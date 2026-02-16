Красотка из Китая жаждет золота! Расписание 10-го дня Олимпийских игр — 2026

В понедельник, 16 февраля, в Италии пройдут старты 10-го соревновательного дня Олимпиады. На площадках Игр-2026 будет разыграно всего шесть комплектов наград. Зато на старт снова выйдут россияне: Алёна Крылова (шорт-трек) и Семён Ефимов (горнолыжный спорт).
Из мировых звёзд стоит отметить китайскую фристайлистку Эйлин Гу, мечтающую о третьей золотой медали, Лукаса Бротена, уже вписавшего Бразилию в историю зимних Олимпиад, а также братьев Превц, которые в командной дисциплине поборются за ещё одно золото для Словении.
Изучаем время начала соревнований.
Олимпиада-2026: расписание на 16 февраля
Кёрлинг
11:05. Женщины. 7-й тур. Швейцария — Швеция.
11:05. Женщины. 7-й тур. Китай — Канада.
11:05. Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Италия — Китай.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Германия — Швеция.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Чехия — Канада.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Норвегия — Великобритания.
21:05. Женщины. 8-й тур. Китай — Южная Корея.
21:05. Женщины. 8-й тур. Италия — США.
21:05. Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.
21:05. Женщины. 8-й тур. Великобритания — Швейцария.
Горнолыжный спорт
12:00. Мужчины. Слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Мужчины. Слалом. Вторая попытка.
Бобслей
12:00. Мужчины. Двойки. Первая попытка.
13:57 Мужчины. Двойки. Вторая попытка.
21:00. Женщины. Одиночки. Третья попытка.
23:06. 🥇 Женщины. Одиночки. Четвёртая попытка.
Сноуборд
12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.
Шорт-трек
13:00. Женщины. 1000 м. 1/4 финала.
13:18. Мужчины. 500 м. Квалификация.
13:55. Женщины. 1000 м. 1/2 финала.
14:04. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала.
14:36. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.
Хоккей
18:40. Женщины. 1/2 финала.
23:10. Женщины. 1/2 финала.
Прыжки с трамплина
20:00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.
21:00. Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд.
21:43. Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.
22:20. 🥇 Мужчины. Командные соревнования. Финал.
Фристайл
21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.
Фигурное катание
22:00. 🥇 Спортивные пары. Произвольная программа.