12:00. Мужчины. Двойки. Первая попытка.

13:57 Мужчины. Двойки. Вторая попытка.

21:00. Женщины. Одиночки. Третья попытка.

23:06. 🥇 Женщины. Одиночки. Четвёртая попытка.

Сноуборд

12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.

16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

Шорт-трек

13:00. Женщины. 1000 м. 1/4 финала.

13:18. Мужчины. 500 м. Квалификация.

13:55. Женщины. 1000 м. 1/2 финала.

14:04. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала.

14:36. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.

Хоккей

18:40. Женщины. 1/2 финала.

23:10. Женщины. 1/2 финала.

Прыжки с трамплина

20:00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.

21:00. Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд.

21:43. Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.

22:20. 🥇 Мужчины. Командные соревнования. Финал.

Фристайл

21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.

Фигурное катание

22:00. 🥇 Спортивные пары. Произвольная программа.