За очередные награды также сразятся Эйлин Гу, Арианна Фонтана, Домен Превц. Россияне выступят в шорт-треке и горных лыжах.

Фигуристы разыграют ещё одно золото! За чем следить 16 февраля на Олимпиаде-2026?

В понедельник, 16 февраля, началась финальная неделя зимней Олимпиады! В 10-й день Игр в Италии разыграют шесть комплектов медалей: в горных лыжах, шорт-треке, фигурном катании, бобслее, прыжках с трамплина и фристайле.

На старт, помимо признанных мировых звёзд, выйдут и два российских спортсмена. Разбираемся, какие интриги таит в себе 10-й день ОИ.

Дебют Ефимова

В Бормио продолжаются соревнования по горным лыжам. На сей раз там состоятся первая и вторая попытки в слаломе. Квоту в этой дисциплине для России этой зимой получил наш Семён Ефимов. Призёр юниорского чемпионата мира и Универсиады вряд ли рассчитывает на попадание в призы, но показать достойные для себя секунды и красиво доехать до финиша он может.

Также нужно следить за звездой бразильской сборной Лукасом Бротеном. Пару дней назад он принёс первое золото зимних Игр целому континенту, а сейчас попробует зацепить медаль на одной из своих любимых дистанций. В этом сезоне он, кстати, уже попадал на подиум Кубка мира в слаломе.

Дата и время: 16 февраля в 12:00 мск.

Фонтана спешит к 14-й медали!

В шорт-треке в 1/4 финала на дистанции 1000 м выступит Алёна Крылова. Россиянка прошла в плей-офф в качестве лаки-лузера – показала достойное время в квалификации. Она возьмёт старт во втором забеге.

А в первом побежит легендарная Арианна Фонтана. Итальянка вновь стремится стать призёром Олимпийских игр. 13 наград за карьеру ей мало, и, к удовольствию местных болельщиков, она снова метит на подиум.

Дата и время: 16 февраля в 13:00 мск.

Китайская красавица — тоже в деле

Одно из самых интересных событий без россиян – финал в женском фристайле. За олимпийское золото в биг-эйре будет бороться китаянка Эйлин Гу.

Одна из самых высокооплачиваемых и популярных представительниц зимних видов спорта в Милане-2026 ещё не добралась до золота – было только серебро в слоупстайле. А на ОИ-2022 ей покорились биг-эйр и хафпайп. Шансы Эйлин на третье золото в коронной дисциплине высоки, но нельзя исключать сенсации, ведь соперницы за последние четыре года не сидели сложа руки.

Дата и время: 16 февраля в 21:30 мск.

Эйлин Гу Фото: Michael Reaves/Getty Images

Превц станет мультимедалистом?

Словенский прыгун Домен Превц близок к званию трёхкратного олимпийского чемпиона. Чтобы добыть третье золото, ему нужно выиграть командные соревнования у мужчин вместе с Анже Ланишеком.

Если всё пройдёт по плану, то Превц может стать одним из самых титулованных прыгунов в истории. А также сравняться по числу золотых медалей ОИ с Камилем Стохом (Польша) и Томасом Моргенштерном (Австрия).

Но Домену нужно быть готовым к борьбе с японцами и австрийцами.

Дата и время: 16 февраля в 20:00 мск.

Также не пропустите:

На ледовой арене в Милане спортивные пары откатают произвольные программы. Японский дуэт ни разу не поднимался на пьедестал в этой дисциплине фигурного катания. Всё может измениться 16 февраля.

Дата и время: 16 февраля в 22:00 мск.

Также состоятся третья и четвёртые попытки у бобслеисток в монобобе. После стартовых заездов лидером является Кейлли Хамфрис из США. На 0,03 секунды от неё отстаёт Лаура Нольте из Германии. Здесь всё очень запутанно.

Дата и время: 16 февраля в 21:00 мск.

В понедельник состоятся полуфинальные матчи в женском хоккее: Канада встретится со Швейцарией, а США сыграет против Швеции.

Также пройдёт квалификация в мужском и женском слоупстайле.