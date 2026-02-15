Путь страданий. Почему победа Лизы Виттоцци на Олимпиаде-2026 — особенная?

Никто не заслужил золота Игр в биатлоне больше, чем итальянка.

Олимпиады – особенные турниры. Здесь постоянно случаются неожиданные прорывы и сенсации, но полно и поистине кармических историй о воздаянии. Так вот, одна из них произошла в биатлоне в воскресенье, 15 февраля.

Пожалуй, никто из биатлонистов не заслуживал золота больше, чем итальянка Лиза Виттоцци. И она выиграла его – перед родными трибунами!

Почему эта победа отличается от всех остальных?

В тени звезды

Весь путь Виттоцци в биатлоне проходит не благодаря, а вопреки. Как только Лиза достигала каких-то высот, жизнь каждый раз била её под дых.

Виттоцци пришла в сборную, когда Доротея Вирер уже была звездой. И оттого молодую перспективную спортсменку очень долго никто не замечал. Она брала медали на Кубке мира, была крепким бойцом в эстафетах, но всё равно находилась в тени Вирер. Виттоцци даже не рассматривали как реальную угрозу Доротее в сезоне-2018/2019, когда обе боролись за «Большой хрустальный глобус». А ведь в итоге спортсменок разделили лишь 22 очка.

Такое отношение едва не сломало Лизу. Её результаты стремительно полетели вниз, и в моменте она оказалась на дне. Для вице-лидера Кубка мира неожиданно стали привычными места в пятом десятке, непопадания в пасьют и бесконечные промахи. Пострадало не только физическое, но психологическое состояние спортсменки. У Виттоцци начались панические атаки.

Потерянный год

Пожалуй, любой другой спортсмен завершил бы карьеру. И Виттоцци тоже думала об этом. Однако сила воли заставила её продолжать. Постепенно она вернула прежние кондиции, а потом и вовсе превзошла себя предыдущую.

Сезон-2023/2024 стал лучшим в карьере Лизы. Итальянка взяла личное золото чемпионата мира, а следом забрала и «Большой хрустальный глобус». Именно тогда Виттоцци обошла Вирер и получили достойное внимание.

Лизе пророчили светлое будущее: вал побед на Кубке мира, медали ЧМ и второй «БХГ». Но у спортсменки обострилась старая травма. Из-за проблем со спиной Виттоцци пришлось пропустить весь следующий сезон.

Обычно после такого не возвращаются. Однако Лиза – не как все.

Камбэк

Виттоцци вернулась в сезоне-2025/2026. Начала вроде бы неудачно, но быстро набрала форму и ворвалась в топ. Удивительно, однако к домашней Олимпиаде она подходила одним из фаворитов. И что-то снова пошло не так. Итальянка уверенно выступила в смешанной эстафете, но дальше…

Лиза Виттоцци Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Сначала Лиза провалила индивидуальную гонку, став 37-й. Спортсменка, которая становилась чемпионкой мира в индивидуалке и отличалась идеальной стрельбой, допустила сразу четыре промаха! Следом она неудачно провела спринт. В этот раз со стрельбой всё было отлично, однако сильно хромал ход. С нулём Виттоцци умудрилась проиграть болгарке, допустившей промах.

Собраться после такого невероятно сложно. Однажды подобный провал уничтожил Ингрид Тандреволд, сейчас он, кажется, убивает Томмазо Джакомеля. Но Лиза – особый случай. И пасьют это доказал. В тот момент, когда всё решали крепкие нервы, Виттоцци сделала то, что и должна была сделать.

Перенеся столько провалов и страданий, именно Лиза по-настоящему заслуживала эту победу. Это золото стало наградой за стойкость и силу воли. Благодарностью за несгибаемый характер и многолетнюю борьбу.