Шорт-трек. День 4
13:00 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований на 16 февраля 2026

Красотка из Китая жаждет золота! Расписание 10-го дня Олимпийских игр — 2026
Батраз Томаев
Эйлин Гу
Эйлин Гу ещё не сказала последнего слова в Италии.

В понедельник, 16 февраля, в Италии пройдут старты 10-го соревновательного дня Олимпиады. На площадках Игр-2026 будет разыграно всего шесть комплектов наград. Зато на старт снова выйдут россияне: Алёна Крылова (шорт-трек) и Семён Ефимов (горнолыжный спорт).

Из мировых звёзд стоит отметить китайскую фристайлистку Эйлин Гу, мечтающую о третьей золотой медали, Лукаса Бротена, уже вписавшего Бразилию в историю зимних Олимпиад, а также братьев Превц, которые в командной дисциплине поборются за ещё одно золото для Словении.

Изучаем время начала соревнований.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 16 февраля

Кёрлинг

11:05. Женщины. 7-й тур. Швейцария — Швеция.
11:05. Женщины. 7-й тур. Китай — Канада.
11:05. Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Италия — Китай.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Германия — Швеция.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Чехия — Канада.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Норвегия — Великобритания.
21:05. Женщины. 8-й тур. Китай — Южная Корея.
21:05. Женщины. 8-й тур. Италия — США.
21:05. Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.
21:05. Женщины. 8-й тур. Великобритания — Швейцария.

Горнолыжный спорт

12:00. Мужчины. Слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Мужчины. Слалом. Вторая попытка.

Бобслей

12:00. Мужчины. Двойки. Первая попытка.
13:57 Мужчины. Двойки. Вторая попытка.
21:00. Женщины. Одиночки. Третья попытка.
23:06. 🥇 Женщины. Одиночки. Четвёртая попытка.

Сноуборд

12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

Шорт-трек

13:00. Женщины. 1000 м. 1/4 финала.
13:18. Мужчины. 500 м. Квалификация.
13:55. Женщины. 1000 м. 1/2 финала.
14:04. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала.
14:36. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.

Хоккей

18:40. Женщины. 1/2 финала.
23:10. Женщины. 1/2 финала.

Прыжки с трамплина

20:00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.
21:00. Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд.
21:43. Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.
22:20. 🥇 Мужчины. Командные соревнования. Финал.

Фристайл

21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.

Фигурное катание

22:00. 🥇 Спортивные пары. Произвольная программа.

Накануне Клебо выиграл девятое золото Олимпиады:
Йоханнес Клебо — король зимней Олимпиады. Это была историческая эстафета
