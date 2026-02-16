Хазе/Володин против Метёлкиной/Берулавы: кто из экс-россиян выиграет Олимпиаду? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Пары готовы разыграть медали! И пока что ближе всех к золоту одна из самых успешных пар текущего олимпийского цикла, взявшая немало наград — это немецкий дуэт Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. В короткой программе они единственные выступили практически безупречно, лишь потеряв уровень на дорожке шагов. Отрыв от ближайших преследователей — пять баллов. Но в парном катании такое вполне реально отыграть.

Тем более что грузины Анастасия Метёлкина и Лука Берулава совершенно не намерены сдаваться. Да, была досадная ошибка на выбросе, но она для них совершенно нетипичная. Так что ребята вполне способны побороться за победу — особенно если текущие лидеры вдруг начнут ошибаться. Тройку неожиданно замкнули канадцы Лия Перейра/Треннт Мишо, однако стоит отметить, что плотность в турнирной таблице очень высокая.

Так что теоретические шансы на медали (или даже итоговую победу) остаются и у действующих олимпийских чемпионов Вэньцзин Суй/Цун Хань, и у японцев Рику Миуры/Рюити Кихары. Всё-таки это Олимпиада — здесь нет ничего невозможного.

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами спортивных пар.