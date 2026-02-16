Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — медальный зачёт, таблица, результаты зимних Олимпийских игр 15 февраля 2026

Итальянцы затыкают скептиков. Медальный зачёт Олимпиады-2026 после девятого дня
Михаил Чесалин
Федерика Бриньоне
Хозяева Игр занимают уверенное второе место с восемью золотыми медалями. Круче них только норвежцы!

Завершён девятый день Олимпиады-2026. Воскресенье получилось насыщенным: атлеты разыграли девять комплектов наград, однако ситуация в медальном зачёте глобально не поменялась. Лидер и фавориты нарастили своё преимущество и укрепили отрыв от ближайших преследователей.

На первом месте держится сборная Норвегии. Скандинавы в девятый день разжились ещё двумя золотыми наградами. Первую – почти гарантированную – получили в мужской лыжной эстафете. Партнёры позволили Клебо завоевать в Валь-ди-Фьемме четвёртый титул почти не напрягаясь. Теперь у Йоханнеса побед на Играх-2026 ровно столько же, сколько у целых сборных Франции, Германии или Швейцарии. А второе золото под конец дня взяла Анна Одине Стрём, которая во второй раз оставила без победы Нику Превц.

Всего у сборной Норвегии 26 медалей в соотношении 12 – 7 – 7.

Клебо вписал своё имя в историю Олимпиад:
Клебо стал лучшим атлетом в истории зимних Олимпиад. Столько золота никто не выигрывал!
На втором месте – сборная Италии. Хозяева Игр намерены превзойти все самые смелые ожидания экспертов, которые, напомним, отводили итальянцам в лучшем случае четвёртое-пятое место. Однако эта команда собрала уже 22 награды, восемь из которых – высшей пробы. Первое золото дня было добыто горнолыжницей Федерикой Бриньоне. Второе – биатлонисткой Лизой Виттоцци. Как стадион в Антхольце устоял от криков болельщиков, неизвестно.

Группу преследователей Норвегии и Италии пока составляют три сборные: Нидерланды, Швеция и США – у всех лишь по пять золотых наград.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Российские спортсмены на арены Олимпиады в девятый день Игр не выходили. И, к сожалению, пока никто из наших атлетов не попал на подиум. Будут ли медали? Хочется в это верить, ведь впереди ещё выступление фигуристки Аделии Петросян, марафон с Савелием Коростелёвым и премьера ски-альпинизма с Никитой Филипповым. Где-нибудь да повезёт!

