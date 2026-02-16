Экс-россияне сияют на Олимпиаде: петербуржец Володин и Хазе выиграли короткую программу!

Парный турнир смотреть особенно грустно с учётом того, что российских дуэтов там нет. Правда, экс-россиян в Милане всё же предостаточно — и это уже повод для гордости: насколько же хороша русская школа парного катания. Особенно приятно, что из четырёх пар-фаворитов половина cостояла из наших бывших фигуристов, сменивших спортивное гражданство. Жаль только, короткая программа у парников вышла «на грани». И многие лидеры уже значительно снизили свои шансы на медаль и итоговую победу.

Командный турнир подкосил фаворитов

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии столкнулись с травмой незадолго до Олимпиады и были вынуждены пропустить чемпионат Европы. В Милане они выступали в командном турнире — и делали это очень осторожно, так что проблемы, вероятно, беспокоят их до сих пор. В личном турнире они допустили лишь одну ошибку — партнёрша приземлила сальхов со степ-аутом. Однако потерянные уровни очень дорого им обошлись.

Ещё во время проката судьи поставили итальянской паре очень много элементов на пересмотр. А потом рефери и вовсе отнеслись к дуэту достаточно строго и опустили практически всё, кроме подкрутки, до третьего уровня! В итоге пара не просто вывалилась из топ-3 — они стали только восьмыми! Очень неожиданный поворот для опытных Конти и Мачии, которые выступают в родной стране.

А японцы Рику Миура и Рюити Кихара и вовсе оказались без элемента! Пара так круто откатала свои программы в командном турнире и выходила на лёд в числе фаворитов. Однако действующие победители финала Гран-при внезапно допустили грубую ошибку и сорвали поддержку. Видеть такой от столь талантливой пары было очень странно. Удивились и сами фигуристы.

Судьи также отнеслись к японской паре достаточно строго — они получили аж на 10 баллов меньше, чем на командном турнире! Там Рику и Рюити набрали целых 83,84 балла. А теперь с оценкой в 71,11 идут лишь на пятом месте. С учётом того, что лидеры пробили отметку в 80 баллов, претендовать на победу им будет очень трудно. А вот побороться за медали Миура и Кихара вполне могут — если будут катать произвольную чисто.

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Чистые немцы сделали шаг к золоту

Грузинская пара Метёлкина/Берулава выступает на Олимпийских играх в качестве новоиспечённых чемпионов Европы, так что ребята заряжены только на успех. Даже в мелочах фигуристы настраивали себя на победу — партнёрша приехала в Италию с золотым маникюром. Но в Милане пока не получается кататься идеально чисто. После ошибок в командном турнире в личном пока всё идёт очень нервно — в короткой программе Анастасия неожиданно ошиблась на выбросе.

После проката было видно, что данная оплошность оказалась для них неожиданной — те же поддержки этой пары вызывают куда больше тревоги. Однако судьи оказались благосклонны к дуэту и поставили им хорошие баллы. В остальном прокат был неплохим: поддержка, вращение, подкрутка и дорожка шагов получились на четвёртый уровень. Разве что на тодесе ребята потеряли уровень. Но с суммой в 75,46 они пока на втором месте. Баллам, кстати, удивились и сами спортсмены.

Однако к золоту Игр в парном катании пока что ближе всего немецкая пара — Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Они единственные из лидеров-фаворитов откатались чисто! Судьи придрались лишь к дорожке шагов и оценили её на третий уровень. Всё остальное — просто высший пилотаж. Приятно, что пара, которая одержала немало побед в текущем олимпийском цикле, хорошо подготовилась к Олимпиаде. И на данный момент к победе они ближе всего.

Удивительно, но в тройке не оказалось ещё одних экс-россиян — представляющих Венгрию Марии Павловой и Алексея Святченко. Ребята чисто исполнили короткую программу, но потеряли уровни на тодесе и дорожке шагов. Тем не менее судьи предпочли им канадскую пару Лия Перейра/Треннт Мишо, которая крайне неожиданно замкнула тройку призёров. Увы, даже в парном катании после мужского одиночного продолжается тенденция — россиян ставят под канадцев.

Но стоит отметить, что плотность в турнирной таблице после второго места достаточно сильная — так что в теории даже у неидеальных действующих олимпийских чемпионов в парном катании Вэньцзин Суй/Цун Хань, которые идут на шестом месте, вполне есть шансы зацепиться за медали.