Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Фигурное катание на Олимпиаде-2026 в Милане: онлайн-трансляция соревнований 16 февраля 2026, произвольная программа спортивных пар

Хазе/Володин против Метёлкиной/Берулавы: кто из экс-россиян выиграет Олимпиаду? LIVE
Анастасия Матросова
Хазе/Володин и Метёлкина/Берулава
Комментарии
Спортивные пары разыграют медали.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Пары готовы разыграть медали! И пока что ближе всех к золоту одна из самых успешных пар текущего олимпийского цикла, взявшая немало наград — это немецкий дуэт Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. В короткой программе они единственные выступили практически безупречно, лишь потеряв уровень на дорожке шагов. Отрыв от ближайших преследователей — пять баллов. Но в парном катании такое вполне реально отыграть.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Не началось

Тем более что грузины Анастасия Метёлкина и Лука Берулава совершенно не намерены сдаваться. Да, была досадная ошибка на выбросе, но она для них совершенно нетипичная. Так что ребята вполне способны побороться за победу — особенно если текущие лидеры вдруг начнут ошибаться. Тройку неожиданно замкнули канадцы Лия Перейра/Треннт Мишо, однако стоит отметить, что плотность в турнирной таблице очень высокая.

Так что теоретические шансы на медали (или даже итоговую победу) остаются и у действующих олимпийских чемпионов Вэньцзин Суй/Цун Хань, и у японцев Рику Миуры/Рюити Кихары. Всё-таки это Олимпиада — здесь нет ничего невозможного.

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами спортивных пар.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android